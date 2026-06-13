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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu yakım oranı son 24 saatte %20,86 artsa da haftalık yakım %14,42 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu yakım oranı son 24 saatte artsa da haftalık yakım verisi geriledi.
  • 📉 Piyasadaki korku sürerken $SHIB hafta başındaki düşüşten sonra 0,000004971 dolara çıktı.
  • 📊 Vadeli işlem hacmi 24 saatte %31,05 düştü, açık pozisyon ise yaklaşık 105 milyon dolarda kaldı.
  • 🌍 Mercari, bu hafta Shiba Inu’yu listeleyerek 23 milyon aylık kullanıcıya erişim açtı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shibburn verilerine göre son 24 saatte 4,99 milyondan fazla SHIB yakıldı. Aynı dönemde Shiba Inu yakım oranı %20,86 yükseldi. Buna karşılık son yedi günde yakılan toplam SHIB miktarı 17,32 milyon oldu ve haftalık yakım oranı %14,42 düştü.

İçindekiler
1 Piyasadaki zayıf görünüm etkisini sürdürüyor
2 Türev piyasalarda yeni pozisyonlar sınırlı kaldı
3 Ekosistemde iki yeni gelişme öne çıktı

Piyasadaki zayıf görünüm etkisini sürdürüyor

Yakım verilerindeki bu tablo, kripto para piyasasında süren zayıf risk iştahının ardından geldi. CoinMarketCap verilerine göre Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 20 seviyesinde bulunuyor ve piyasanın korku bölgesinde kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor. SHIB dahil büyük kripto paraların önemli bir bölümü de çok yıllı dip seviyelerine yakın seyrediyor.

Piyasadaki görünüm, yeni pozisyon açma iştahının sınırlı kaldığına işaret ederken, veriler sert bir çözülmeden çok temkinli bir bekleyişe işaret ediyor.

Shiba Inu haberin hazırlandığı sırada 0,000004971 dolardan işlem gördü. CoinMarketCap verilerine göre token gün içinde %1,23 yükseldi. Hafta başında iki günlük düşüşün etkisiyle 0,00000456 dolara kadar gerileyen SHIB, ardından toparlanarak haftalık bazda yeniden artıya geçti.

Son yedi günlük performansa bakıldığında SHIB %9,12 yükseldi. Bu görünüm, bir önceki haftadaki tabloyla belirgin biçimde ayrıştı. Önceki hafta yaklaşık %15 kayıpla kapanmış, Shiba Inu da 0,00000433 dolarla yeni bir ayı piyasası dibini görmüştü.

Türev piyasalarda yeni pozisyonlar sınırlı kaldı

CoinGlass verilerine göre kripto vadeli işlem hacmi son 24 saatte %31,05 düşerek 120 milyon dolara indi. Buna karşın açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 105 milyon dolar seviyesinde yatay kaldı. Bu görünüm, yatırımcıların mevcut pozisyonları kapatmaktan çok yeni işlem açmaktan kaçındığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarını ifade eder. Bu verinin yatay kalması, piyasada mevcut işlemlerin korunduğunu ancak güçlü bir yeni yön arayışının henüz oluşmadığını gösterebilir.

GöstergeSon veriDeğişim
24 saatlik SHIB yakımı4,99 milyon+%20,86 artış
7 günlük SHIB yakımı17,32 milyon%14,42 düşüş
Kripto vadeli işlem hacmi120 milyon dolar%31,05 düşüş
Açık pozisyon105 milyon dolarYatay

Shiba Inu tarafında açık pozisyon büyüklüğü ise son 24 saatte %0,72 artarak 36,22 milyon dolara çıktı. İşlem hacminin de %7 yükselmesi, türev piyasalarda hareketliliğin kademeli biçimde geri dönüyor olabileceğine işaret etti.

Ekosistemde iki yeni gelişme öne çıktı

Bu hafta dikkat çeken gelişmelerden biri, Shiba Inu ekosisteminin baş elçisi Shytoshi Kusama’nın haftalar süren sessizliğin ardından X platformunda yeniden aktif hale gelmesi oldu. Kusama, profil açıklamasını yapay zeka odaklı bir uygulama ve site çalışmasına ilişkin ifadelerle güncelledi; beta internet sitesinin tamamlandığını ve son hata kontrollerinin sürdüğünü belirtti.

Shytoshi Kusama, X profilinde yapay zeka odaklı R.OS projesi için beta internet sitesinin tamamlandığını ve son hata taramasının sürdüğünü paylaştı.

Bir diğer gelişme ise Japonya’nın büyük çevrim içi pazar yerlerinden Mercari’den geldi. Şirket bu hafta Shiba Inu’yu kripto para listesine ekledi. Böylece Mercari’nin aylık 23 milyon kullanıcısı tokena doğrudan erişim imkanına kavuştu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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