Nvidia’daki ani istifa kripto piyasasında satış baskısını artırdı

Bitcoin, Ethereum, XRP ve Shiba Inu başta olmak üzere önde gelen dijital varlıklar, küresel piyasalardaki sert satış dalgasıyla birlikte değer kaybetti. Satış baskısının merkezinde ise Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang’ın görevden ayrıldığına dair haberler yer aldı. Yapay zeka odaklı şirketin hisselerinde görülen sert düşüş, zaten kırılgan seyreden kripto piyasasını da olumsuz etkiledi.

Nvidia haberleri piyasalarda dalgalanmayı büyüttü

Reuters’ın aktardığına göre Jensen Huang 12 Kasım’da görevinden ayrıldı. Nvidia’nın mali işlerden sorumlu yöneticisi Colette Kress geçici üst yönetici olarak görevi devraldı. 1993 yılında kurulan Nvidia, özellikle yapay zeka çipleri alanındaki ağırlığı nedeniyle son dönemde küresel teknoloji piyasalarının en yakından izlenen şirketleri arasında yer alıyor.

Reuters, Jensen Huang’ın 12 Kasım’da görevinden ayrıldığını, Colette Kress’in ise geçici üst yönetici olarak görevi devraldığını bildirdi.

Huang’ın kişisel yaşamına ilişkin tartışmaların ve şirketteki geleceğine dair soru işaretlerinin, piyasadaki tedirginliği artırdığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri işlemlerin ilk bölümünde yüzde 12’den fazla geriledi. Şirketin piyasa değerinde yaklaşık 500 milyar dolarlık kayıp oluştu.

Kripto bağlantılı işlemler de etkilendi

Hisse tarafındaki sert gerileme, kripto bağlantılı işlem pozisyonlarına da yansıdı. Blockchain analiz platformu Lookonchain, 0x7368 olarak bilinen bir yatırımcının kaldıraçlı Nvidia uzun pozisyonunun tamamen tasfiye edildiğini açıkladı.

Lookonchain, 0x7368 cüzdanına bağlı yatırımcının yaklaşık 1,54 milyon dolar değerindeki 9.959 adet NVDA pozisyonunun, istifa haberinin ardından tasfiye edildiğini açıkladı.

Lookonchain, zincir üstü verileri izleyen ve büyük cüzdan hareketlerini paylaşan bir analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı verilere göre söz konusu yatırımcıya ait 9.959 adet NVDA pozisyonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 1,54 milyon dolar seviyesindeydi.

Bitcoin ve altcoinlerde kayıp derinleşti

Kripto piyasasında da tablo zayıf kaldı. Bitcoin 71.323 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte yüzde 3 değer kaybetti. Son yedi günlük düşüş ise yüzde 10,2’ye ulaştı. Piyasa değeri en yüksek kripto varlık olan Bitcoin’deki geri çekilme, altcoinlerde daha sert hareketlere yol açtı.

XRP yaklaşık 1,02 dolara geriledi ve son 24 saatte yüzde 3,3 kayıp yaşadı. Ethereum ve Shiba Inu için de satış baskısının sürdüğü görüldü. Böylece teknoloji hisselerindeki sert çözülmenin, riskli varlıklara yönelik iştahı azaltarak kripto piyasasında da yaygın bir geri çekilmeyi beraberinde getirdiği izlendi.