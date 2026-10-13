Bitcoin 84 bin doları aşarken altcoinlerde satışlar derinleşti

Bitcoin son 24 saatte 3 bin dolarlık geniş bir bantta hareket etti. Asya işlemlerinin erken saatlerinde 81 bin dolar civarına kadar gerileyen en büyük kripto para, ardından hızla toparlanarak 84 bin doların üzerine çıktı. Salı gününün ilk saatlerinde fiyat 83 bin 500 dolar civarında işlem gördü.

Altcoinlerde düşüş daha belirgin kaldı

Bitcoin’deki toparlanmaya karşın altcoin piyasası aynı ölçüde karşılık vermedi. ZEC yaklaşık yüzde 8 düşüşle 1.210 dolar civarına inerken, HYPE ise yaklaşık yüzde 6 kayıpla 82 dolara geriledi. SOL ve DOGE yüzde 4’er değer kaybetti. XRP de yaklaşık yüzde 3 düşerek 1,36 dolar seviyesine çekildi. Ether ve BNB’deki kayıp ise yüzde 1 ile yüzde 2 aralığında kaldı.

Varlık Değişim Seviye Bitcoin 24 saatte 81 bin dolar ile 84 bin dolar aralığında dalgalandı 83 bin 500 dolar ZEC Yaklaşık yüzde 8 düştü 1.210 dolar HYPE Yaklaşık yüzde 6 düştü 82 dolar XRP Yaklaşık yüzde 3 düştü 1,36 dolar

Bitcoin kısa sürede 81 bin dolardan 84 bin doların üzerine toparlanırken, altcoinlerin önemli bölümü bu harekete aynı güçte eşlik etmedi.

Piyasa duyarlılığında temkinli görünüm öne çıktı

Kripto piyasasındaki duyarlılığı izleyen Korku ve Açgözlülük Endeksi 57 seviyesine geriledi. Bu değer halen açgözlülük bölgesine işaret etse de 18 Eylül’den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Bu tablo, fiyatlarda sert bir bozulmadan çok yatırımcı iştahındaki zayıflamaya işaret ediyor. Bitcoin toparlanma gösterse de daha riskli varlıklarda satış baskısının sürdüğü görüldü.

Gözler ABD enflasyon verisine çevrildi

Küresel piyasalarda da risk iştahı karışık seyretti. Çip üreticilerindeki satışların bir gün daha devam etmesiyle Nasdaq 100 vadeli endeksleri yüzde 0,5 geriledi. Çip hisselerini izleyen bir borsa yatırım fonu da üst üste altıncı günlük düşüşüne yöneldi. Piyasa katılımcıları, güvenlik kaygıları ve finansman baskısına ilişkin işaretler nedeniyle yapay zeka harcamalarının hızının korunup korunamayacağını sorguluyor.

ABD bilanço sezonunun açılması sonrası JPMorgan hisseleri erken işlemlerde yüzde 2’den fazla düştü. Avrupa tarafında ise Stoxx 600 endeksi, petrol fiyatları ile tahvil getirilerindeki geri çekilmenin desteğiyle yüzde 0,4 yükseldi.

Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, hem kripto para piyasası hem de geleneksel varlıklar açısından sıradaki önemli sınav olacak.

Yatırımcılar şimdi perşembe günü gelecek ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Söz konusu veri, faiz beklentileri üzerinden hem hisse senetlerinde hem de kripto paralarda kısa vadeli yön üzerinde belirleyici olabilir.