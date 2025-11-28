RIPPLE (XRP)Solana (SOL)

ETF Başvuruları İptal: SOL, XRP ve LTC

Özet

  • CoinShares ABD'de halka arz öncesinde daha yüksek marjlı fırsatlara odaklanmak için XRP ETF, SOL staking ETF ve LTC ETF için başvurularını geri çekti.
  • Altcoinlerde talep daha sınırlı olduğu için Fidelity gibi devlerin oyuna dahil olması daha küçük oyuncuların geri çekilmesine neden oluyor.
  • Önümüzdeki 6 ay içinde 100'den fazla altcoin ETF'inin borsada işlem görmesi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin $90,846.46 günlük dibini tamamladıktan sonra borsa kapanışıyla yeniden 91 bin doları geri aldı. Ancak CoinShares yeni duyurusuyla 3 altcoin başvurusunu geri çektiğini açıkladı. DOGE ilgi görmedi ve başarısız bir lansman yaptı anca hem SOL hem de XRP ürünleri lansmanla birlikte kayda değer ilgi görüyordu. Şirket neden böyle bir karar aldı? Kripto paralarla ilgili daha büyük endişelerin sonucu olarak görülebilir mi?

İçindekiler
1 SOL, XRP ve LTC ETF
2 Kripto Para ETF

SOL, XRP ve LTC ETF

SOL Coin fiyatı BTC düşüşüyle 140 doların altına indi. XRP Coin ise 2,2 dolar desteğini kaybetti ve düşüşün devamında 2,08 dolar desteğine gerileyebilir. Fakat bugün CoinShares XRP ETF, Solana Staking ETF ve LTC ETF için başvurularını geri çekti. Avrupa merkezli kripto para şirketi ABD halka arzı üzerinde çalışıyor ve bu karar “daha yüksek marjlı fırsatlara odaklanmak” için alınmış görünüyor.

Hali hazırda XRP ve SOL Coin gibi varlıklar için büyük şirketlerin onayları var ve daha fazlası sırada bekliyor. Hatta Fidelity gibi devler bile bu oyunun içinde. Yani rekabet güçlü ve su sığ tam da bu yüzden şirket farklı bir oyun planının kendileri için gerekli olduğuna kanaat getirdi.

CoinShares aynı zamanda Bitcoin vadeli işlem kaldıraçlı ETF’i (BTFX.O) kapatacak. Şirketin hedefi 12-18 ay içinde tematik sepetler, kripto ile diğer varlıkları birleştiren daha stratejik ürünleri piyasaya sürmek. 2013 yılından bugüne kripto paralara odaklanan şirket 10 milyar dolarlık varlık yönetiyor ve özellikle Avrupa Birliğindeki kripto para yatırım ürünlerinin önemli kısmını elinde tutuyor.

Kripto Para ETF

SoSoValue verilerine göre Kasım ayında işlem görmeye başlayan XRP Coin ETF’leri toplam 643 milyon dolarlık net giriş yaşadı. Canary ürünü 336 milyon dolarlık net varlıkla birinci sırada olsa da trilyon dolarlık Franklin hızlı büyüme potansiyeline sahip büyük bir rakip. Üstelik Bitwise, Grayscale de önemli rakipler olduğundan CoinShares’in burada rekabetten kaçınması anlaşılır görünüyor.

Örneğin Solana tarafında rekabet çok daha güçlü çünkü orada Fidelity var. Bu en büyük varlık yönetim şirketlerinden. Ancak Bitwise varlık büyüklüğü açısından en büyük SOL ETF ihraççısı.

XRP Coin tarafında tepede olan Canary ise 1,1 milyon dolarlık varlık büyüklüğüyle CoinShares’e burada rekabete dahil olmadığı için en mantıklı adımı attığını hatırlatıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

