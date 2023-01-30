Bitcoin için harika geçen 2023 Ocak ayı sonrasında önümüzde bulunan Şubat ayının nasıl geçeceği analistlerin görüşlerine konu oldu.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in (BTC) Ocak ayındaki %43’lük artışı, 2022’nin piyasa görüntüsüyle umutlarını yitiren yatırımcılara kesinlikle umut ışıkları getirdi. Aslında bu, kripto paranın yaklaşık on yıl içindeki en iyi ilk ay performanslarından biriydi. Bununla birlikte, zincir üzerindeki veriler, öncü kripto paradan daha fazla biriktirmek isteyen meraklıların Şubat ayında garantili bir satın alma fırsatı bulmakta zorlanmayabileceğini ortaya koydu.

İkinci Ayda Ne Olabilir?

Gerçek adı bilinmeyen CryptoQuant analisti On-chain Edge’e göre, BTC’nin Ocak ayındaki performansının bir kopyasını beklemek zor olabilir. Analistin bakış açısı Piyasa Değeri – Gerçekleşen Değer (MVRV) oranına dayanmakta.

MVRV oranı, piyasa değeri ve gerçekleşen kapitalizasyon eğilimi nedeniyle olası satın alma beklentilerini göstermekte. Ancak On-chain Edge, yayınladığı tarihte MVRV oranının 1,16 olduğuna dikkat çekmişti. Bu oran 1 değerinin altında olmadığından, mevcut BTC pozisyonunun potansiyel olarak önemli kazançlar elde etmek için sallantılı olduğu düşünülebilir.

Analist, MVRV oranı durumunun yanı sıra Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar (NUPL) durumuna da odaklanmıştı. Bu metrik, piyasa değeri ve gerçekleşen değer farkına odaklanmakta. Dolayısıyla, Bitcoin ağının kârda mı yoksa zararda mı olduğunu da ortaya koymaktadır.

Analist şunları söyledi:

Son birkaç hafta içinde gerçekleşmemiş kârlardaki artış, NUPL değerinde dramatik bir yükselişe yol açtı ve şu anda 0,14 ile FTX çöküşü öncesinden daha yüksek bir seviyede bulunuyor.

Bu olumlu yönde bir hareket olarak değerlendirilebilirken, NUPL’nin iyileşmesini geri çekebilecek bir direnç de bulunuyor.

Yazım zamanında, NUPL’nin 0,14 değeri, mevcut BTC fiyatından satın almanın riskli olmaya devam ettiği anlamına geliyordu. Bu arada, tutarlı bir artış, mükemmel bir satın alma bölgesine yeniden girmede zorluk anlamına gelebilir. Analist daha sonra yatırımcıların ya bir sonraki alım şansını bekleyebileceği ya da önemli bir kırılma umabileceği sonucuna vardı.

Ocak Momentumu Nasıl Canlı Kalır?

Yukarıda bahsedilen veriler fiyatların tersine dönebileceği anlamına gelse de, yükseliş olasılıkları da yok değil. Konuyla ilgili yorumda bulunan bırakan Yonsei_dent, bu görüşün ön en büyük destekçilerinden birisi olarak dikkat çekti. Ona göre, altı ile on iki aylık Harcanmamış İşlem Çıktısı (UTXO) Yaş bantları kripto paranın eğiliminde söz sahibi olabilir.

Yonsei_dent, 2021 boğa piyasasını ve 2022 başındaki ayı durumunu örnek olarak kullandı. Analist, BTC’nin destek ve direnci üzerindeki etkisi nedeniyle UTXO’yu dikkate almanın gerekli olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili ise şunları belirtti:

Piyasa fiyatı gerçekleşen fiyata (6 ay ve 12’lık süreç) ulaşırsa, bu seviye bir direnç bölgesi olarak hareket edebilir. Eğer bu seviyeden net bir şekilde çıkarsa, boğa piyasasına ivme kazandıracaktır.

Ayrıca, ABD Federal rezervleri tarafından faiz oranlarının açıklanması da BTC’nin Şubat hareketini etkileyebilir. Aslında, CME Group’a göre, Fed’in faiz oranlarını yükseltme şansı yüksek. Bu da yatırımcıların Bitcoin talebine ilişkin iştahını azaltabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.