Son Dakika: CZ Çıkacak Kitabına Yeni Altcoinin İsmini Verecek

Binance kurucusu CZ saniyeler önce yaptığı paylaşımda yeni çıkacak kitabının ismiyle ilgili detaylara yer verdi. Kripto paralar spekülatif bir alan ve CZ’nin kitabına herhangi bir altcoinin ismini vermesi (özelllikle yeni bir altcoinse) onun fiyatını fırlatacak, destek gibi algılanacaktır. CZ şimdiden bu konuya açıklık getirmek istiyor.

CZ’nin Kitabı : 币安人生

Yeni altcoinden olan 币安人生 CZ’nin kitabının da ismi olacak. Gelecekte listeleme veya destek gibi algılanmaması için Binance kurucusu şimdiden yatırımcıları uyarmak istediğini söyledi. Memecoinleri sevdiğinden bahseden CZ bu Çince kelimeyi sevdiğini son derece anlamlı olduğunu söylüyor.

“Tamamen açık olmak gerekirse, bunu kamuoyuna duyurmak istiyorum ki “sızıntı” olması imkansız olsun. Henüz kimseye söylemedim. Bazı insanlar tahminlerde bulunuyor. Mantık yanlış ama bazı noktalara değiniyorlar. Kitabımın/anı kitabımın Çince versiyonuna “币安人生” adını verebilirim. Bu, herhangi bir meme tokeni veya listelemeyle ilgili değildir. Ancak meme kültürünü benimsiyorum. Bu mem/kelimeyi seviyorum. Benim için akılda kalıcı. Yasal uyarı: “币安人生” mem coin’i bulundurmuyorum ve bulundurma niyetim de yok. Ayrıca bu başlığı kullanmama hakkını saklı tutuyorum. Son dakikada fikrimi değiştirebilirim. Anı kitabının İngilizce adı muhtemelen tamamen farklı olacak, henüz karar vermedim. Kitabın tahmini teslim tarihi 4-6 hafta, İngilizce ve Çince versiyonları aynı anda çıkacak. Kendi yayınlayacağım. Yayıncıya başvurmak çok uzun sürüyor, dağıtımda büyük ölçüde yardımcı olacak olsalar da. Kitaptan elde ettiğim tüm gelirler hayır kurumlarına bağışlanacak. Kitaptan para kazanmaya çalışmıyorum.”