Kripto Para Piyasasında Kısa Pozisyonlar Yoğun Baskı Altında: Likidasyonlar Rekor Seviyede

Kripto para piyasası son 24 saat içinde ciddi bir değer artışıyla dikkat çekti. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Lido Staked Ether gibi büyük kripto varlıklar önemli yükselişler yaşarken, özellikle kısa pozisyonda olan yatırımcılar yüksek miktarda likidasyonla karşı karşıya kaldı.

Piyasa Toparlanıyor: Bitcoin ve Altcoinlerde Hızlı Yükseliş

Piyasanın toplam değeri, bir gün içinde yüzde 4,29 büyüyerek birçok majör coinde yükselişi beraberinde getirdi. Dogecoin yüzde 9,1, Lido Staked Ether yüzde 8,83, Ethereum ise yüzde 8,75 değer kazandı. Ethereum’un fiyatındaki yükselişle birlikte yeniden 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkıldı. Bitcoin de aynı dönemde yüzde 4,76 oranında artış göstererek kısa bir süreliğine 70.027 doları gördü ve sonrasında 68.647 dolarda işlem gördü.

Kısa Pozisyonlarda Tarihi Likidasyonlar

Yatırımcıların yukarı yönlü fiyat hareketine ayak uyduramayan kısa pozisyonları, son 24 saatte büyük kayıplarla karşılaştı. Coinglass verilerine göre toplam likidasyon miktarı 575,59 milyon dolara ulaşırken bunun 468,53 milyon doları kısa pozisyonlardan kaynaklandı. Sadece Bitcoin’de yaklaşık 194,95 milyon dolarlık kısa pozisyon kapanırken, Ethereum’da bu rakam 175,16 milyon dolar oldu.

Bunun yanı sıra en büyük tekil likidasyon emri, Hyperliquid platformunda BTC-USD işlem çifti için 10,41 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Yükselişten en çok uzun pozisyondaki yatırımcılar yarar sağladı. Ancak piyasada düşüş bekleyen katılımcılar ciddi zararlar yaşadı ve toplamda 128.348 trader tasfiye oldu.

Piyasa Hareketleri ve Uzman Değerlendirmeleri

Son yükseliş, piyasa genelinde kısa vadeli bir iyimserlik oluşturdu. Ancak uzmanlar, mevcut ivmenin büyük bir trend dönüşünü işaret etmediğine dikkat çekiyor. Kripto veri analizi yapan Japonya merkezli XWIN Research, son dönemde açık pozisyon miktarının önceki zirvelerden ciddi şekilde düştüğünü ve piyasanın genel olarak kaldıracı azalttığını aktardı.

“Son fiyat düşüşüne, açık pozisyonların azalması eşlik etti. Bu durum, agresif spot satışlar yerine türev piyasasındaki pozisyonların kapanmasının ön plana çıktığını gösteriyor. Böyle bir reset piyasanın istikrar kazanmasına yardımcı olabilse de, yapısal talepte kalıcı bir artış anlamına gelmiyor,” XWIN Research Japan değerlendirmesinde yer aldı.

Binance borsasındaki Fund Flow Ratio metriği ise düşük seviyede kaldı ve bu dönemde spot tarafta ani bir satış baskısı oluşmadığına işaret etti. Aynı verinin hareketli ortalamaları ise orta vadede aşağı yönlü seyrini koruyarak güçlü bir talep dönüşü olmadığını gösteriyor.

“Kaldıraç baskılandığı zaman, yukarı yönlü fiyat hareketleri kolayca kısa pozisyonlarda likidasyonlara yol açabilir. Bu durumda görülen ralliler genelde pozisyon kapanmalarından kaynaklanıyor, kalıcı talep artışından değil,” değerlendirmesi paylaşıldı.

Analist Darkfost ise kalıcı bir yükseliş ya da sağlam bir piyasa tabanı için spot hacmin güçlü artma gerekliliğine vurgu yaptı.