BTC Hareketlendi: Solana (SOL) ve FLOKI’de Sürpriz Seviyeler, Tahminler

Hafta yoğun, Trump nedeniyle ekonomi gergin ve önümüzdeki günler sürprizlerle dolu. Ancak Bitcoin fiyatı likidasyon avlarına devam ediyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 90 bin doları geri alsa da altcoinlerde güvensizlik sürdüğünden ciddi bir hareketlilik yok. Bugün 2 analistin FLOKI ve SOL Coin için tahminlerini ele alacağız. Darkfost da ETF kanalında güncel duruma dikkat çekti burada önemli detaylar var.

Bitcoin ETF

Powell’ın Türkiye saatiyle gece 3 gibi yayınladığı video kurumun bağımsızlığını sarstı ve bu tarz şeyler kripto paralara iyi gelmeyecek. Şimdilik BTC yükseliş yaşasa da hem enflasyon raporu hem Yüksek Mahkemenin Çarşamba günü tarife kararını açıklayacak olması yatırımcıları temkinli olmaya itmeli.

CryptoQuant analistlerinden Darkfost ise ETF kanalındaki duruma dikkat çekti çünkü aylardır burada istenen ilgiyi göremiyoruz.

“ETF’lerde şimdiye kadar kaydedilen en büyük likidite kaybına şahit oluyoruz. Ortalama gerçekleşen fiyatın 86.000 dolar civarında olmasıyla, Ekim 2025 ATH’den bu yana ETF’lere giren fonların çoğu şu anda zararda. Aynı dönemde 6 milyar dolardan fazla fon spot Bitcoin ETF’lerinden çıktı ve bu, onaylanmalarından bu yana tüm zamanların rekoru oldu. Bazıları için kar realizasyonu, diğerleri için panik satışı olan bu dalganın ardından, ETF akışları son iki hafta içinde ortalama olarak istikrar kazanmaya başladı. Bitcoin likiditesinin periyodik olarak düşük kalmasıyla, ETF’lerin etkisi daha da önemli hale geliyor ve ETF akışlarını yakından takip etmek hayati önem taşıyor.”

Uzun süredir yıpranan ETF’ler son 4 iş gününde de 243 milyon dolar ile 486 milyon dolar arasında çıkışlar yaşadı.

Solana (SOL) ve FLOKI

Birçok metrik artık dipten dönüş evresine geçilmesi gerektiğini söylese de haber akışı pek böyle söylemiyor. BTC 15 dakikalık büyük düşüş/yükseliş mumları oluşturuyor. Bu durum hareketliliğin önümüzdeki günlerde artacağına işaret etse de 2025 son çeyrekten bugün acı çeken yatırımcılar artık temkinli kalmayı öğrendi. Esasen çoğu yatırımcı piyasaya inancını kaybettiği için büyük bir yükseliş hikayesi yazılmadan bu bunaltıcı günlerin bitmesini beklemek de anlamsız.

Halen hayatta kalmaya devam eden altcoinlerden FLOKI bugün Jelle’nin gündemindeydi. Ayı piyasası tavanı destek olarak korunduğundan analist memnun ve şunları yazdı;

“Oldukça sağlam bir sapma; daha yükseğe çıkmak için ihtiyacımız olan yakıt olabilir.”

Martinez düşüş hedefleri vermeye devam ediyor ve Solana için 131,5 dolara işaret ediyor. Eğer Solana sürpriz biçimde 144,63 doları kazanabilirse 180 dolara dönebilir ancak güncel şartlar altında düşüş daha muhtemel.