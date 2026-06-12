MicroStrategy, Coinbase’e aktarılan 411 BTC’nin ardından Bitcoin satışı yapmadığını açıkladı

Bitcoin piyasasında son günlerde tartışma yaratan MicroStrategy hareketine ilişkin belirsizlik, şirket yönetiminden gelen açıklamayla büyük ölçüde giderildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, X üzerinden yaptığı paylaşımda ne kendisinin ne de MicroStrategy’nin Bitcoin sattığını belirtti.

411 BTC transferi tartışma yaratmıştı

Tartışmanın odağında, kısa süre önce Coinbase’e yatırıldığı görülen yaklaşık 411 BTC yer aldı. Bu transferin ardından piyasada, MicroStrategy’nin elindeki varlıkların bir bölümünü satmaya hazırlandığı yönünde yorumlar öne çıkmıştı. Söz konusu miktarın yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyordu.

Michael Saylor, şirketin “bir sat bile satmadığını” vurgulayarak Bitcoin biriktirme stratejisinde geri adım atılmadığını aktardı.

Saylor, transferin gerekçesini o aşamada açıklamamıştı. Bu durum da özellikle dalgalı piyasa koşullarında satış ihtimaline ilişkin tahminleri güçlendirdi. Ancak daha sonra MicroStrategy ile ilişkilendirilen aynı miktarda Bitcoin’in çekildiğinin görülmesi, satış iddialarını zayıflattı.

MicroStrategy, kurumsal bilançosunda en fazla Bitcoin tutan şirket olarak biliniyor. Şirket, son yıllarda nakit rezervi yaklaşımını Bitcoin alımları etrafında şekillendirerek kripto piyasasında kurumsal ölçekte en çok izlenen aktörlerden biri haline geldi.

Şirket stratejisinde değişiklik sinyali vermedi

Piyasadaki söylentilere rağmen Saylor’ın son açıklaması, şirketin mevcut yönelimini koruduğunu ortaya koydu. Paylaşımında, süren oynaklığa karşın Bitcoin biriktirmeyi sürdürdüklerini ifade etti. Böylece, kısa vadede eldeki varlıkların tasfiyesine gidileceği yönündeki beklentilere mesafe konmuş oldu.

Son açıklama, devam eden piyasa dalgalanmasına rağmen ne Michael Saylor’ın ne de MicroStrategy’nin yön değiştirdiğini ve şirketin agresif birikim stratejisini koruduğunu gösterdi.

Bu açıklama, şirketin yakın dönemde Bitcoin varlıklarını azaltmayı planlamadığı şeklinde yorumlandı. Yine de yıl sonuna kadar olası bir satış yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmaların tamamen sona erdiğini söylemek için erken görülüyor.

Öte yandan metinde, Saylor’ın bir sonraki adımına dair yeni bir ayrıntı paylaşılmadı. Bu nedenle Coinbase’e yapılan transferin operasyonel bir işlem mi yoksa başka bir iç düzenleme mi olduğu netleşmiş değil.

Buna karşın mevcut açıklama, son günlerde şirketin piyasa düşüşüne katkıda bulunduğu yönündeki iddiaları destekleyen somut bir satış verisi bulunmadığına işaret etti. Böylece gözler yeniden MicroStrategy’nin sonraki Bitcoin hamlelerine çevrildi.