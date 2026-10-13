Altı yıldır sessiz kalan 4.582 Bitcoin yeniden hareket etti

Yaklaşık altı yıldır işlem görmeyen bir Bitcoin cüzdanı, elindeki 4.582 BTC’nin tamamını yeni adreslere taşıdı. Blokzincir verilerine göre transfer yaklaşık yedi saat önce gerçekleşti. Yaklaşık 377,58 milyon dolar değerindeki varlıklar, 18VmXvk ile başlayan adresten çıktı ve bc1q295 ile başlayan yeni bir adrese ek olarak dört farklı adrese dağıtıldı.

Fonlar beş adrese bölündü

Büyük bakiyelerin birden fazla cüzdana bölünmesi, özellikle güvenlik ve saklama düzeni açısından olağan bir uygulama olarak görülüyor. Bu cüzdanın aynı 4.582 BTC’yi yaklaşık altı yıl önce edindiği görülüyor. O tarihte söz konusu varlıkların değeri yaklaşık 40,81 milyon dolardı. Mevcut fiyatlarla bu tutar 377,58 milyon dolara ulaştı. Böylece cüzdan sahibinin kağıt üzerindeki kazancı yaklaşık 337 milyon dolar oldu.

Eski bir adres biçiminden daha yeni bc1 adreslerine geçiş, satış hazırlığından çok teknik bir güncelleme veya saklama düzenlemesi anlamına da gelebilir.

Veriler, geçmiş yıllarda bu cüzdandan küçük çaplı bir hareket daha gerçekleştiğini de gösteriyor. Cüzdan, Cumberland DRW etiketi taşıyan bir adrese 0.009 BTC gönderdi. Yaklaşık 495 dolar değerindeki bu işlem, son büyük transferin amacı konusunda güçlü bir işaret vermiyor.

Satış baskısı için henüz net bir işaret yok

Transferin nedeni şu aşamada bilinmiyor. Olasılıklar arasında satış hazırlığı, daha güvenli bir cüzdana geçiş ya da varlıkların yeniden düzenlenmesi yer alıyor. Ancak coinlerin bir borsaya veya profesyonel işlem masasına ulaştığı görülmeden, bu hareketi doğrudan satış baskısı olarak yorumlamak temkinli yaklaşım açısından yeterli görünmüyor.

Mini sözlük: bc1 adresi, Bitcoin ağında Bech32 biçimiyle oluşturulan daha yeni adres türünü ifade eder. Bu yapı, işlem ücretleri ve veri verimliliği açısından eski adres biçimlerine göre teknik avantajlar sunabilir.

Cumberland ise dijital varlık piyasalarında faaliyet gösteren bilinen bir işlem şirketi olarak tanınıyor. Buna rağmen yalnızca 0.009 BTC büyüklüğündeki eski transfer, son hareketin doğrudan kurumsal satış bağlantısı taşıdığını göstermek için yeterli değil.

Eski cüzdan hareketleri piyasada yakından izleniyor

Uzun süredir hareketsiz kalan büyük Bitcoin cüzdanlarının aniden aktif hale gelmesi, piyasa katılımcılarının dikkatini genellikle hızlı biçimde üzerine çekiyor. Bunun temel nedeni, erken dönem yatırımcılarının güçlü fiyat dönemlerinde kar satışı yapabildiğine ilişkin geçmiş örnekler. Yine de her eski cüzdan hareketinin satışla sonuçlandığını söylemek mümkün değil.

Coinler borsalara yönelirse satış ihtimali güç kazanabilir; özel cüzdanlarda kalırsa bu adımın daha çok iç düzenleme amacı taşıdığı düşünülebilir.

Son aylarda yeniden hareket eden eski Bitcoin cüzdanlarının sayısında artış görülmesi, benzer transferlerin daha yakından takip edilmesine yol açtı. Bu son işlemle birlikte piyasanın odağında yine aynı soru yer aldı: Erken dönem Bitcoin sahipleri mevcut seviyelerde kar alıyor mu? Şimdilik net olan tek unsur, altı yıldır sessiz duran 4.582 BTC’nin yeniden dolaşıma girmiş olması.