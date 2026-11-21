Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken, Binance üzerindeki vadeli işlem hacmi hızla yükseldi. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin ve Ethereum’un sürekli vadeli işlem hacmi 20 Kasım itibarıyla toplam 39,8 milyar dolara ulaştı. Aynı gün BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si IBIT’te 511 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Binance tarafında hacim belirgin şekilde arttı

Binance, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Son veriler, piyasadaki oynaklık artarken vadeli işlem yatırımcılarının bu platformda daha yoğun biçimde pozisyon aldığını gösterdi. CryptoQuant, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarına karşı korunmak ya da pozisyonlarını yeniden ayarlamak için daha aktif hale geldiğini ortaya koydu.

CryptoQuant verileri, Bitcoin ve Ethereum’da Binance üzerindeki sürekli vadeli işlem hacminin 20 Kasım’da toplam 39,8 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor.

Bu toplam içinde en büyük artış Bitcoin tarafında görüldü. Bitcoin’in sürekli vadeli işlem hacmi aynı gün 24,75 milyar dolara çıktı. Bu seviye, 21 Eylül’de kaydedilen 24,57 milyar doların da hafif üzerine yerleşti. Söz konusu tarihte Bitcoin 87.000 doların üzerinde işlem görüyordu.

Ethereum’da da kayda değer bir artış yaşandı. Varlığın Binance üzerindeki sürekli vadeli işlem hacmi 20 Kasım’da 15,05 milyar dolar oldu. Ancak bu rakam, 21 Eylül’de görülen 17,27 milyar dolarlık seviyenin altında kaldı. Böylece Ethereum’daki yükseliş, Bitcoin kadar güçlü bir tablo ortaya koymadı.

Varlık 20 Kasım hacmi 21 Eylül hacmi Bitcoin 24,75 milyar dolar 24,57 milyar dolar Ethereum 15,05 milyar dolar 17,27 milyar dolar

BlackRock cephesinde yön tersine döndü

Vadeli işlemlerdeki bu hareketlilik, spot ETF tarafındaki sert fon çıkışıyla aynı güne denk geldi. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ürünü IBIT, 20 Kasım’da 511 milyon dolarlık net çıkış gördü. Bu rakam, şirketin şimdiye kadar kaydettiği en yüksek günlük çıkış olarak öne çıktı.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel piyasalarda belirleyici bir konuma sahip bulunuyor. IBIT’te görülen son çıkış, eylül ayında izlenen pozitif girişlerin ardından keskin bir yön değişimine işaret etti.

IBIT’te 20 Kasım’da görülen 511 milyon dolarlık net çıkış, BlackRock için şimdiye kadarki en yüksek tek günlük çıkış oldu.

Veriler, yatırımcıların yalnızca vadeli piyasalarda daha aktif hale gelmediğini, aynı zamanda spot Bitcoin ETF’lerinden de para çektiğini gösterdi. Bu tablo, kripto para piyasasında artan oynaklıkla birlikte yatırımcıların risk iştahında zayıflama yaşanabileceğine işaret ediyor.