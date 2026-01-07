Solana (SOL)

Nasdaq’ta İşlem Gören Solana Rezervleri Artık Çalışıyor: SOL Coin’ler Blockchain’e İndi

Özet

  • DeFi Development Corp, Solana rezervlerini Blockchain içi getiri stratejileriyle değerlendirmeye başladı.
  • Bu doğrultuda gidilen Hylo ortaklığı SOL coin birikimini artırmayı ve operasyonel bütçeyi desteklemeyi hedefliyor.
  • Kripto para hazinesi yöneten şirketler son dönemde staking ve borçlanma gibi yöntemlerle daha aktif bir modele geçiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Nasdaq’ta işlem gören altcoin Solana odaklı hazine şirketi DeFi Development Corp, kripto paralarını pasif biçimde tutmak yerine Blockchain içi getiri stratejileriyle büyütme kararı aldı. Şirket, Solana rezervlerinin bir bölümünü gelir üreten protokollerde değerlendirerek hem operasyonel bütçesini desteklemeyi hem de SOL coin birikimini hızlandırmayı hedefliyor. Yapılan açıklamada halka açık şirketlerin kripto para hazinelerini salt bilanço kalemi olmaktan çıkarıp aktif bir finansal araca dönüştürdüğünü gösteren yeni bir örnek sunuldu.

İçindekiler
1 Solana Rezervi Blockchain İçinde Çalışmaya Başlıyor
2 Hazine Şirketleri Kripto Parada Pasif Duruştan Uzaklaşıyor

Solana Rezervi Blockchain İçinde Çalışmaya Başlıyor

DeFi Development Corp, Solana ekosisteminde faaliyet gösteren yerel bir protokol olan Hylo ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında şirketin Solana varlıklarının belirli bir kısmı Blockchain içi getiri stratejilerinde kullanılacak. Yönetim rezervlerin atıl kalması yerine kontrollü biçimde değerlendirilmesini, şirketin günlük faaliyetlerinin finansmanına katkı sunan bir model olarak konumlandırıyor.

Kararın arkasında Hylo’nun kısa sürede yakaladığı hızlı büyüme yer alıyor. Protokol yalnızca dört ay içinde sıfırdan 100 milyon doların üzerinde kilitli toplam değere kısaca TVL’ye ulaşırken Solana ağı üzerinde yıllıklandırılmış 6 milyon doların üzerinde ücret geliri elde etti. Şirket yönetimi söz konusu performansı Solana ekosistemi içindeki sürdürülebilir getiri potansiyelinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

DeFi Development Corp CEO’su Joseph Onorati yaptığı açıklamada Solana yerel getiri fırsatlarıyla SOL ve ilişkili varlıkların bileşik biçimde artırılmasının şirket stratejisiyle doğrudan örtüştüğünü vurguladı. Blockchain içi gelirlerden elde edilecek kaynak hem Solana rezervlerinin büyütülmesinde hem de hisse geri ödemeleri dahil kurumsal yükümlülüklerin karşılanmasında kullanılacak.

Hazine Şirketleri Kripto Parada Pasif Duruştan Uzaklaşıyor

Solana odaklı girişim kripto para hazinesi yöneten şirketler arasında giderek yaygınlaşan daha aktif bir yaklaşımın parçası olarak öne çıkıyor. Ethereum merkezli BitMine geçen yılın sonunda ETH varlıklarını stake etmeye başladı ve kısa sürede yaklaşık 780.000 adet ETH’yi 2.5 milyar doların üzerinde bir değere ulaşacak şekilde Blockchain içinde değerlendirdi. Model uzun vadeli varlık tutarken ek getiri üretmenin mümkün olduğunu gösterdi.

Benzer biçimde Sharps Technology geçen yılın Eylül ayında Solana rezervlerinin bir bölümünü likit staking çözümlerinde kullandı. Öte yandan Coinbase, platform bünyesinde tuttuğu ETH ve SOL bakiyelerinden staking yoluyla düzenli gelir sağlıyor. Tüm bu uygulamalar kripto paraların bilanço üzerinde hareketsiz beklemesi yerine nakit akışı yaratabilen araçlara dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Bitcoin tarafında ise farklı bir yöntem öne çıkıyor. Mara Holdings ve Riot Platforms, BTC rezervlerini teminat göstererek borçlanmaya yöneliyor. Yaklaşım BTC varlıklarına dokunmadan likidite sağlamayı mümkün kılıyor ve hazine yönetiminde çeşitlenen stratejilere işaret ediyor.

DeFi Development Corp, Blockchain içi getiri hamlesini küresel büyüme planlarının da bir parçası olarak sunuyor. Şirket, Ekim ayında Japonya’da DFDV JP adlı yeni bir Solana hazinesinin lansmanını duyurmuş, daha önce Güney Kore’de DFDV KR ile Asya pazarına giriş yapmıştı. Yönetim bu genişlemeleri “Hazine Hızlandırma Programı” başlığı altında topluyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
