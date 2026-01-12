Solana (SOL)

BTC Hareketlendi: Solana (SOL) ve FLOKI’de Sürpriz Seviyeler, Tahminler

Özet

  • Ekim 2025 ATH'dan bu yana ETF'lere giren fonların çoğu şu anda zararda.
  • Bitcoin likiditesi sığ ve eğer ETF kanalında toparlanma görmezsek negatiflik artabilir.
  • Solana (SOL) 131,5 dolara gerileyebilir. Jelle FLOKI Coin'in artık dipten yükselişe geçme aşamasında olduğunu düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Hafta yoğun, Trump nedeniyle ekonomi gergin ve önümüzdeki günler sürprizlerle dolu. Ancak Bitcoin fiyatı likidasyon avlarına devam ediyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 90 bin doları geri alsa da altcoinlerde güvensizlik sürdüğünden ciddi bir hareketlilik yok. Bugün 2 analistin FLOKI ve SOL Coin için tahminlerini ele alacağız. Darkfost da ETF kanalında güncel duruma dikkat çekti burada önemli detaylar var.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF
2 Solana (SOL) ve FLOKI

Bitcoin ETF

Powell’ın Türkiye saatiyle gece 3 gibi yayınladığı video kurumun bağımsızlığını sarstı ve bu tarz şeyler kripto paralara iyi gelmeyecek. Şimdilik BTC yükseliş yaşasa da hem enflasyon raporu hem Yüksek Mahkemenin Çarşamba günü tarife kararını açıklayacak olması yatırımcıları temkinli olmaya itmeli.

CryptoQuant analistlerinden Darkfost ise ETF kanalındaki duruma dikkat çekti çünkü aylardır burada istenen ilgiyi göremiyoruz.

ETF’lerde şimdiye kadar kaydedilen en büyük likidite kaybına şahit oluyoruz.

Ortalama gerçekleşen fiyatın 86.000 dolar civarında olmasıyla, Ekim 2025 ATH’den bu yana ETF’lere giren fonların çoğu şu anda zararda. Aynı dönemde 6 milyar dolardan fazla fon spot Bitcoin ETF’lerinden çıktı ve bu, onaylanmalarından bu yana tüm zamanların rekoru oldu.

Bazıları için kar realizasyonu, diğerleri için panik satışı olan bu dalganın ardından, ETF akışları son iki hafta içinde ortalama olarak istikrar kazanmaya başladı. Bitcoin likiditesinin periyodik olarak düşük kalmasıyla, ETF’lerin etkisi daha da önemli hale geliyor ve ETF akışlarını yakından takip etmek hayati önem taşıyor.”

Uzun süredir yıpranan ETF’ler son 4 iş gününde de 243 milyon dolar ile 486 milyon dolar arasında çıkışlar yaşadı.

Solana (SOL) ve FLOKI

Birçok metrik artık dipten dönüş evresine geçilmesi gerektiğini söylese de haber akışı pek böyle söylemiyor. BTC 15 dakikalık büyük düşüş/yükseliş mumları oluşturuyor. Bu durum hareketliliğin önümüzdeki günlerde artacağına işaret etse de 2025 son çeyrekten bugün acı çeken yatırımcılar artık temkinli kalmayı öğrendi. Esasen çoğu yatırımcı piyasaya inancını kaybettiği için büyük bir yükseliş hikayesi yazılmadan bu bunaltıcı günlerin bitmesini beklemek de anlamsız.

Halen hayatta kalmaya devam eden altcoinlerden FLOKI bugün Jelle’nin gündemindeydi. Ayı piyasası tavanı destek olarak korunduğundan analist memnun ve şunları yazdı;

“Oldukça sağlam bir sapma; daha yükseğe çıkmak için ihtiyacımız olan yakıt olabilir.”

Martinez düşüş hedefleri vermeye devam ediyor ve Solana için 131,5 dolara işaret ediyor. Eğer Solana sürpriz biçimde 144,63 doları kazanabilirse 180 dolara dönebilir ancak güncel şartlar altında düşüş daha muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
