Kraken borsasında Bitcoin‘in Kanada doları karşısındaki fiyatında kısa süreli sert bir ayrışma yaşandı. Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre bazı işlemlerde BTC fiyatı 24.250 Kanada dolarına kadar indi. Bu seviye, o anki kurla yaklaşık 16.900 dolara karşılık geldi.

CAD işlem çiftlerinde olağan dışı fiyatlama

İlk bulgular, sorunun ağırlıklı olarak BTC/CAD işlem çiftinde görüldüğünü gösterdi. Buna karşın bazı kullanıcılar, aksaklığın platformdaki başka CAD piyasalarında da hissedildiğini öne sürdü. Olayın kesin nedeni netleşmezken, bildirilen işlemlerin tamamı da henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

Kraken, spot ve türev işlemler sunan köklü kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Olay sırasında borsanın durum sayfasında sistemler çalışır durumda görünmeye devam etti. Şirketten o sırada resmi bir açıklama gelmedi.

Kraken’daki ayrışmanın, özellikle Kanada doları işlem çiftlerinde sınırlı alım derinliği nedeniyle büyümüş olabileceği değerlendiriliyor.

Düşük likidite satış baskısını büyütmüş olabilir

Piyasadaki ilk değerlendirmelere göre sert hareketin arkasında zayıf emir defteri derinliği bulunabilir. Alım tarafında yeterli hacim olmaması halinde görece büyük satış emirleri fiyatı genel piyasa seviyesinden hızla uzaklaştırabiliyor. Bu tür durumlarda birkaç büyük emir bile işlem çiftinde ani ve keskin sapmalara yol açabiliyor.

Bazı kullanıcı paylaşımlarında, belirli bir anda her 15 dakikada yaklaşık 20 BTC’lik satış görüldüğü ileri sürüldü. Bu dengesizlik, BTC’nin Kanada doları karşısında daha da aşağı itilmesine neden olmuş olabilir. Kullanıcıların aktardığı diğer seviyeler arasında 27.000 Kanada doları civarı da yer aldı.

24.250 Kanada dolarlık işlem seviyesi esas alındığında, Bitcoin’in aynı dönemde küresel piyasalarda 57.000 ile 58.000 dolar aralığında el değiştirmesi nedeniyle fark yaklaşık %71’e ulaştı. Bu tablo, likiditesi sınırlı piyasalarda fiyat keşfinin ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Genel piyasada da sert satış vardı

Olayın yaşandığı gün genel kripto para piyasasında da güçlü satış baskısı hakimdi. Bitcoin cuma günü 60.000 doların altına indi ve gün içinde %5,10 düşüşle 55.830 dolara kadar geriledi. Bu seviye, Eylül 2024’ten bu yana görülen en düşük nokta oldu.

CoinGlass verilerine göre 20 Kasım’da kripto para borsalarındaki toplam tasfiye tutarı son 24 saatte 1,57 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde 265.525 yatırımcının pozisyonu kapandı. Toplamın 1,43 milyar dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan geldi.

Bitcoin tarafındaki tasfiyeler 554,28 milyon dolara çıktı ve bunun %91,3’ünü uzun pozisyonlar oluşturdu.

Ethereum da satış dalgasından etkilendi ve 20 Kasım’da 1.700 doların altına indi. ETH işlemlerindeki tasfiye tutarı 331,08 milyon dolar oldu. Tüm tasfiyelerin %45,8’i Binance üzerinde gerçekleşti. En büyük tekil emir de Binance’te görüldü; 11,98 milyon dolarlık ETH/USDT uzun pozisyonu 1.638,78 dolardan tasfiye edildi.