Solana (SOL)

DTCC, Solana ağına 2027’nin ikinci yarısında bağlanacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DTCC, tokenize menkul kıymetleri 2027’nin ikinci yarısında Solana’ya taşıyacak.
  • 📌 Russell 1000 hisseleri, büyük ETF’ler ve ABD tahvillerinin dijital ikizleri $SOL ağında ihraç edilebilecek.
  • 🧭 DTCC, 2026’da başlattığı hizmeti müşteri talebine göre genişletirken Solana’daki RWA büyüklüğü 12 Kasım’da 5.13 milyar dolara ulaştı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

DTCC, tokenizasyon hizmetini 2027’nin ikinci yarısında Solana ağına bağlayacağını 12 Kasım’da açıkladı. Bu entegrasyonla birlikte Russell 1000 hisseleri, büyük ETF’ler ve ABD Hazine tahvillerinin dijital ikizleri Solana blokzinciri üzerinde ihraç edilebilecek. ABD sermaye piyasalarının temel altyapı kurumlarından biri olan DTCC, menkul kıymetlerin takas, saklama ve mutabakat süreçlerinde kritik rol üstleniyor.

İçindekiler
1 Tokenize menkul kıymetler Solana’ya taşınacak
2 Hizmet 2026’da başladı, yeni ağlar talebe göre ekleniyor
3 Solana ekosisteminde RWA ve stabilcoin hacmi büyüyor

Tokenize menkul kıymetler Solana’ya taşınacak

Şirketin verdiği bilgiye göre DTCC Tokenization Service, büyük piyasa katılımcılarının geleneksel menkul kıymetleri tokene dönüştürmesine, bunları Solana ağı üzerinde taşımasına ve gerektiğinde tekrar geri almasına imkan verecek. Aralık 2025’te SEC, DTC’nin bu varlıkları tokenize etmesine olanak tanıyan bir no action mektubu yayımlamıştı.

Mini sözlük: No action mektubu, bir düzenleyici kurumun belirli koşullar altında yaptırım yoluna gitmeyi planlamadığını bildiren resmi yazıdır. Bu tür yazılar tam bir muafiyet anlamına gelmez, ancak piyasaya hukuki çerçeve konusunda önemli bir işaret verir.

DTC tarafından tokenize edilerek Solana ve hizmete entegre edilen diğer blokzincir ağlarında erişime açılan varlıklar, geleneksel menkul kıymetlerle aynı yatırımcı korumalarını, mülkiyet haklarını ve düzenleyici güvenceleri koruyacak.

DTCC Clearing & Securities Services Başkanı Brian Steele, yatırımcı hakları ve düzenleyici korumaların mevcut yapıyla aynı kalacağını söyledi. DTCC Üst Yöneticisi Frank La Salla da bu bağlantının menkul kıymetlerin teminat olarak kullanılmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Hizmet 2026’da başladı, yeni ağlar talebe göre ekleniyor

DTS, 28 Ekim 2026’da devreye alındı. Hizmet ilk aşamada Canton Network ve özel bir kayıt sistemiyle çalışıyordu. DTCC, yeni ağların müşteri talebine göre sisteme eklendiğini bildirdi.

DTCC, kullanıcılarına Solana gibi performans, güvenlik ve yönetişim özellikleri yerleşmiş dağıtık defter teknolojisi ağlarına erişim sunan açık ve bağlantılı bir platform sağlamaya odaklanıyor.

DTCC Digital Assets Küresel Başkanı Nadine Chakar, şirketin açık ve bağlantılı bir platform kurma yaklaşımını vurguladı. Solana Foundation Kurumsal İşler Genel Müdürü Nick Ducoff ise kurumların Solana’yı, halihazırda büyük ölçekte gerçek finansal faaliyet yürüttüğü için tercih ettiğini ifade etti.

Solana ekosisteminde RWA ve stabilcoin hacmi büyüyor

12 Kasım itibarıyla Solana ekosistemindeki gerçek dünya varlıklarının toplam büyüklüğü 5.13 milyar dolara ulaştı. Bu varlıklar 1.02 milyondan fazla yatırımcı arasında dağılmış durumda. Son 30 gündeki transfer hacmi ise 16.48 milyar dolar oldu.

Solana’daki stabilcoin piyasa değeri 13.85 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aylık devir hacmi de 387.41 milyar dolar olarak açıklandı. Bu veriler, geleneksel finans varlıklarının blokzincir tabanlı altyapılara taşınmasına yönelik kurumsal ilginin Solana tarafında genişlediğine işaret ediyor.

MetrikSolana verisiTarih
RWA büyüklüğü5.13 milyar dolar12 Kasım
RWA transferleri16.48 milyar dolarSon 30 gün
Stabilcoin piyasa değeri13.85 milyar dolar12 Kasım

DTCC tarafında işlem ölçeği de dikkat çekiyor. Şirket 2025 boyunca 4.7 katrilyon dolarlık menkul kıymet işlemi yürüttü. Kuruluşun saklama birimi DTC ise 150’den fazla ülkeden 114 trilyon dolarlık varlığı tutuyor ve hizmet veriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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