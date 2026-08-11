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BITCOIN (BTC)

Bitcoin balinaları sessizce topluyor: 70 bin dolar için sinyal geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐋 En az 10.000 BTC tutan adres sayısı 90'a çıkarak son altı ayın zirvesine ulaştı.
  • 💰 10 ila 10.000 BTC tutan büyük cüzdanlar 29 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 1,5 milyar dolarlık Bitcoin biriktirdi.
  • 📉 ABD spot Bitcoin ETF'lerinde beş günlük giriş serisinin ardından 144,6 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
  • 📊 BTC Seller Exhaustion Index, mevcut ayı piyasasında ilk kez "Aşırı Tükenme Bölgesi"ne girdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin piyasasında büyük yatırımcıların son haftalarda birikimi artırdığı görülürken, zincir üstü veriler BTC arzının küçük yatırımcılardan daha büyük cüzdanlara doğru kaydığına işaret ediyor. Santiment, bu eğilimin Bitcoin’in 60 bin doların altına gerilemesinden ziyade 70 bin doların üzerine çıkma ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinde beş günlük giriş serisi sona erdi
2 Bitcoin’de satış baskısının tükenme sinyali
3 Riot, Anthropic ile 9,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Santiment verilerine göre, 10.000 BTC’den fazla Bitcoin tutan cüzdanların sayısı son sekiz haftada altı adet artarak 90’a yükseldi. Böylece bu gruptaki adres sayısı altı ayın en yüksek seviyesine çıkarken, sekiz haftalık artış yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Birikim yalnızca en büyük Bitcoin sahipleriyle sınırlı kalmadı. 10 ila 10.000 BTC arasında varlık tutan ve “balina” ile “köpekbalığı” olarak sınıflandırılan adresler, 29 Temmuz’dan bu yana net 1,5 milyar dolarlık BTC satın aldı. Buna karşılık daha küçük cüzdanlardaki Bitcoin miktarı ağustos ayının başından bu yana düzenli olarak geriliyor.

Santiment, büyük yatırımcıların birikim yaparken küçük yatırımcıların satışa yönelmesinin, Bitcoin’in 60 bin doların altına gerilemesinden çok 70 bin doların üzerine çıkma olasılığını artırdığını değerlendirdi.

Bitcoin ETF’lerinde beş günlük giriş serisi sona erdi

Zincir üstü tarafta büyük yatırımcıların birikimi sürerken ABD spot Bitcoin ETF’lerinde para akışı tersine döndü.

Trader T verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 10 Ağustos’ta toplam 144,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece fonlarda önceki beş işlem günü boyunca devam eden net giriş serisi sona erdi.

BlackRock’ın IBIT fonundan 53,6 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan 40,3 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB fonundan 28,4 milyon dolar çıktı. Grayscale GBTC’deki net çıkış 52 milyon dolar olurken Franklin Templeton’ın EZBC fonu 7,4 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Buna karşılık Grayscale Mini BTC’ye 37,1 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Diğer spot Bitcoin ETF’lerinde ise net para hareketi görülmedi.

Bitcoin’de satış baskısının tükenme sinyali

Piyasanın teknik görünümüne ilişkin bir başka sinyal ise Glassnode verilerinden geldi. Trader Murphy’nin aktardığına göre BTC Seller Exhaustion Index, mevcut ayı piyasasında ilk kez “Aşırı Tükenme Bölgesi”ne girdi.

Gösterge, düşük volatilite ile yüksek zarar koşullarını birlikte değerlendiriyor. Murphy, geçmiş dönemlerde benzer sinyallerin çoğunlukla ayı piyasalarının dip bölgelerinde ortaya çıktığını ancak ilk sinyalin her zaman mutlak dip seviyesine denk gelmediğini belirtti.

Murphy’ye göre fiyatın sonraki dönemde yatay kalması veya gerilemeye devam etmesine rağmen göstergenin yeni dip seviyeler oluşturmaması durumunda ortaya çıkan ikinci sinyal, geçmiş verilerde daha yüksek güvenilirlik gösterdi.

Riot, Anthropic ile 9,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Bitcoin madencilik sektöründe ise Riot Platforms’un yapay zekâ altyapısına yönelik dönüşümü öne çıktı. Anthropic, Riot Platforms ile 9,1 milyar dolar değerinde uzun vadeli bir bulut bilişim kapasitesi anlaşması imzaladı. Haziran 2048’e kadar devam edecek yaklaşık 20 yıllık sözleşmenin iki ayrı beş yıllık uzatma seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerin kullanılması halinde anlaşmanın Riot’a sağlayacağı toplam gelirin 16,1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Riot, daha önce yaptığı resmi açıklamada Teksas’ın Rockdale bölgesindeki tesisinden “önde gelen bir sınır yapay zekâ şirketine” 191 megavatlık bilgi işlem kapasitesi sağlayacağını açıklamıştı. Bloomberg, konuya yakın kaynaklara dayanarak söz konusu şirketin Anthropic olduğunu bildirdi. Anlaşmanın ardından Riot hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 25 yükselerek 24,40 dolara çıktı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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