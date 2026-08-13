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SHIBA INU (SHIB)

Shibarium gezgininde altyapı değişikliği sonrası marka unsurları kayboldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ShibariumScan yeniden açıldı, ancak marka unsurları ve Shibnames desteği kayboldu.
  • 🛠️ 11 Ağustos’taki DNS ve Cloudflare değişikliği, altyapı taşıması ihtimalini güçlendirdi.
  • 📊 Son 24 saatte 69 havuz oluşturuldu, ancak Mazrael’in örnekleminde $SHIB ekosisteminde gerçek işlem görülmedi.
  • 🔎 Alan adı 1 Ağustos 2027’ye kadar aktif görünürken eski ekosistem bağlantısının koptuğu iddiası öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu topluluğunun uzun süredir tanınan üyelerinden ve Shiba Eternity danışmanı Mazrael, Shibarium blok gezgini ShibariumScan’de sessiz bir altyapı değişikliği yaşandığını açıkladı. 12 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda, gezginin yeniden çevrim içi duruma geldiğini ve tekrar indeksleme yapmaya başladığını belirten Mazrael, buna karşın marka unsurlarının ve Shibnames desteğinin ortadan kalktığını söyledi.

İçindekiler
1 DNS ve Cloudflare değişikliği öne çıktı
2 Alan adı kayıtlarında sorun görünmüyor
3 Launchpad etkinliği sürse de işlemler zayıf kaldı
4 Eski bağlantının koptuğu değerlendirmesi yapıldı

DNS ve Cloudflare değişikliği öne çıktı

Mazrael’in aktardığı teknik ayrıntılara göre süreç 11 Ağustos’ta başladı. Shibarium gezgininin Cloudflare arkasına alındığını söyleyen Mazrael, kesinti zincirinde DNS değişikliğinin belirleyici unsur olduğunu kaydetti. Daha önce Cloudflare’in yalnızca DNS tarafında kullanıldığını, trafiğin ise doğrudan sunucuya yönlendirildiğini belirten Mazrael, 11 Ağustos’ta bunun vekil sunucu yapısına geçirildiğini ifade etti.

Bu değişimin bir altyapı taşımasına işaret ettiğini vurgulayan Mazrael, gezginin yeniden açıldığında standart bir kurulum görünümünde çalıştığını söyledi. Ancak marka öğeleri ile .shib yapılandırmasının geri gelmediğini, geçmiş verilerin sisteme yeniden işlenmesi sürecinin de durmuş durumda olduğunu ekledi.

Mazrael, Shibarium gezgininin yeniden çalışmaya başladığını, ancak marka katmanının ve Shibnames desteğinin kaybolduğunu; bunun da altyapı tarafında daha derin bir değişime işaret ettiğini aktarıyor.

Mini sözlük: DNS, bir alan adını ilgili sunucu adresine yönlendiren sistemdir. Cloudflare ise site trafiğini koruma, yönlendirme ve hızlandırma amacıyla sık kullanılan bir altyapı hizmeti sunar.

Alan adı kayıtlarında sorun görünmüyor

Mazrael, 11 Ağustos saat 19.15’te gözlenen kayıt kuruluşu temasının da aynı operasyonun parçası olduğunu belirtti. Buna göre Shibarium alan adı aktif durumda bulunuyor ve bitiş tarihi 1 Ağustos 2027 olarak görünüyor. Ayrıca alan adında dört transfer kilidinin de açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu tablo, alan adının teknik olarak sağlıklı kaldığını, yaşanan değişimin alan adının düşmesi ya da ele geçirilmesinden çok yapılandırma ve sahiplik tarafındaki bir dönüşümle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Launchpad etkinliği sürse de işlemler zayıf kaldı

Mazrael, launchpad tarafındaki yoğunluğun sürdüğünü ancak görünürde anlamlı bir faaliyet oluşmadığını da söyledi. Paylaştığı verilere göre V3 Factory nonce değeri 441’den 483’e çıktı. Bu süreçte 42 yeni havuz eklendi ve son 24 saatte toplam 69 havuz oluşturuldu.

Mazrael’in incelediği 25 havuzun hiçbirinde gerçek işlem görülmedi. Aynı örneklemde toplam likiditenin 0.0000 WBONE seviyesinde kaldığı belirtildi. Bu durum, teknik üretimin sürdüğünü ancak ekonomik etkinliğin oluşmadığını ortaya koydu.

MetrikDeğer
V3 Factory nonce441 → 483
Eklenen havuz42
Son 24 saatte oluşturulan havuz69
İncelenen havuz25
Gerçek işlem görülen havuz0
Toplam WBONE likiditesi0.0000

Mazrael’in paylaştığı verilere göre son 24 saatte açılan çok sayıda havuza rağmen incelenen örneklemde gerçek işlem görülmedi ve likidite oluşmadı.

Eski bağlantının koptuğu değerlendirmesi yapıldı

Mazrael, son gelişmenin alan adındaki elden çıkarma sürecini doğruladığını savundu. Daha önce Shiba Inu ekosistemine bağlı eski internet sitelerinin devreden çıkarıldığını söyleyen Mazrael, Shib Metaverse varlığının artık üçüncü bir tarafın kontrolünde bulunduğunu da ileri sürmüştü.

Son değişiklikle birlikte Shibthemetaverse alan adının Shiba Inu ekosistemiyle önceki bağının koptuğu değerlendirmesi öne çıktı. Buna karşın taraflardan konuya ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama gelmiş değil.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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