Bitcoin son destekten toparlandı $82,750 direnç olarak öne çıktı

Kripto para piyasasının en büyük hacmine sahip varlığı olan Bitcoin, son günlerde yaşadığı değer kaybının ardından kısa vadeli destekten tepki alarak yeniden yükselmeye çalışıyor. Ancak teknik tablolarda alıcıların henüz belirgin bir üstünlük sağlayamadığı ve temel trendde kuvvetli bir değişimin gerçekleşmediği görülüyor. Fiyat hareketlerini yakından izleyen analistlere göre, BTC tarafında pozitif bir senaryonun güçlenebilmesi için belirli direnç seviyelerinin net biçimde aşılması gerekiyor.

Teknik analizde kısa vadeli direnç ve destek seviyeleri

Analist Man of Bitcoin’in grafik incelemesine göre, kısa vadede Bitcoin fiyatında gözlenen yükseliş üç dalgalı bir yapıyı andırıyor ve bu da hareketin henüz kalıcı bir dönüşe işaret etmediğini gösteriyor. 30 dakikalık fiyat grafiğinde BTC, 74.249 dolar seviyesinden destek bulup 76.934 dolara kadar yükseldi. Ancak bu toparlanmanın hemen üzerinde konumlanan alçalan trend çizgisi, kısa vadede fiyatı baskılamaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde net bir kapanış gelmedikçe, piyasanın yönünün yukarı çevrilmesi zor görünüyor.

Bununla beraber, kısa vadede Bitcoin’in yükselişini teyit edebilmesi için beş dalgalı ve güçlü bir impulsif yükseliş yapısı oluşturması gerekiyor. Aksi halde yaşanan toparlanmanın, düzeltme niteliğinde kalma riski devam ediyor.

Aşağı yönlü risklerde öne çıkan ilk destek, yine 74.249 dolar bölgesi. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa, 71.450 ila 73.050 dolar aralığında yer alan geniş bant bir sonraki önemli destek olarak görünüyor. Buna karşılık, yukarı yönlü hareketlerde ise, tablolarda 82.750 dolar seviyesi bir sonraki majör direnç olarak işaretlenmiş durumda. Bu seviyeye ulaşılması için Bitcoin’in önce alçalan trend çizgisi üzerine yerleşmesi ve önceki dar aralıktan kopması bekleniyor.

Mini sözlük: Order block, teknik analizde fiyatın belirli bir bölgede yoğunlaşarak alıcı ya da satıcıların güçlü şekilde devreye girdiği alanı ifade eder. Bu bölgeler, gelecekte fiyat hareketlerinde önemli direnç veya destek noktaları olarak takip edilir.

Bitcoin’in kısa vadede izlediği yolun henüz kesinleşmediğine dikkat çekilirken, güçlü bir trend dönüşü için belirgin ve hacimli bir kırılım bekleniyor. Mevcut toparlanmanın ise ağırlıklı olarak düzeltme boyutunda olabileceği belirtiliyor.

Günlük grafikte trend zayıf, riskler devam ediyor

Günlük bazda paylaşılan analizlerde, Bitcoin’in geçtiğimiz günlerde 83.000 dolar seviyesine yaklaşarak burada bulunan likiditeyi topladığı ve ardından tekrar güç kaybettiği gözlemlendi. Analist CryptoPatel, BTC’nin bu yükselişin ardından düşüş kanalına geri dönmesini zayıflık belirtisi olarak değerlendirdi. Fiyatın, yükselen kanal üst bandı ve “bearish order block” olarak öne çıkan direnç seviyesinden dönmesi, satış baskısının hala etkili olduğunu gösterdi.

Daha uzun vadeli görünümde ise, 97.900 dolar seviyesi önemli bir yapısal dönüş noktası olarak işaret ediliyor. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar güçlü bir boğa trendine geçiş olarak yorumlanabilir. Ancak 83.000 dolar üzerindeki alan ilk ana eşiği oluşturuyor. Öte yandan, 89.000 ila 92.000 dolar arasındaki bölge de bir sonraki arz (supply) alanı olarak grafikte yer alıyor. Bitcoin fiyatı buralara ulaşmadan, yukarı yönlü hareketin de zorlu olacağı düşünülüyor.

Seviye Anlamı 74.249 $ Kısa vadeli destek 82.750 $ Bir sonraki ana direnç 97.900 $ Boğa trendinin teyidi 71.450-73.050 $ Alt bant destek bölgesi 89.000-92.000 $ Son önemli arz bölgesi

Özellikle yükselişin devamı için 83.000 doların üzerinde günlük kapanışlar aranıyor. Aksi halde, kanalda aşağı yönlü bir kırılma söz konusu olursa, 59.809 dolar yapısal seviyesine kadar gerileme riski bulunuyor; devamında ise 50.000 dolar bölgesine kadar düşüş olasılığı teknik olarak gündemde kalıyor. Analistin değerlendirmesinde, premium seviyeden alınan tepki sonrası mevcut tablonun henüz yukarıya net bir kopuş göstermediği, yapının da yüksek ihtimalle aşağı yönlü olduğu aktarılıyor.

Analist CryptoPatel, karar almak için ya 85.000 dolar seviyesinin aşılmasını ya da 60.000 dolar bölgesinin test edilmesini beklediğini açıkça belirtirken, bu paylaşımlarının yalnızca teknik analiz ve bilgi amaçlı olduğunun altını çizdi.

Genel olarak, Bitcoin’de kısa ve orta vadeli teknik seviyelerin kritik önem taşıdığı, güçlü bir toparlanma için ise belirli dirençlerin geçilmesinin şart olduğu öne çıkıyor. Piyasa takipçilerinin bu alanları izlemeye devam etmesi bekleniyor.