Solana (SOL)

Grayscale, Solana ETF’sine 20 günde 20,2 milyon dolar çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Grayscale, 20 günde $SOL odaklı GSOL ürününe 20,2 milyon dolar çekti.
  • 📌 GSOL son bir ayda çoğu işlem gününde net giriş kaydederken VanEck’in VSOL ürünü satış gördü.
  • 🧭 Son seansta VanEck 700 bin dolarlık SOL satarken Grayscale aynı dönemde satış yapmadı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale, kısa süre önce işleme açılan Solana yatırım ürünü GSOL ile yatırımcılardan düzenli giriş almaya devam etti. Arkham Intelligence verilerine göre şirket, son 20 günde bu ürün üzerinden toplam 20,2 milyon dolarlık Solana alımı yaptı.

İçindekiler
1 GSOL’da istikrarlı para girişi sürdü
2 VanEck tarafında çıkış görüldü
3 Kurumsal ilgi Solana ekosistemine yöneldi

GSOL’da istikrarlı para girişi sürdü

Son bir aylık işlemler, GSOL’a çoğu seansta yeni para girişi olduğunu gösterdi. Aynı dönemde fon yalnızca bir işlem gününde çıkış gördü. Bunun dışında yatırımcı ilgisinin büyük ölçüde korunduğu anlaşılıyor.

Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle bilinen büyük bir kripto varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Şirketin Solana odaklı bu üründe kısa sürede yakaladığı ivme, kurumsal yatırımcıların Solana temalı fonlara yeniden yönelmeye başladığına işaret ediyor olabilir.

Arkham Intelligence verileri, Grayscale’in GSOL ürünü üzerinden son 20 günde 20,2 milyon dolarlık Solana alımı yaptığını ve fonun çoğu işlem gününde net giriş kaydettiğini ortaya koyuyor.

VanEck tarafında çıkış görüldü

Aynı dönemde VanEck’in VSOL ürünü ise daha zayıf bir görünüm sergiledi. Piyasadaki son dalgalanma sırasında yatırımcıların bu fondan para çektiği görüldü. En son işlem seansında VanEck yaklaşık 700 bin dolar değerinde SOL sattı.

Bu tablo, yatırımcıların Solana’ya fonlar aracılığıyla erişim sağlarken Grayscale’i daha fazla tercih ettiğini gösteriyor. Grayscale aynı süreçte satış kaydetmezken, VanEck tarafındaki çözülme iki ürün arasındaki talep farkını daha görünür hale getirdi.

FonSon dönem işlem yönüTutar
Grayscale GSOLAlım20,2 milyon dolar
VanEck VSOLSatış700 bin dolar

Kurumsal ilgi Solana ekosistemine yöneldi

GSOL’un yeni bir ürün olmasına rağmen düzenli giriş çekmesi, analistlerin de radarına girdi. Fonun kısa sürede sermaye toplamaya başlaması, Solana ETF ekosisteminde kurumsal ilginin yeniden canlandığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Nadir görülen çıkış günlerinde bile Grayscale’in performansı, son dönemde satış baskısı yaşayan diğer Solana yatırım fonlarının önünde kaldı. Bu durum, değişen piyasa koşullarında yatırımcıların hangi ihraççılara daha fazla güvendiğini de ortaya koydu.

Grayscale’in aynı dönemde satış yapmaması, kurumsal talebin Solana ürünlerinde nasıl şekillendiğinin yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini gösteriyor.

Son alımların ardından Grayscale, Solana ETF pazarında güçlü bir konum oluşturmaya başladı. Fon akışlarındaki bu ayrışma, önümüzdeki dönemde Solana tabanlı yatırım ürünleri arasındaki rekabetin daha da belirgin hale gelmesine yol açabilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Pando, Hong Kong’da spot Solana ETF’ini 13 Ekim’de işleme açacak

Solana’da 51 milyon dolarlık transfer satış endişesini artırdı

Samsung Wallet, ABD’de USDC ile sınır ötesi ödemeleri başlatacak

Solana yeni adres artışında Ethereum ve Chainlink’i geride bıraktı

2026’nın En İyi 3 Altcoin’i: Bitcoin $83K Seviyesini Korurken MemeToro, Solana ve NEAR Fiyat Tahminleri

Solana’nın iki ayda yüzde 68 yükselmesi memecoin piyasası için ne anlama geliyor?

Solana ETF’leri son 30 günde XRP’yi ikiye katladı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP Ledger ödemeleri 24 saatte %153,9 arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Ledger ödemeleri 24 saatte %153,9 arttı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 84 bin doları aşarken altcoinlerde satışlar derinleşti
Kripto Para
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?