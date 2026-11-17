CoinGecko, 17 Kasım’da Solana Vakfı’nın desteğiyle büyüme planını hızlandıracağını duyurdu. Vakıf, CoinGecko’nun web sitesi, mobil uygulaması ve GeckoTerminal’de Solana üzerinden alım satım yapılabilmesi için çalışılacağını açıkladı. Taraflar, vakfın şirkete sermaye aktarıp aktarmadığı veya şirkette pay edinip edinmediği konusunda bilgi vermedi.

Desteğin finansal koşulları açıklanmadı

Her iki taraf da açıklamasında yatırım dahil farklı destek biçimlerini kapsayabilen “backing” ifadesini kullandı. Solana Vakfı’nın destek modelleri arasında doğrudan şirket yatırımları, hibeler ve belirli koşullarda yatırıma dönüşebilen hibeler bulunuyor. CoinGecko’ya verilen desteğin hangi modele dayandığı açıklanmadı.

CoinGecko’nun kurucu ortağı ve CEO’su Bobby Ong, ocak ayında şirketi yaklaşık 12 yıl boyunca kendi kaynaklarıyla büyüttüklerini ve büyümeyi hızlandıracak stratejik fırsatları düzenli olarak değerlendirdiklerini söylemişti. Aynı ay CoinDesk, CoinGecko’nun yaklaşık 500 milyon dolar değerleme üzerinden olası bir satışı değerlendirdiğini bildirmişti.

Üç üründe Solana üzerinden alım satım planlanıyor

Plan, CoinGecko’da fiyat ve piyasa verilerini inceleyen kullanıcıların aynı platform üzerinden işlem yapabilmesini öngörüyor. Solana Vakfı’nın paylaştığı verilere göre CoinGecko ürünlerinin toplam 18 milyon kayıtlı kullanıcısı var ve aylık oturum sayısı 50 milyonu aşıyor.

CoinGecko, piyasa analizlerini geliştirmenin yanı sıra veri ve API altyapısını da güçlendirecek. Şirket, zincir üstü varlıklar, gerçek dünya varlıkları (RWA) ve türev ürünlerde veri kapsamını genişleterek daha fazla geliştiriciye, işletmeye ve finans kuruluşuna ulaşmayı hedefliyor.

Alım satım özellikleri hayata geçerse CoinGecko, kullanıcıların fiyat araştırmasından işleme geçtiği adımı da kendi ürünlerine taşıyabilir. Vakıf açısından bunun somut karşılığı, CoinGecko’nun mevcut kullanıcı kitlesine Solana ağı üzerinden işlem yapma imkanı sunmak.