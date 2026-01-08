BINANCE

Son Dakika: CZ Çıkacak Kitabına Yeni Altcoinin İsmini Verecek

Özet

  • CZ: Kitabımın/anı kitabımın Çince versiyonuna “币安人生” adını verebilirim.
  • CZ: Bu, herhangi bir meme tokeni veya listelemeyle ilgili değildir. Ancak meme kültürünü benimsiyorum.
  • Yeni Çin memecoini CZ'nin kitabıyla aynı isimde olacak ancak CZ elinde 币安人生 tutmadığını söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Binance kurucusu CZ saniyeler önce yaptığı paylaşımda yeni çıkacak kitabının ismiyle ilgili detaylara yer verdi. Kripto paralar spekülatif bir alan ve CZ’nin kitabına herhangi bir altcoinin ismini vermesi (özelllikle yeni bir altcoinse) onun fiyatını fırlatacak, destek gibi algılanacaktır. CZ şimdiden bu konuya açıklık getirmek istiyor.

CZ’nin Kitabı : 币安人生

Yeni altcoinden olan 币安人生 CZ’nin kitabının da ismi olacak. Gelecekte listeleme veya destek gibi algılanmaması için Binance kurucusu şimdiden yatırımcıları uyarmak istediğini söyledi. Memecoinleri sevdiğinden bahseden CZ bu Çince kelimeyi sevdiğini son derece anlamlı olduğunu söylüyor.

“Tamamen açık olmak gerekirse, bunu kamuoyuna duyurmak istiyorum ki “sızıntı” olması imkansız olsun. Henüz kimseye söylemedim. Bazı insanlar tahminlerde bulunuyor. Mantık yanlış ama bazı noktalara değiniyorlar.

Kitabımın/anı kitabımın Çince versiyonuna “币安人生” adını verebilirim. Bu, herhangi bir meme tokeni veya listelemeyle ilgili değildir. Ancak meme kültürünü benimsiyorum. Bu mem/kelimeyi seviyorum. Benim için akılda kalıcı.

Yasal uyarı: “币安人生” mem coin’i bulundurmuyorum ve bulundurma niyetim de yok. Ayrıca bu başlığı kullanmama hakkını saklı tutuyorum. Son dakikada fikrimi değiştirebilirim.

Anı kitabının İngilizce adı muhtemelen tamamen farklı olacak, henüz karar vermedim. Kitabın tahmini teslim tarihi 4-6 hafta, İngilizce ve Çince versiyonları aynı anda çıkacak. Kendi yayınlayacağım. Yayıncıya başvurmak çok uzun sürüyor, dağıtımda büyük ölçüde yardımcı olacak olsalar da.

Kitaptan elde ettiğim tüm gelirler hayır kurumlarına bağışlanacak. Kitaptan para kazanmaya çalışmıyorum.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
