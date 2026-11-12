RIPPLE (XRP)

Ripple, son 30 günde stabilcoin büyümesinde ilk sıraya yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, son 30 günde stabilcoin piyasa değerini 258,2 milyon dolar artırdı.
  • 📊 Aynı dönemde $XRP ile bağlantılı Ripple, Open Standard ve Ethena’yı geride bıraktı.
  • 🕒 Ethena geçen hafta 24 saatliğine zirveye çıksa da aylık tabloda liderlik Ripple’da kaldı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

San Francisco merkezli blokzincir şirketi Ripple, son 30 günde stabilcoin pazarındaki büyümede rakiplerinin önüne geçti. Token Terminal verilerine göre şirket, bu dönemde 258,2 milyon dolarlık piyasa değeri artışıyla sektörün en yüksek aylık genişlemesini kaydetti.

İçindekiler
1 Son 30 gündeki büyüme verileri
2 Ethena kısa süreli öne geçmişti
3 XRP dalgalanırken stabilcoin tarafı güç kazandı

Son 30 gündeki büyüme verileri

Veriler, Ripple’ın stabilcoin alanında son bir ayda en fazla katkı sağlayan ihraççılar arasında ilk sırada yer aldığını gösteriyor. Aynı dönemde Open Standard 165,1 milyon dolarlık artışla ikinci sıraya yerleşti. Son haftalarda Ripple’a en yakın isimlerden biri olan Ethena ise 78 milyon dolarlık yükselişle bu kez üçüncü sırada kaldı.

Kurum30 günlük artışSıralama
Ripple258,2 milyon dolar1
Open Standard165,1 milyon dolar2
Ethena78 milyon dolar3

Token Terminal verileri, Ripple’ın son 30 günde stabilcoin piyasa değerindeki artışta sektörün en büyük katkısını sağladığını ortaya koyuyor.

Ripple, XRP ile bağlantılı yapısı nedeniyle kripto piyasasında uzun süredir yakından izleniyor. Şirketin son dönemde stabilcoin tarafında gösterdiği performans, fiyat dalgalanmalarının sürdüğü bir ortamda faaliyet alanını güçlendirdiğine işaret ediyor.

Ethena kısa süreli öne geçmişti

Geçen hafta içinde Ethena, 24 saatlik bir zaman diliminde Ripple’ı geride bırakarak kısa süreliğine zirveye çıkmıştı. Buna karşın aylık toplu veriler, genel tablonun Ripple lehine kaldığını ortaya koydu.

Bu görünüm, günlük sıralamalarda yaşanan değişimlere rağmen daha geniş zaman aralığında Ripple’ın üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. Şirket böylece stabilcoin piyasasında son bir ayın en güçlü büyüme performansını sergileyen oyuncusu oldu.

XRP dalgalanırken stabilcoin tarafı güç kazandı

Aynı dönemde XRP fiyatında dalgalı seyir sürse de Ripple’ın stabilcoin tarafındaki ivmesi zayıflamadı. Veriler, şirketin token fiyat hareketlerinden bağımsız olarak bu alanda güçlü bir genişleme yakaladığını gösterdi.

Ripple, son haftadaki kısa süreli liderlik değişimine rağmen aylık bazda rakiplerinin önünde kalmayı başardı.

Son tablo, Ripple’ın yalnızca büyüme hızında değil, rakipleriyle arasındaki farkta da öne çıktığını ortaya koyuyor. Open Standard ve Ethena artış kaydetse de son 30 günlük verilerde en güçlü genişleme Ripple tarafında gerçekleşti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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