Binance’den 2 Altcoin İçin Kritik Tarih Uyarısı: Artık Yanlış Ağ Seçen Para Kaybedebilir

Binance, belirli altcoin‘ler için bazı ağlar üzerinden yapılan yatırma ve çekme işlemlerini durduracağını açıkladı. Borsa tarafından paylaşılan bilgilere göre karar, kullanıcıların varlık güvenliğini korumayı ve teknik uyumsuzluk risklerini önlemeyi hedefliyor. Değişiklik yalnızca belirli altcoin ağlarını kapsayacak ve altcoin’lerin Binance’teki tüm işlemlerini etkilemeyecek.

Desteği Sonlandırılacak Altcoin Ağları Hangileri?

Kripto para borsası Binance, 16 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla iki altcoin için belirli ağlar üzerinden yatırma ve çekme desteğini sonlandıracağını duyurdu. Buna göre Dar Open Network (D) altcoin’inin Ethereum ağı üzerinden, Streamr (DATA) altcoin’inin ise BNB Chain ve Polygon ağları üzerinden yapılan transferleri artık desteklenmeyecek. Belirtilen tarih ve saatten sonra bu ağlar kullanılarak gönderilen varlıkların hesaba yansımayacağı ve kalıcı kayıplara yol açabileceği açıkça ifade edildi.

Duyuruda yer alan bilgilere göre kısıtlama altcoin’lerin kendisine değil, yalnızca seçili Blockchain ağları üzerinden yapılan transferlere uygulanacak. Kullanıcılar aynı altcoin’leri Binance tarafından desteklenmeye devam eden diğer ağlar aracılığıyla yatırmaya veya çekmeye devam edebilecek. Böylece alım-satım, cüzdan içi transfer veya borsa içi işlemlerde genel bir kesinti yaşanmayacak.

Binance yönetimi değişikliklerin uygulanacağı tarih öncesinde kullanıcıların aktif kullandıkları ağları kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Yanlış ağ seçimiyle yapılan transferlerin geri alınamayabileceği ve teknik olarak kurtarılamayacak sonuçlar doğurabileceği uyarısı da paylaşımda özellikle yer aldı.

Kullanıcılar İçin Olası Etkiler ve Uyarılar

Söz konusu karar, özellikle çoklu ağ desteğini aktif biçimde kullanan yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Dar Open Network ve Streamr coin’lerini Ethereum, BNB Chain veya Polygon üzerinden transfer eden kullanıcıların alternatif ağ seçeneklerine yönelmesi gerekecek. Binance hangi ağların desteklenmeye devam ettiğine dair bilgilerin cüzdan arayüzünde ve resmi duyuru kanallarında güncel olarak yer aldığını hatırlattı.

Binance’in bu tür ağ bazlı düzenlemeleri genellikle teknik bakım, likidite yönetimi veya ekosistem uyumluluğu gibi operasyonel gerekçelere dayanıyor. Kullanıcıların transfer öncesinde ağ seçimlerini dikkatle gözden geçirmesi, varlık kaybı riskini en aza indiren en önemli adım olarak öne çıkıyor.