Dev Yatırım Bankası JPMorgan’dan Olay Bitcoin Uyarısı: ETF Onayı Sonrası İşler Sarpa Sarabilir!

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JPMorgan, yayımladığı son raporda Grayscale Bitcoin Trust’daki (GBTC) paranın bir kısmının piyasadan tamamen çıkmasının söz konusu olmasından dolayı Bitcoin‘in (BTC) fiyatının baskı altında kalabileceği konusunda uyardı. Analistler GBTC’den çıkışların 2.7 milyar doların çok daha üstünde olabileceğini de ekledi.

2.7 Milyar Dolar Bitcoin Piyasasından Çıkabilir

JPMorgan yayımladığı son araştırma raporunda, GBTC hisselerinin önemli bir kısmının tröstün bir spot borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürülmesine ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay çıkacağı beklentisiyle bu yıl ikincil piyasada net varlık değerine (NAV) göre yüksek negatif primle satın alındığına dikkat çekti. Dev yatırım bankası, bu yılın başından bu yana GBTC‘ye net 2.5 milyar dolarlık giriş olduğunu ve prim makasının hızla kapanıyor oluşuyla bu rakamın 2.7 milyar dolara yükselmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, “Bu alım akışının çoğunlukla GBTC’nin bir spot ETF’ye dönüştürülmesi beklentisiyle spekülatif olduğunu varsayarsak, GBTC beklendiği gibi bir spot ETF’ye dönüştürüldükten sonra bu yatırımcılar kar ettikçe bu 2.7 milyar doların GBTC’den çıkması muhtemeldir” diye yazdı.

Analistler, “Bu 2.7 milyar doların tamamı Bitcoin piyasasından çıkacak olursa elbette BTC’nin fiyatı üzerinde ciddi bir aşağı yönlü baskı yaratacaktır” derken “Bunun yerine bu 2.7 milyar doların çoğu SEC onayı sonrası yeni oluşturulan spot Bitcoin ETF’leri gibi diğer Bitcoin yatırım araçlarına kayacak olursa ki bu bizim en iyi tahminimiz, o zaman herhangi bir olumsuz piyasa etkisi olmayacaktır” eklemesini yaptı.

Yine de banka, “Bitcoin’in fiyatı için risk dengesi bize göre aşağı yönlü, çünkü bu 2.7 milyar doların bir kısmının Bitcoin piyasasından tamamen çıkması muhtemel duruyor” dedi.

“GBTC’den Çıkışlar 2.7 Milyar Doları Aşabilir” Vurgusu

Öte yandan analistler GBTC’nin spot ETF‘ye dönüştürülmesinin ardından uygulanan mevcut işlem ücretlerinin etkin bir şekilde düşürülmemesi halinde yatırım aracından olan çıkışların çok daha yüksek olmasını bekliyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, işlem ücretlerinin etkin şekilde düşürülmemesi halinde 2.7 milyar dolardan çok daha fazlasının GBTC’den çıkabileceği konusunda uyardı.