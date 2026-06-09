Tim Draper, Bitcoin’in 18 ay içinde $250.000 seviyesine ulaşacağını savundu

Girişim sermayesi yatırımcısı Tim Draper, kuantum bilişimin Bitcoin için oluşturduğu tehdidin abartıldığını savundu. Draper’a göre yakın vadede asıl kırılgan alan, geleneksel bankacılık sistemi ve itibari para düzeni olabilir. Milyarder yatırımcı, bankalarda tutulan dolar varlıklarına kıyasla elindeki Bitcoin’in daha güvende olduğunu belirtti.

Kuantum tartışmasında odağı bankalara çevirdi

Draper, kuantum teknolojisinin blokzincire dokunmadan çok önce bankacılık altyapılarını hedef alabileceğini ileri sürdü. Bitcoin ağında olası bir güvenlik sorunu yaşanması halinde, son güvenli bloğa dönmek için bir hard fork uygulanabileceğini de söyledi. Ancak böyle bir adımın hayata geçmesi için madenciler ve düğüm operatörleri arasında geniş bir uzlaşının sağlanması gerekir.

Mini sözlük: Hard fork, blokzincirde geriye dönük uyumsuz bir protokol değişikliğini ifade eder. ECDSA-256 ise Bitcoin’in imza doğrulama yapısında kullanılan kriptografik yöntemdir; bu yapıya yönelik kuantum riski, özel anahtarların teorik olarak çözülebilmesi ihtimaliyle ilişkilendiriliyor.

Draper, kuantum sistemlerinin blokzincire erişmeden çok önce bankaları hedef alacağını, bu nedenle Bitcoin varlıklarını geleneksel bankalardaki dolardan daha güvenli gördüğünü belirtti.

Bu değerlendirme, Bitcoin’in kuantum bilgisayarlar karşısındaki dayanıklılığına ilişkin süren teknik tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Konu, özellikle açık anahtar güvenliği ve ağın acil durumda nasıl yanıt verebileceği başlıklarında ayrışan görüşlerle izleniyor.

Draper’in Bitcoin geçmişi ve uzun süredir tekrarlanan hedefi

Tim Draper, Silikon Vadisi’nin tanınan girişim sermayesi yatırımcıları arasında yer alıyor ve yıllardır Bitcoin yanlısı açıklamalarıyla öne çıkıyor. Draper’ın Bitcoin serüveni, fiyatın yaklaşık 4 dolar olduğu dönemde başladı. Donanım üreticisi kaynaklı bir sorun nedeniyle fiili madenciliğe daha geç geçebildiği, bu sırada fiyatın 30 dolara çıktığı aktarıldı. Daha sonra Mt. Gox çöküşünde tüm birikimini kaybetti; buna rağmen 2014’te ABD Marshals tarafından düzenlenen açık artırmada, tanesi yaklaşık 632 dolardan yaklaşık 30.000 Bitcoin satın aldı.

Draper, geçmişte de Bitcoin’in ABD dolarını geride bırakacağını savunmuştu. Vergilerin akıllı sözleşmelerle yönetildiği ve şirket hazinelerinin tamamen Bitcoin’de tutulduğu bir gelecek öngördüğünü yineledi. En çok bilinen öngörüsü ise Bitcoin’in 250.000 dolara ulaşacağı yönündeki tahmini oldu.

Draper, 2018’de dile getirdiği 250.000 dolarlık Bitcoin tahminini önce 2022 için yaptı, daha sonra bu hedefi 2025’e taşıdı; 2026 başı itibarıyla da aynı seviyenin önümüzdeki 18 ay içinde görülebileceğini savundu.

Söz konusu hedef ilk olarak 2018’de ortaya konmuş, kitlesel benimsenmenin fiyatı hızla yukarı taşıyacağı öne sürülmüştü. Ancak 2022’deki ayı piyasası ve FTX çöküşü bu takvimi bozdu. Draper, daha sonra hedef tarihini 2025’e çekmiş ve bunda ABD’deki sert düzenleyici yaklaşımın etkili olduğunu söylemişti.

Teknik risk tartışması sürüyor

Draper’ın iyimserliğine karşın, Bitcoin’in kuantum riskine ne ölçüde açık olduğu konusunda teknik çevrelerde görüş birliği bulunmuyor. Mart 2026 tarihli bir Google Quantum AI çalışması, ECDSA-256 şemasını kırmak için gereken fiziksel kübit eşiğinin 500.000’in altına inebileceğini öne sürdü. Bu rakam, 2019 tahminlerine kıyasla 20 kat daha düşük bir seviye anlamına geliyor.

Başlık Veri Draper’ın güncel Bitcoin hedefi $250.000 Hedef için öngörülen süre 18 ay Google Quantum AI tahmini 500.000’den az fiziksel kübit 2019’a göre değişim 20 kat düşüş

Öte yandan, kuantuma dayanıklı adres yapıları geliştirmeyi amaçlayan BIP 360 gibi öneriler de gündeme gelmiş durumda. Bu tür öneriler, ağın uzun vadeli güvenliğini güçlendirmeye dönük seçenekler arasında değerlendiriliyor.