Ripple, son 30 günde stabilcoin büyümesinde ilk sıraya yükseldi

San Francisco merkezli blokzincir şirketi Ripple, son 30 günde stabilcoin pazarındaki büyümede rakiplerinin önüne geçti. Token Terminal verilerine göre şirket, bu dönemde 258,2 milyon dolarlık piyasa değeri artışıyla sektörün en yüksek aylık genişlemesini kaydetti.

Son 30 gündeki büyüme verileri

Veriler, Ripple’ın stabilcoin alanında son bir ayda en fazla katkı sağlayan ihraççılar arasında ilk sırada yer aldığını gösteriyor. Aynı dönemde Open Standard 165,1 milyon dolarlık artışla ikinci sıraya yerleşti. Son haftalarda Ripple’a en yakın isimlerden biri olan Ethena ise 78 milyon dolarlık yükselişle bu kez üçüncü sırada kaldı.

Kurum 30 günlük artış Sıralama Ripple 258,2 milyon dolar 1 Open Standard 165,1 milyon dolar 2 Ethena 78 milyon dolar 3

Token Terminal verileri, Ripple’ın son 30 günde stabilcoin piyasa değerindeki artışta sektörün en büyük katkısını sağladığını ortaya koyuyor.

Ripple, XRP ile bağlantılı yapısı nedeniyle kripto piyasasında uzun süredir yakından izleniyor. Şirketin son dönemde stabilcoin tarafında gösterdiği performans, fiyat dalgalanmalarının sürdüğü bir ortamda faaliyet alanını güçlendirdiğine işaret ediyor.

Ethena kısa süreli öne geçmişti

Geçen hafta içinde Ethena, 24 saatlik bir zaman diliminde Ripple’ı geride bırakarak kısa süreliğine zirveye çıkmıştı. Buna karşın aylık toplu veriler, genel tablonun Ripple lehine kaldığını ortaya koydu.

Bu görünüm, günlük sıralamalarda yaşanan değişimlere rağmen daha geniş zaman aralığında Ripple’ın üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. Şirket böylece stabilcoin piyasasında son bir ayın en güçlü büyüme performansını sergileyen oyuncusu oldu.

XRP dalgalanırken stabilcoin tarafı güç kazandı

Aynı dönemde XRP fiyatında dalgalı seyir sürse de Ripple’ın stabilcoin tarafındaki ivmesi zayıflamadı. Veriler, şirketin token fiyat hareketlerinden bağımsız olarak bu alanda güçlü bir genişleme yakaladığını gösterdi.

Ripple, son haftadaki kısa süreli liderlik değişimine rağmen aylık bazda rakiplerinin önünde kalmayı başardı.

Son tablo, Ripple’ın yalnızca büyüme hızında değil, rakipleriyle arasındaki farkta da öne çıktığını ortaya koyuyor. Open Standard ve Ethena artış kaydetse de son 30 günlük verilerde en güçlü genişleme Ripple tarafında gerçekleşti.