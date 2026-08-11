Riot Platforms, Anthropic ile 20 yıllık 9,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Riot Platforms, yapay zeka şirketi Anthropic ile Teksas’taki Rockdale yerleşkesinde 191 megavat kapasite kiralanmasını öngören 20 yıllık bir anlaşmaya imza attı. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre söz konusu sözleşme, şirketin veri merkezi faaliyetlerinde şimdiye kadarki en büyük uzun vadeli gelir kalemlerinden biri olabilir.

Uzun vadeli kapasite anlaşması

Riot Platforms, Bitcoin madenciliği alanındaki faaliyetlerinin yanında veri merkezi altyapısına da yatırım yapan ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor. Şirket, bu anlaşmadan 9,1 milyar dolar gelir bekliyor. Sözleşmede yer alan iki ayrı beş yıllık uzatma seçeneğinin kullanılması halinde toplam değer 16,1 milyar dolara kadar çıkabilecek.

Rockdale kampüsünün şebeke bağlantı kapasitesi 700 megavat seviyesinde bulunuyor. Riot’un tam onaylı toplam enerji portföyü ise yaklaşık 1,7 gigavat düzeyine ulaşıyor. Bu yapı, şirketin yalnızca madencilik değil, yüksek enerji gerektiren veri merkezi ve yapay zeka iş yükleri için de kapasite sunmasına imkan tanıyor.

Riot, Anthropic ile yapılan sözleşmenin yaklaşık 9,1 milyar dolar gelir yaratmasını bekliyor; beşer yıllık iki uzatma seçeneği toplam değeri 16,1 milyar dolara taşıyabilir.

AMD iş birliğinin ardından geldi

Anthropic anlaşması, Riot’un daha önce Advanced Micro Devices ile kurduğu iş birliğinin ardından geldi. Bu ortaklık, şirketin veri merkezi iş kolunun şekillenmesinde önemli rol oynadı. AMD ilk aşamada Rockdale’de 25 megavat kapasite kiralamış, daha sonra bu miktarı iki katına çıkararak 50 megavata yükseltmişti.

Riot, 2026’nın ilk çeyreğinde veri merkezi faaliyetlerinden 33,2 milyon dolar gelir elde etti. Yeni anlaşma, bu kalemin ilerleyen yıllarda şirket bilançosunda daha büyük yer tutabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin satışları hız kazandı

Şirketin operasyonel dönüşümü, Bitcoin varlık yönetimine de yansıdı. Riot, 2026’nın ilk çeyreğinde 3.778 BTC satarak yaklaşık 289,5 milyon dolar gelir sağladı. Satışların ortalama net fiyatı Bitcoin başına 76.626 dolar oldu. Bu miktar, aynı dönemde üretilen 1.473 BTC’nin iki katından fazlasına karşılık geldi.

Riot daha önce de önemli satışlar gerçekleştirmişti. Aralık 2025’te 1.818 BTC karşılığında 161,6 milyon dolar, kasım ayında ise 383 BTC karşılığında 37 milyon dolar elde edildi. Bu işlemler sonrasında şirketin yıl sonu Bitcoin varlığı 18.005 BTC’ye geriledi.

Riot, ocak ayında Rockdale sahasındaki 200 dönümlük arazi alımını finanse etmek için yaklaşık 1.080 BTC sattı ve 96 milyon dolarlık satın almayı bilançosundaki Bitcoin’lerle karşıladı.

Rockdale yatırımı öne çıktı

Ocak ayında gerçekleştirilen yaklaşık 1.080 BTC’lik ek satış, Rockdale sahasında 200 dönümlük arazinin 96 milyon dolara satın alınması için kullanıldı. Şirket bu alımı doğrudan bilançosundaki Bitcoin satışlarıyla finanse etti. Son adımlar, Riot’un uzun vadeli ve daha öngörülebilir gelir kaynakları oluşturmak amacıyla dijital varlıklarını daha esnek kullandığını gösteriyor.