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SBI Başkanı Kitao, XRP’ye güvenini koruduğunu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Yoshitaka Kitao, $XRP’ye güvendiğini açıkça yineledi.
  • 📌 SBI, 2016’dan bu yana Ripple ile ortaklığını kesmeden sürdürdü.
  • 🕰️ Şirket, 2025 ve 2026 boyunca XRP ve Ripple ekosistemine bağlı adımlar attı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

SBI Holdings Başkanı Yoshitaka Kitao, X platformunda yöneltilen doğrudan bir soruya İngilizce olarak verdiği yanıtta XRP’ye hâlâ güvenip güvenmediği sorusuna “evet” cevabını verdi. Soru, son haftaların XRP yatırımcıları açısından yıpratıcı geçtiğini ve bazı token sahiplerinin Ripple’ın kendilerini geride bıraktığını düşündüğünü belirten bir kullanıcıdan geldi.

İçindekiler
1 SBI ile Ripple arasındaki uzun ortaklık
2 XRP yatırımı ve kullanım alanları
3 Japonya planları ve son adımlar

SBI ile Ripple arasındaki uzun ortaklık

Japon finans grubu SBI Holdings, bankacılık, aracı kurum, sigorta ve kripto varlık hizmetlerini kapsayan geniş bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. Kitao, daha önce Nomura Securities’te yöneticilik yaptı ve SoftBank’ta finans direktörü olarak görev aldı. 1999’da kurduğu SoftBank Investment, daha sonra SBI Holdings’e dönüştü.

SBI ile Ripple arasındaki iş birliği 2016’da başladı. SBI, Ripple’ın Seri B yatırım turuna katıldı ve iki taraf SBI Ripple Asia ortak girişimini kurdu. Bu yapıda SBI yüzde 60, Ripple ise yüzde 40 paya sahip bulunuyor.

Aynı yıl kurulan Japon banka konsorsiyumu, Ripple teknolojisinin ödeme sistemlerinde test edilmesini hedefledi. Daha sonra bu yapının 60’tan fazla bankaya ulaştığı belirtildi. 2018’de ise bankalar arası ödeme uygulaması MoneyTap devreye alındı. Yine aynı yıl, bugün SBI VC Trade adıyla faaliyet gösteren kripto varlık platformunda XRP işlemleri başladı.

Kitao, XRP’ye güvenip güvenmediği sorusuna tek kelimelik bir yanıt vererek “evet” ifadesini kullandı.

XRP yatırımı ve kullanım alanları

Kitao, 2019’da Ripple yönetim kuruluna katıldı. 2020’den itibaren SBI, hissedarlara prim olarak XRP dağıtmaya başladı. Grup şirketlerinden SBI Remit de talep üzerine likidite çözümü ODL ile havale hizmetini kullanıma aldı. Bu uygulama özellikle Japonya ile Filipinler arasındaki büyük para transfer koridorunda öne çıktı.

ODL, sınır ötesi ödemelerde ön fonlama gereksinimini azaltmak için XRP kullanan bir ödeme çözümü olarak biliniyor.

Mini sözlük: ODL, İngilizce “On Demand Liquidity” ifadesinin kısaltmasıdır. Sistemde ödeme sağlayıcıları, farklı ülkelerde para transferi yaparken likiditeyi anlık olarak XRP üzerinden sağlayabilir.

SBI, SEC’in Aralık 2020’de başlattığı ve 2025’e kadar süren dava boyunca Ripple ile çalışmayı sürdürdü. Kitao, 15 Şubat 2026’da İngilizce paylaştığı uzun iletilerde, SBI’nin 10 milyar dolarlık XRP tuttuğu yönündeki söylentileri reddetti. Bunun yerine SBI’nin Ripple Labs’te yaklaşık yüzde 9 payı bulunduğunu, gizli varlık değerinin bundan da yüksek olabileceğini söyledi.

Kitao, SBI’nin “10 milyar dolarlık XRP değil, Ripple Labs’te yaklaşık yüzde 9 payı” bulunduğunu belirterek Ripple ekosisteminin toplam değerini çok büyük olarak niteledi.

Japonya planları ve son adımlar

Kitao, 2 Kasım 2026’daki çeyreklik bilgilendirme toplantısında da XRP’ye değindi. Bitcoin’in daha çok elde tutma amacıyla alındığını, XRP’nin değerinin ise ödemelerde ve iş ekosistemlerinde kullanımına bağlı olduğunu söyledi.

Ağustos 2025’te SBI VC Trade ile Ripple, RLUSD stabilcoinini Japonya’ya getirmek için anlaşma yaptı. Ekim 2025’te ise SBI, hazinesinde XRP tutan Evernorth’a 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. SBI VC Trade’in hesap sayısı da 2 milyonun üzerine çıktı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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