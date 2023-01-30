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  •   Açıklamalarıyla Olay Yaratan Analist Hedefini Açıkladı: Önce Bu Seviye Gelirse Temmuz’da 35.000 Dolar!

Açıklamalarıyla Olay Yaratan Analist Hedefini Açıkladı: Önce Bu Seviye Gelirse Temmuz’da 35.000 Dolar!

Bitcoin için hızlı başlayan 2023 yılının bir miktar yavaşlamasıyla birlikte analistlerin yorumlarında rüzgar tersine dönmeye başladı.
13:30
30 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasının 2023 rallisine liderlik eden Bitcoin, kriptonun bilinen kralı olarak liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Yazının yazıldığı sırada BTC 23,200 dolardan işlem görüyordu ve bu da onun Ağustos 2022’deki 22,700 dolarlık destek seviyesini yeniden kazanmasını sağladı. Analistler BTC’de tam yükseliş beklentisine geçerken, bazıları yıl sonuna kadar 1,3 milyon dolar gibi saçma hedefler belirledi. Bu durum kripto Twitter’ı keyifle coşturdu.

Bununla birlikte, bu mevcut ralliye son derece temkinli yaklaşan analistler de var. Bu analistlere göre şu anda Bitcoin’i çevreleyen korku, belirsizlik ve şüphe, bu rallinin orta ve uzun vadede kayıplar için birçok uzun pozisyon sahibini potansiyel olarak kurabilecek bir boğa tuzağına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

Kısa Pozisyonlar Azaltıldı

Yükseliş ivmesi güçlü bir şekilde devam ederken, BTC’nin 25.000 dolara doğru bir hareket için hala yeterli alanı olabilir.

CoinGlass verileri, Bitcoin’in 23.000 doları aşmasıyla birlikte tüm borsalarda toplam 29,64 milyon dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edildiğini gösteriyor. Bu rakam 14 Ocak’taki 141 milyon dolar değerindeki kısa pozisyon tasfiyelerine kıyasla önemsiz görünebilir, ancak bu tasfiyeler Bitcoin tırmanışını sürdürürken bazı ayıları uzun pozisyon almaya zorlayabilir.

Elde edilen verilere göre, Bitcoin yazının yazıldığı saat itibariyle zaten %42 yukarı tırmandı. Makroekonomi biraz iyileştiği için bu durum devam edebilir.

Fiyat 25.o00 Dolara Çıkar Mı?

Kısa ve orta vadede, yükseliş ivmesi yavaşladıkça Bitcoin acı çekebilir. Yazının yazıldığı 30 Ocak itibariyle BTC boğaları tükenmiş görünüyor. Olası bir desteğe dönüş destek, o noktaya gelirse güçlü bir ayı momentumunu başlatabilir.

Yatırımcılar ve traderlar da hisse senetlerinin hareketini izlemeli. Bu, Uluslararası Para Fonu’nun 2022’de yaptığı ve iki varlık sınıfı arasında güçlü bir korelasyon olduğunu gösteren, kriptonun hisse senetleriyle olan ilişkisini inceleyen çalışmasından geliyor. Bu yazının yazıldığı sırada Apple ve AMD gibi büyük teknoloji hisseleri Bitcoin ile güçlü bir korelasyona sahipti.

S&P 500 ve Dow Jones gibi endeksler ise daha düşük korelasyona sahip. Ancak Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki ilişki BTC’yi makroekonomik sıkıntılara karşı hassas hale getiriyor. Bu yıl başlayan piyasa rallisine rağmen şirket yatırımcılarının şüpheci olması nedeniyle, Bitcoin Şubat ayına girerken dalgalanma yaşayabilir.

Şimdilik, 25.000 dolar Bitcoin boğaları için orta ve uzun vadeli bir hedef gibi görünüyor. Kazançları konsolide etmek ve kripto paranın mevcut desteğini güvence altına almak, yatırımcıların ve trader’ların sonunda 25.000 dolarlık dirence ulaşmalarını ve potansiyel olarak kırmalarını sağlayabilir.

Deneyimli bir trader ve piyasa analisti olan Peter Brandt, Bitcoin’in Mart ayına kadar 25.000 dolarda önemli bir dirençle karşılaşacağını ve ardından 18.000 dolar seviyesinin yeniden test edileceğini tahmin ediyor.

Boğalar bu seviyeyi korursa, analist Bitcoin fiyatının Temmuz 2023’e kadar 35.000 dolara yaklaşmasıyla sonuçlanabilecek başka bir büyük ilerleme beklediğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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