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BITCOIN (BTC)

Bitcoin ve altın arasındaki ilişki yeniden güçleniyor: Kritik gösterge yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🟡 Bitcoin ile altın arasındaki 90 günlük korelasyon yeniden 0,6’nın üzerine çıktı.
  • 📉 Korelasyon yılın başlarında yaklaşık eksi 0,8 seviyesine kadar gerilemişti.
  • 📈 Son dönemde iki varlık yeniden aynı yönde hareket etmeye başladı.
  • ₿ İki varlık arasındaki İlişki, Bitcoin’in “dijital altın” dönemindeki seviyelere döndü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin ile altın arasındaki fiyat ilişkisi, yılın başındaki sert ayrışmanın ardından yeniden güçlenmeye başladı. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju’nun paylaştığı verilere göre iki varlık arasındaki korelasyon, Bitcoin’in “dijital altın” olarak anıldığı dönemlerde görülen seviyelere geri döndü.

Ki Young Ju, 10 Ağustos’ta X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bitcoin ile altın arasındaki 90 günlük Pearson korelasyon katsayısının yeniden pozitif bölgede belirgin biçimde yükseldiğini aktardı. CryptoQuant grafiğine göre söz konusu oran 0,6 seviyesinin üzerine çıktı.

Pearson korelasyon katsayısının 1’e yaklaşması, iki varlığın fiyatlarının aynı yönde hareket etme eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. Sıfırın altındaki değerler ise fiyat hareketlerinin ters yönde ilerlediğine işaret ediyor.

CryptoQuant verileri, Bitcoin ile altın arasındaki korelasyonun geçen yılın büyük bölümünde pozitif bölgede kaldığını gösteriyor. Ancak geçen yılın sonlarından itibaren ilişki hızla zayıfladı ve bu yılın başlarında yaklaşık eksi 0,8 seviyesine kadar geriledi.

Bu dönemde altın fiyatları yüksek seviyelerde kalırken Bitcoin farklı bir fiyat hareketi sergiledi ve iki varlık arasındaki ilişki belirgin şekilde koptu.

Son dönemde ise tablo yeniden değişti. Bitcoin-altın korelasyonu hızlı biçimde toparlanarak tekrar pozitif bölgeye geçti. Katsayının 0,6’nın üzerine çıkması, iki varlığın son dönemde yeniden aynı yönde hareket etmeye başladığını gösteriyor.

Bitcoin, sınırlı arz yapısı nedeniyle uzun süredir altınla karşılaştırılıyor ve “dijital altın” olarak tanımlanıyor. Son veriler de yılın başında sert biçimde ayrışan Bitcoin ile altının fiyat hareketlerinin yeniden birbirine yaklaştığını ortaya koyuyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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