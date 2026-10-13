XRP Ledger ödemeleri 24 saatte %153,9 arttı

XRP Ledger üzerindeki ödeme hacmi son 24 saatte belirgin biçimde yükseldi. XRPScan verilerine göre ağdaki ödeme miktarı %153,9 artarak 363,3 milyon XRP’ye çıktı. Son dönemde görece sakin seyreden ağ etkinliği sonrası gelen bu yükseliş, XRP piyasasında ilginin yeniden canlanıp canlanmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Fiyatta toparlanma çabası öne çıktı

XRP, günlük grafikte 1,31 doları gördükten sonra 1,36 dolar civarında işlem görüyor. Alıcıların yaklaşık 1,34 dolar bölgesindeki hareketli ortalama çevresinde devreye girdiği görülüyor. Bu seviyenin korunmasıyla birlikte, art arda gelen kırmızı mumların ardından grafikte yeniden yeşil bir mum oluştu.

XRP Ledger’daki ödeme hacmi 24 saat içinde 363,3 milyon XRP’ye ulaştı. Ancak bu seviye, 680,4 milyon XRP’lik 30 günlük ortalamanın halen altında kalıyor.

Buna karşın mevcut artışın arka planı dikkatle okunuyor. 363,3 milyon XRP’lik günlük ödeme hacmi, son 30 günün 680,4 milyon XRP’lik ortalamasının oldukça gerisinde bulunuyor. Bu nedenle %153,9’luk sıçrama yeni bir zirveden çok, zayıf geçen bir günün ardından gelen toparlanmayı işaret ediyor.

Mevcut artış zirvelerin oldukça altında kaldı

XRP Ledger, XRP ağının işlemleri kaydeden açık kaynaklı altyapısı olarak biliniyor. Ağdaki ödeme hacmi geçmişte çok daha yüksek seviyelere çıkmıştı. Tüm zamanların en yüksek ödeme hacmi 7 milyar XRP olarak kayda geçti. Bu veri, son artışın olumlu görülse de tarihsel zirvelerin oldukça uzağında kaldığını gösteriyor.

Bir yıllık görünümde hacmin keskin dalgalar halinde hareket ettiği izleniyor. Bazı dönemlerde 1,5 milyar XRP’nin üzerine çıkan ödeme hacmi, daha sonra yeniden 500 milyon XRP’nin altına geriledi. Kasım ayında yaklaşık 2,5 milyar XRP, şubat ayında ise yaklaşık 2,7 milyar XRP seviyeleri görüldü. Eylül döneminde de 1,9 milyar XRP civarında daha sınırlı bir yükseliş yaşandı.

Yatırımcılar yeni sinyalin kalıcı olup olmadığını izleyecek

Son hareketin önemli görülmesinin başlıca nedeni zamanlaması oldu. XRP fiyatı eylül sonundaki 1,65 dolar bölgesinden 1,30 doların düşük seviyelerine kadar çekildi. RSI göstergesi 40 civarında bulunuyor. Bu görünüm, ivmenin zayıf kaldığına işaret etse de sert bir satış dalgasına henüz işaret etmiyor. Ekim ayında fiyat grafiğindeki işlem hacmi de geriledi.

Tek günlük güçlü veri, tek başına kalıcı yön değişimi anlamına gelmiyor. Piyasada daha net bir iyileşme için hacmin 30 günlük ortalamanın üzerinde kalması gerekiyor.

Piyasanın kısa vadede izleyeceği ilk bölge 1,38 ile 1,40 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. XRP’nin bu bölgenin üzerinde kapanış yapması halinde daha önce kaybedilen bazı hareketli ortalamaların geri alınması mümkün olabilir. Böyle bir senaryoda 1,45 dolar ve ardından 1,50 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Öte yandan alıcıların bu bölgede zayıf kalması halinde 1,31 dolar seviyesi yeniden önem kazanacak. Fiyatın bu eşiğin altına inmesi durumunda son tepki yükselişinin gücü yeniden sorgulanabilir. Bu aşamada ağdaki aktivite artışı ile fiyatın destekten dönmesi birlikte olumlu bir tablo sunsa da, piyasa katılımcıları daha kalıcı bir toparlanma işareti için ek veri arayacak.