Bitcoin 64 bin dolar çevresinde dengelendi, yükseliş için sinyal güçlenmedi

Bitcoin sert düşüşün ardından 64 bin dolar çevresinde dengelense de yeni bir yükseliş dalgasını destekleyecek koşullar henüz tam olarak oluşmadı. Fiyat yapısı ve daha geniş piyasa göstergeleri, piyasanın kalıcı bir boğa evresine geçtiğinden çok dip arayışını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Teknik görünüm direnç baskısını koruyor

Bitcoin şu anda 50 günlük hareketli ortalama olan 64.122 doların hemen yakınında işlem görüyor. 100 günlük hareketli ortalama 66.682 dolar, 200 günlük hareketli ortalama ise yaklaşık 72.017 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, fiyatın kısa vadeli direnç bölgesine sıkıştığını ve daha güçlü toparlanma için aşılması gereken alanın yukarıda kaldığını gösteriyor.

Varlık, 120 bin doların üzerindeki seviyelerden geri çekildikten sonra aylardır daha düşük zirveler oluşturuyor. Haziranda 60 bin doların altına inen dipten sonraki toparlanma ise şu ana kadar net bir trend dönüşümünden çok yatay sıkışmaya dönüştü. Günlük RSI göstergesinin 49,6 civarında seyretmesi de ivmenin belirgin biçimde güç kazanmadığını ortaya koyuyor.

Bitcoin’de alıcılar haziran ayındaki satış dalgasına kıyasla daha dirençli görünse de kırılmayı doğrulayacak ölçüde güçlü bir ivme henüz oluşmadı.

Onchain verilerde karışık ama temkinli tablo öne çıkıyor

CryptoQuant verilerinde yer alan daha geniş gösterge seti de temkinli görünümü destekliyor. Thermocap Multiple, NVM Ratio, PnL Index, Bollinger Percent, Pi Cycle Top ve haftalık RSI gibi teknik ve değerleme odaklı ölçütler düşüş yönlü bölgede kalmayı sürdürüyor. CryptoQuant, dijital varlık piyasalarına yönelik zincir üstü veri ve analiz sağlayan araştırma platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: MVRV Z-Score, Bitcoin’in piyasa değerini gerçekleşen değerle kıyaslayarak aşırı değerlenme veya iskontolu görünüm hakkında fikir veren bir ölçüttür. NUPL ise yatırımcıların zincir üstündeki gerçekleşmemiş kar ve zarar durumunu izleyerek piyasa hissiyatını okumaya yardımcı olur.

Buna karşılık bazı göstergelerde sınırlı iyileşme dikkat çekiyor. MVRV Z-Score, NUPL, Adjusted SOPR, LTH ve STH SOPR oranı ile Mayer Multiple artık düşüş bölgesinde değil, nötr alanda yer alıyor. Bu değişim, piyasanın sürekli zayıflayan bir yapı sergilemediğini gösterse de nötrleşmenin tek başına yükseliş rejimine geçiş anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Daha güçlü bir toparlanma senaryosunun öne çıkabilmesi için Bitcoin’in önce 66 bin ile 67 bin dolar aralığını geri alması, ardından da 72 bin dolar civarındaki 200 günlük ortalamayı test etmesi gerekiyor.

Güçlü yükseliş için birkaç koşulun aynı anda sağlanması gerekiyor

Bir yıllık gerçekleşen net kar zarar ile görünür talep göstergeleri de zayıf koşulların tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor. Bu nedenle mevcut denge, tek başına yeni bir boğa koşusunun başladığını söylemek için yeterli görülmüyor.

Analize göre yapının anlamlı biçimde iyileşmesi için fiyatın kritik direnç bölgesinin üzerine kalıcı şekilde yerleşmesi gerekiyor. Bunun yanında ivme, talep ve zincir üstü verilerde de eş zamanlı güçlenme aranıyor. Bu unsurlar aynı yönde toparlanmadıkça Bitcoin’de uzun soluklu yükseliş eğiliminin yeniden kurulduğunu söylemek zor görünüyor.