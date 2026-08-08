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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 65 bin dolar eşiğinde, 65.700 direnci izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 65 bin dolar eşiğinde kalırken piyasada 65.700 dolar direnci öne çıktı.
  • 📈 Kısa vadede $BTC, 64 bin doların yeniden kazanılmasıyla teknik olarak güç topladı.
  • 📊 64.900 ile 65.450 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor.
  • 🔎 Direnç aşılamazsa 64 bin doların altında 63.260 ve 62.290 dolar seviyeleri takip edilecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin 65 bin dolar civarında işlem görürken, kısa vadeli toparlanma çabası öne çıkıyor. Son 24 saatte yaklaşık %0,91 yükselen BTC, 64 bin dolar seviyesinin yeniden kazanılmasıyla teknik görünümde sınırlı bir iyileşme sergiledi.

İçindekiler
1 Kısa vadeli görünüm güç kazandı
2 Direnç bölgesi dikkat çekiyor
3 Aşağı yönlü riskte öne çıkan seviyeler
4 Piyasanın odağı hangi verilerde

Kısa vadeli görünüm güç kazandı

Piyasadaki son hareket, yılın önceki bölümünde görülen zayıflığın ardından geldi. BTC’nin 63 bin ile 64 bin dolar aralığının üzerinde tutunması, yukarı yönlü denemeler için taban niteliğinde bir alan oluşturdu.

Kripto analisti CryptoSavingExpert, Bitcoin’in 4 saatlik grafikte 64 bin dolar seviyesini geri aldığını ve daha yüksek dipler oluşturmaya başladığını belirtiyor. Analiste göre toparlanmanın güç kazanması için aşılması gereken ana seviye 65.700 dolar olarak öne çıkıyor.

CryptoSavingExpert, 4 saatlik görünümde daha yüksek diplerin oluştuğunu ve 65.700 doların aşılmasının toparlanmayı belirgin şekilde güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

Direnç bölgesi dikkat çekiyor

Yakın vadede ilk direnç alanı 64.900 ile 65.450 dolar bandında bulunuyor. Analistin teknik yapısında bu bölge, 1 saatlik zaman diliminde önemli bir emir bloğu olarak öne çıkıyor. Bu alan, alım ve satım baskısının daha önce yoğunlaştığı bir bölgeye işaret ediyor.

65.700 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde 67.200 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Böyle bir senaryo, alıcıların mevcut direnç bölgesindeki satış baskısını karşıladığını gösterebilir.

SeviyeTeknik anlamı
64.900 ile 65.450 dolarYakın direnç bölgesi
65.700 dolarToparlanmanın güç kazanması için kritik eşik
67.200 dolarYukarı yönlü hedef bölge

Aşağı yönlü riskte öne çıkan seviyeler

Direnç aşılamazsa piyasada ilk olarak 64 bin dolar seviyesi izlenecek. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda 63.260 dolar ve ardından 62.290 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Teknik görünüm, fiyatın emir bloğu bölgesinden geri çevrilmesi halinde likiditenin ve desteğin bulunduğu alanlara yönelme ihtimaline de işaret ediyor. Bununla birlikte bu senaryo kesinleşmiş bir yön değil, olası bir teknik ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin’de kısa vadeli yapı iyileşse de daha geniş çaplı bir kırılmanın teyidi henüz alınmadı.

Piyasanın odağı hangi verilerde

64 bin dolar bölgesinin önemi, Bitcoin’in bir süredir 60 bin doların orta bölümünde yoğun işlem görmesiyle daha da arttı. Ayrıca fiyatın daha geniş düşüş trendi çizgisine yakın dirençle karşılaşması, mevcut bölgenin teknik açıdan önemini pekiştirdi.

Bu nedenle piyasada kısa vadede yalnızca gün içi fiyat hareketleri değil, kapanışlar, işlem hacmi ve belirtilen seviyelerdeki tepkiler yakından takip ediliyor. BTC’de toparlanmanın daha sağlam bir zemine oturması için 64.900 ile 65.700 dolar bandının üzerinde kalıcılık aranıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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