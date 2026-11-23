Kripto para ETF piyasasında ekimden bu yana süren yatırımcı çıkışları geçen hafta da genel tabloyu değiştirmedi. Bitcoin, Ethereum ve XRP odaklı fonlarda para çıkışı sürerken, Solana spot ETF’leri haftayı artıda kapatan tek büyük ürün grubu oldu.

Solana negatif seriyi sonlandırdı

SosoValue verilerine göre Solana spot ETF’leri haftalık bazda 4,38 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece bu ürünlerde altı hafta üst üste görülen çıkış serisi sona erdi. Aynı zamanda 9 Ekim’den bu yana ilk kez pozitif haftalık performans görüldü.

Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. ETF cephesinde kaydedilen bu sınırlı toparlanma, piyasadaki genel zayıflığa rağmen yatırımcı ilgisinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

Solana spot ETF’leri haftayı 4,38 milyon dolarlık net girişle tamamladı ve altı haftalık kesintisiz çıkış dönemi sona erdi.

Bitcoin ve Ethereum tarafında çıkışlar sürdü

Aynı dönemde en büyük para çıkışı Bitcoin spot ETF’lerinde görüldü. Yatırımcılar bu ürünlerden toplam 1,79 milyar dolar çekti. Bu rakam, haftalık bazda büyük kripto ETF’leri arasında en sert gerilemeye işaret etti.

Ethereum ETF’lerinde de baskı devam etti. Fonlar haftayı 314,17 milyon dolarlık net çıkışla kapattı. Süregelen satış baskısı, Ethereum odaklı ürünlerde toparlanmanın henüz güç kazanmadığını gösterdi.

XRP spot ETF’leri de bu eğilimin dışında kalmadı. Bu gruptaki fonlarda haftalık 11,11 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Böylece dört büyük kripto ETF kategorisi içinde haftayı net girişle tamamlayan tek varlık Solana oldu.

ETF grubu Haftalık net akış Yön Solana spot ETF 4,38 milyon dolar Giriş Bitcoin spot ETF 1,79 milyar dolar Çıkış Ethereum ETF 314,17 milyon dolar Çıkış XRP spot ETF 11,11 milyon dolar Çıkış

Genel piyasa zayıf kaldı

Geniş kripto ETF piyasasında son haftalarda görülen tablo, yatırımcıların risk iştahının sınırlı kaldığını ortaya koydu. Özellikle ekimden beri birçok büyük fonda düzenli para çıkışı yaşanması, piyasa genelindeki temkinli duruşu yansıttı.

Bu çerçevede Solana tarafındaki 4,38 milyon dolarlık girişin büyüklüğü tek başına öne çıkan bir sıçrama sayılmasa da, mevcut piyasa koşullarında yön değişimi bakımından önem taşıdı. Haftalık veriler, büyük kripto ETF’lerinde baskının sürdüğünü, ancak Solana’nın kısa vadede bu eğilimden ayrıştığını gösterdi.

Bitcoin, Ethereum ve XRP fonlarında haftalık çıkışlar sürerken, Solana büyük kripto ETF’leri arasında pozitif kapanış yapan tek kategori olarak öne geçti.