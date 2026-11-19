Solana piyasasında satış baskısı yeniden güç kazandı. Zincir üstü veriler, 19 Kasım’da iki büyük cüzdanın toplam 2,31 milyon SOL stake kilidini kaldırdığını ve bu varlıkları Coinbase Prime’a aktardığını gösterdi. Söz konusu tutarın değeri yaklaşık 169,4 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Balina transferleri öne çıktı

Stake edilmiş SOL’un çözülmesi, varlıkların ağdaki kilitli konumdan çıkarılarak yeniden serbest hale gelmesi anlamına geliyor. Bu işlem, tokenların transfer edilmesine, satılmasına ya da farklı amaçlarla kullanılmasına imkan tanıyor. Bu nedenle büyük ölçekli çözülmeler, piyasa oyuncuları tarafından yakından izleniyor.

Lookonchain verilerine göre iki balina cüzdanı, çözülmenin hemen ardından tokenları Coinbase Prime hesaplarına gönderdi. Büyük miktarlı varlıkların bir borsaya taşınması, her zaman doğrudan satış anlamına gelmese de, piyasada olası satış hazırlığı olarak yorumlanabiliyor.

Lookonchain verileri, iki büyük Solana yatırımcısının 19 Kasım’da toplam 2,31 milyon SOL’un stake kilidini kaldırdıktan sonra varlıkları Coinbase Prime’a aktardığını ortaya koyuyor.

Fiyat zayıf görünümünü korudu

Transferlerin gerçekleştiği dönemde SOL yaklaşık 74 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlık, kısa süreli toparlanma işaretleri verse de, birkaç gün önce 67 doları test etmişti. Bu seviye, Haziran 2026’dan bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti.

Kripto piyasasındaki dalgalanmanın sürmesi, hem bireysel hem de kurumsal tarafta talebi sınırlamış görünüyor. Solana da bu tablo içinde baskı altında kalan büyük varlıklar arasında yer aldı. DeFi ekosistemindeki çözülme eğilimi de yatırımcıların risk iştahındaki zayıflamayı destekliyor.

Bu çapta bir hareketin ardından yatırımcılar, yeni transferlerin gelip gelmeyeceğini ve borsa cüzdanlarındaki SOL bakiyesinin nasıl değişeceğini izliyor. Özellikle büyük cüzdanların attığı adımlar, kısa vadeli fiyat beklentileri üzerinde etkili olabiliyor.

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Satış ihtimali tartışılıyor

Büyük yatırımcıların Coinbase Prime’a yönelmesi, piyasada satış ihtimaline ilişkin soru işaretlerini artırdı. Özellikle uzun süren fiyat düzeltmesi sonrasında yatırımcı güveninin zayıfladığı bir dönemde gelen bu hamle, kayıplara karşı korunma amacıyla atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Büyük miktarlı SOL’un borsaya taşınması, işlemin amacı kesinleşmemiş olsa da, piyasada satış baskısının sürebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Şimdilik zincir üstü veriler, yalnızca stake çözülmesi ve transfer adımını doğruluyor. Bu tokenların açık piyasada satılıp satılmadığına dair kesin bir veri bulunmazken, yatırımcılar balina cüzdanlarından gelebilecek yeni işlemlere odaklanmış durumda.