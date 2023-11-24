Shiba Inu (SHIB)

Veriler Açıklandı 24 Saatte Tam Yüzde 128 Arttı! Shiba Coin Fiyatı Yükselişi Başlayacak Mı?

Özet

  • Son 24 saat içerisinde SHIB yakımında %128,37'lik artış oldu.
  • Toplam yakılan SHIB miktarı 410,662 trilyon, mevcut dolaşımdaki arz ise 580,417 trilyon.
  • Shiba Inu fiyatı %1,23 yükselerek 0.00000821 dolara oldu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

SHIB yakımı ile ilgili gelişmeler sunan platform Shibburn, Geçtiğimiz dakikalarda Shiba Inu’nun yakımında gerçekleşen olağanüstü bir artışı ifade eden verileri açıkladı. SHIB fiyatı eş zamanlı olarak görece kısıtlı bir yükselişe ev sahipliği yaparken, token’ların yakılmasındaki kayda değer artış kripto piyasası meraklılarının dikkatini çekti.

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SHIB Yakım RaporuShiba Inu Fiyatı, Topluluk Tarafından Yapılan Gelişmelerin Arasında Yükseldi

Shiba Inu kripto topluluğu son birkaç günlük süreçte sürekli olarak token yaktı. Token’larda gerçekleştirilen yakımlar, Shiba kripto topluluğunun SHIB tokenomiklerine destek oluşturma çabalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir.

SHIB Yakım Raporu

Shibburn tarafından sunulan verilere göre, bugün 24 Kasım itibariyle, platform 9,13 milyon SHIB yakımı gerçekleştirerek yanma oranında %128,37’lik önemli bir artışa imza attı.

Yukarıda bahsi geçen yakım artışı, topluluğun SHIB tokenomiklerini yükseltme çabalarıyla uyum içerisinde bir çaba olarak görünüyor. Bunun yanı sıra, yazının kaleme alındığı saat itibariyle, ilk arzdan yakılan toplam token miktarı 410,662 trilyon oldu. Mevcut dolaşımda bulunan arz miktarı ise 580,417 trilyonluk dev bir hacme sahip.

Gerçekleşen bir takım SHIB yakım işlemi arasında, iki önemli işlem piyasa katılımcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bilinmeyen bir cüzdan adresi 0x60812… tarafından gerçekleştirilen ilk işlemde yaklaşık on iki saat önce 7,15 milyon SHIB yakımı gerçekleşti.

Bilinmeyen başka bir cüzdan 0x74dec… tarafından ise gerçekleştirilen ikinci işlemde yaklaşık yirmi dört saat önce 2 milyon SHIB yakımı gerçekleşti.

Shiba Inu Fiyatı, Topluluk Tarafından Yapılan Gelişmelerin Arasında Yükseldi

Yazım saati itibariyle, Shiba Inu fiyatı son yirmi dört saatte %1,23’lük’ gözle görülür bir yükseliş yaşadı ve bugün 0.00000821 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bunun yanı sıra, işlem hacmi de %23,11’lik önemli bir düşüş yaşadı ve yazım saati itibariyle 94,83 milyon dolara oldu.

Bunun yanı sıra, token fiyatı son 30 gün içerisinde %9,25 oranında artış yaşadı ve yükseliş yönlü önemli bir ivme kazandı. Bahsedilen bu kazançlar, Shiba topluluğunun son dönemdeki ilerlemeleriyle eş zamanlı olarak ortaya çıkmış görünüyor.

Shiba Inu için Ethereum üzerine inşa edilen L2 Blockchanin ağı Shibarium tarafından sağlanan verilere göre, ağ üzerinde gerçekleşen toplam işlem sayısında 4 milyon seviyesi aşıldı ve başka bir kilometre taşına ulaştı. Ayrıca, 0 dolar bakiyeye sahip SHIB cüzdanlarının sayısında da, Şubat 2021 verilerine kıyasla yaklaşık %15.000’lik bir artış yaşandığı görüldü.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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