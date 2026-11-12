DTCC, Solana ağına 2027’nin ikinci yarısında bağlanacak

DTCC, tokenizasyon hizmetini 2027’nin ikinci yarısında Solana ağına bağlayacağını 12 Kasım’da açıkladı. Bu entegrasyonla birlikte Russell 1000 hisseleri, büyük ETF’ler ve ABD Hazine tahvillerinin dijital ikizleri Solana blokzinciri üzerinde ihraç edilebilecek. ABD sermaye piyasalarının temel altyapı kurumlarından biri olan DTCC, menkul kıymetlerin takas, saklama ve mutabakat süreçlerinde kritik rol üstleniyor.

Tokenize menkul kıymetler Solana’ya taşınacak

Şirketin verdiği bilgiye göre DTCC Tokenization Service, büyük piyasa katılımcılarının geleneksel menkul kıymetleri tokene dönüştürmesine, bunları Solana ağı üzerinde taşımasına ve gerektiğinde tekrar geri almasına imkan verecek. Aralık 2025’te SEC, DTC’nin bu varlıkları tokenize etmesine olanak tanıyan bir no action mektubu yayımlamıştı.

Mini sözlük: No action mektubu, bir düzenleyici kurumun belirli koşullar altında yaptırım yoluna gitmeyi planlamadığını bildiren resmi yazıdır. Bu tür yazılar tam bir muafiyet anlamına gelmez, ancak piyasaya hukuki çerçeve konusunda önemli bir işaret verir.

DTC tarafından tokenize edilerek Solana ve hizmete entegre edilen diğer blokzincir ağlarında erişime açılan varlıklar, geleneksel menkul kıymetlerle aynı yatırımcı korumalarını, mülkiyet haklarını ve düzenleyici güvenceleri koruyacak.

DTCC Clearing & Securities Services Başkanı Brian Steele, yatırımcı hakları ve düzenleyici korumaların mevcut yapıyla aynı kalacağını söyledi. DTCC Üst Yöneticisi Frank La Salla da bu bağlantının menkul kıymetlerin teminat olarak kullanılmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Hizmet 2026’da başladı, yeni ağlar talebe göre ekleniyor

DTS, 28 Ekim 2026’da devreye alındı. Hizmet ilk aşamada Canton Network ve özel bir kayıt sistemiyle çalışıyordu. DTCC, yeni ağların müşteri talebine göre sisteme eklendiğini bildirdi.

DTCC, kullanıcılarına Solana gibi performans, güvenlik ve yönetişim özellikleri yerleşmiş dağıtık defter teknolojisi ağlarına erişim sunan açık ve bağlantılı bir platform sağlamaya odaklanıyor.

DTCC Digital Assets Küresel Başkanı Nadine Chakar, şirketin açık ve bağlantılı bir platform kurma yaklaşımını vurguladı. Solana Foundation Kurumsal İşler Genel Müdürü Nick Ducoff ise kurumların Solana’yı, halihazırda büyük ölçekte gerçek finansal faaliyet yürüttüğü için tercih ettiğini ifade etti.

Solana ekosisteminde RWA ve stabilcoin hacmi büyüyor

12 Kasım itibarıyla Solana ekosistemindeki gerçek dünya varlıklarının toplam büyüklüğü 5.13 milyar dolara ulaştı. Bu varlıklar 1.02 milyondan fazla yatırımcı arasında dağılmış durumda. Son 30 gündeki transfer hacmi ise 16.48 milyar dolar oldu.

Solana’daki stabilcoin piyasa değeri 13.85 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aylık devir hacmi de 387.41 milyar dolar olarak açıklandı. Bu veriler, geleneksel finans varlıklarının blokzincir tabanlı altyapılara taşınmasına yönelik kurumsal ilginin Solana tarafında genişlediğine işaret ediyor.

Metrik Solana verisi Tarih RWA büyüklüğü 5.13 milyar dolar 12 Kasım RWA transferleri 16.48 milyar dolar Son 30 gün Stabilcoin piyasa değeri 13.85 milyar dolar 12 Kasım

DTCC tarafında işlem ölçeği de dikkat çekiyor. Şirket 2025 boyunca 4.7 katrilyon dolarlık menkul kıymet işlemi yürüttü. Kuruluşun saklama birimi DTC ise 150’den fazla ülkeden 114 trilyon dolarlık varlığı tutuyor ve hizmet veriyor.