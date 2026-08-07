Bitcoin madencileri gelir daralmasıyla yapay zeka altyapısına yöneldi

Bitcoin madenciliğinde gelir baskısı derinleşirken, sektörün önemli oyuncuları iş modelini yeniden şekillendiriyor. Bitcoin 60.000 ile 65.000 dolar aralığında tutunmasına rağmen, madencilerin işlem ücretlerinden elde ettiği yıllık gelir 2019 seviyelerine geriledi. Bu tablo, özellikle halka açık şirketlerde ekipman kapatma, kripto varlık satışı ve yapay zeka odaklı yüksek performanslı bilgi işlem alanına geçişi hızlandırdı.

İşlem ücretleri 2019 düzeyine indi

Capriole Investments kurucusu Charles Edwards, Bitcoin ağındaki yıllık işlem ücreti gelirinin 96 milyon ile 114 milyon dolar aralığına düştüğünü açıkladı. Capriole Investments, dijital varlıklar üzerine araştırma ve yatırım stratejileri geliştiren bir şirket olarak biliniyor. Aynı gelir düzeyi 2019’da da görülmüştü, ancak o dönemde Bitcoin yaklaşık 5.000 dolar seviyesindeydi. Bugün ise varlığın fiyatı yaklaşık 13 kat daha yüksek ve ağın piyasa değeri 1,2 trilyon doları aşıyor.

Charles Edwards, Bitcoin ağındaki yıllık işlem ücreti gelirinin 96 milyon ile 114 milyon dolar aralığına indiğini ve madencilerin gelir yapısının belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koyuyor.

Son yarılanmanın ardından işlem ücretlerinin toplam madenci gelirindeki payı yüzde 10’un altına indi. Mevcut madencilik maliyeti yaklaşık 62.650 dolar seviyesinde hesaplanırken, net kar marjı yüzde 5’e kadar geriledi. Bu durum, özellikle eski nesil cihazlarla çalışan tesislerde karlılığı ciddi biçimde aşındırdı.

Gösterge 2019 2026 yazı Yıllık işlem ücreti geliri Benzer seviye 96 milyon ile 114 milyon dolar Bitcoin fiyatı Yaklaşık 5.000 dolar 60.000 ile 65.000 dolar Ağın piyasa değeri Çok daha düşük 1,2 trilyon doların üzerinde

Madenciler yapay zeka gelirine yöneliyor

Sektördeki birçok şirket, iflas yerine daha öngörülebilir nakit akışı sunan yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem işlerine kayıyor. Microsoft ve Nvidia gibi büyük teknoloji şirketleriyle yapılan milyarlarca dolarlık anlaşmalar, madenciler için yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Böylece şirketler, her dört yılda bir azalan blok ödüllerine ve dalgalı işlem ücreti gelirine daha az bağımlı hale gelmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: Yüksek performanslı bilgi işlem, çok büyük veri yüklerini ve karmaşık hesaplamaları hızlı işleyebilen sunucu altyapısını ifade eder. Yapay zeka eğitimi ve veri merkezi hizmetleri bu kapasiteye yoğun biçimde ihtiyaç duyar.

Madenciler için yeni model, oynak Bitcoin gelirleri yerine teknoloji şirketlerinden daha düzenli dolar bazlı ödeme alma arayışına dayanıyor.

Rezerv satışı ve likidite baskısı öne çıktı

Likidite baskısının boyutu, Canaan şirketinin attığı adımlarda da görülüyor. Şirket, 30 milyon dolarlık hisse geri alım programını finanse etmek için rezervlerinin bir bölümünü nakde çevirmeye başladı. Canaan’ın bilançosunda 1.915 BTC ve 3.952 ETH bulunuyor. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 130 milyon dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Canaan’ın ocak 2027’ye kadar düzenleyici güveni yeniden tesis etmesi ve borsadan çıkarılma riskini önlemesi gerekiyor. MARA ve Riot gibi büyük şirketlerden de işletme giderlerini karşılamak amacıyla likidite yaratma ve BTC transferleriyle ilgili işaretler geldi. Bu gelişmeler, sektörün yalnızca gelir daralmasıyla değil, bilanço yönetimi baskısıyla da karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Bitcoin ağ güvenliği tartışması büyüyor

Bilgi işlem kapasitesinin giderek daha fazla yapay zeka alanına kayması, Bitcoin ağının gelecekte kim tarafından güvence altına alınacağı sorusunu gündeme taşıdı. İşlem ücretleri artmaz ve blok ödülleri zamanla düşmeye devam ederse, bazı madenciler için ağı ayakta tutmanın ekonomik gerekçesi zayıflayabilir.

Buna karşın kısa vadede ağ tarafında belirgin bir panik işareti bulunmuyor. Toplam hash oranı 837 ile 900 EH/s aralığında ve tarihi zirvelere yakın seyrediyor. Bitcoin’in otomatik zorluk ayarlama mekanizması da ani cihaz kapanışlarının ağ üzerindeki etkisini sınırlayan temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.