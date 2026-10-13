Grayscale, Solana ETF’sine 20 günde 20,2 milyon dolar çekti

Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale, kısa süre önce işleme açılan Solana yatırım ürünü GSOL ile yatırımcılardan düzenli giriş almaya devam etti. Arkham Intelligence verilerine göre şirket, son 20 günde bu ürün üzerinden toplam 20,2 milyon dolarlık Solana alımı yaptı.

GSOL’da istikrarlı para girişi sürdü

Son bir aylık işlemler, GSOL’a çoğu seansta yeni para girişi olduğunu gösterdi. Aynı dönemde fon yalnızca bir işlem gününde çıkış gördü. Bunun dışında yatırımcı ilgisinin büyük ölçüde korunduğu anlaşılıyor.

Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle bilinen büyük bir kripto varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Şirketin Solana odaklı bu üründe kısa sürede yakaladığı ivme, kurumsal yatırımcıların Solana temalı fonlara yeniden yönelmeye başladığına işaret ediyor olabilir.

Arkham Intelligence verileri, Grayscale’in GSOL ürünü üzerinden son 20 günde 20,2 milyon dolarlık Solana alımı yaptığını ve fonun çoğu işlem gününde net giriş kaydettiğini ortaya koyuyor.

VanEck tarafında çıkış görüldü

Aynı dönemde VanEck’in VSOL ürünü ise daha zayıf bir görünüm sergiledi. Piyasadaki son dalgalanma sırasında yatırımcıların bu fondan para çektiği görüldü. En son işlem seansında VanEck yaklaşık 700 bin dolar değerinde SOL sattı.

Bu tablo, yatırımcıların Solana’ya fonlar aracılığıyla erişim sağlarken Grayscale’i daha fazla tercih ettiğini gösteriyor. Grayscale aynı süreçte satış kaydetmezken, VanEck tarafındaki çözülme iki ürün arasındaki talep farkını daha görünür hale getirdi.

Fon Son dönem işlem yönü Tutar Grayscale GSOL Alım 20,2 milyon dolar VanEck VSOL Satış 700 bin dolar

Kurumsal ilgi Solana ekosistemine yöneldi

GSOL’un yeni bir ürün olmasına rağmen düzenli giriş çekmesi, analistlerin de radarına girdi. Fonun kısa sürede sermaye toplamaya başlaması, Solana ETF ekosisteminde kurumsal ilginin yeniden canlandığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Nadir görülen çıkış günlerinde bile Grayscale’in performansı, son dönemde satış baskısı yaşayan diğer Solana yatırım fonlarının önünde kaldı. Bu durum, değişen piyasa koşullarında yatırımcıların hangi ihraççılara daha fazla güvendiğini de ortaya koydu.

Grayscale’in aynı dönemde satış yapmaması, kurumsal talebin Solana ürünlerinde nasıl şekillendiğinin yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini gösteriyor.

Son alımların ardından Grayscale, Solana ETF pazarında güçlü bir konum oluşturmaya başladı. Fon akışlarındaki bu ayrışma, önümüzdeki dönemde Solana tabanlı yatırım ürünleri arasındaki rekabetin daha da belirgin hale gelmesine yol açabilir.