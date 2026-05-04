Bitcoin 80.500 doların üzerine çıktı yükseliş potansiyeli 84.000 dolar olarak öne çıktı

Bitcoin yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı ve 80.500 dolar seviyesinin üzerini gördü. Kripto piyasasında analistler, 80.000 dolar sınırının kritik bir eşik olduğunu vurguluyor. Bu seviyenin üzerinde kalınamaması durumunda fiyatın 60.000 dolara geri çekilebileceği tartışılıyor. Ancak piyasa genelinde yükseliş eğilimi ağırlık kazandı.

Kurumsal yatırımcıların etkisi ve ana seviyeler

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi sürüyor. Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards, kurumların günlük üretilen Bitcoin arzının %500’ünden fazlasını topladığını belirtti. Bu tür yükselişler geçmişte fiyatı bir ay içinde %24’ten fazla artırdı. Benzer koşulların oluşması halinde, Bitcoin için 96.000 dolara kadar yeni hedef seviyelere ulaşılabileceği öngörülüyor.

Analist Matthew Hyland ise, fiyatın tekrar 60.000 dolara inebileceğini düşünenlerin, yükseliş 90.000 dolar ve üzerine çıktığında piyasaya girmeye başlayacaklarını ifade ediyor. Kısa vadede gözler 84.000 dolar seviyesinde. Piyasa verileri, bu seviyenin aşılması halinde toplamda 2,85 milyar dolarlık kısa pozisyonun likide olacağını gösteriyor. CryptoAppsy verilerine göre, BTC fiyatı şu an 80.500 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altcoinlerde son tablo

Bitcoin ile birlikte Ether, Dogecoin ve Hyperliquid’in güçlü performans sergilediği görülüyor. Ancak büyük altcoinlerden çoğu henüz belirgin bir yukarı yönlü hareket göstermedi.

Ether’de fiyat, geçtiğimiz günlerde 2.298 dolar seviyesindeki 20 günlük ortalamanın üzerine çıktı ve 2.465 dolar direncine yaklaşmaya başladı. Eğer alıcılar bu noktayı aşarsa, fiyatın kısa sürede 3.050 dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Aksi halde 2.465 dolar seviyesinden sert bir satış gelebilir.

XRP fiyatında da önemli bir direnç olan 1.61 dolar seviyesine dikkat çekiliyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece, yükselişin önce 2 dolar, ardından 2.40 dolara kadar sürebileceği öngörülüyor. Ancak eğer satış baskısı artarsa XRP bir süre 1.27–1.61 dolar aralığında dar bantta işlem görebilir.

Dogecoin ise 0.11 dolar direncini aşarak 0.12 dolara yöneldi. Yükselişin devamı halinde fiyat kısa vadede 0.14 ve sonrasında 0.16 doları test edebilir. Aynı şekilde Hyperliquid’de yükselişin devamı halinde 50 dolara kadar hareket görülebilir.

Geleneksel piyasa ve endeksler

S&P 500 endeksi yeni bir rekorla 7.272 puana yükseldi. 20 günlük ortalamanın yukarı meyilli olması alıcıların avantajda olduğuna işaret ediyor. Ancak RSI’ın aşırı alımda olması kısa vadede kar realizasyonu veya düzeltme yaşanabileceğinin sinyalini veriyor. Ana destek noktası 7.000 puan seviyesinde; bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, 6.827 puana kadar gerileme beklenebilir.

ABD Dolar Endeksi ise yatay hareketini sürdürüyor. Son dönemde 50 günlük ortalamayla 97.74 puan desteği arasında sıkışmış durumda. Bu seviyenin aşağısı yeni bir düşüş trendini başlatabilir, yukarı yönde ise 100.54 puana kadar bir hareket mümkün görünüyor.

Sonuç olarak, piyasada yükselen hacim ve ilginin fiyatları yukarı taşıdığı bir süreç yaşanıyor. Bitcoin ve önde gelen altcoinler kritik dirençleri test ederken piyasadaki yön önümüzdeki günlerde daha net belli olacak.