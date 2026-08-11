Ethereum’da ETF çıkışına rağmen dev alımlar dikkat çekiyor

ABD’de işlem gören spot Ethereum ETF’leri dört işlem günü süren net giriş serisinin ardından yeniden çıkışa döndü. ETF cephesindeki bu zayıflamaya karşın BitMine ve büyük bir Ethereum yatırımcısının milyonlarca dolarlık ETH alımları dikkat çekti.

Trader T tarafından 11 Ağustos’ta paylaşılan verilere göre ABD spot Ethereum ETF’leri bir önceki işlem gününde toplam 14,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece fonların dört işlem günü boyunca devam eden net giriş serisi sona erdi.

Fon bazında en büyük çıkış BlackRock’ın ETHA ürününde görüldü. ETHA’dan 23,8 milyon dolar, Fidelity’nin FETH fonundan ise 3,3 milyon dolar çekildi. Buna karşılık BlackRock’ın ETHB fonuna 3,9 milyon dolar, Grayscale Mini ETH’ye ise 8,6 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Diğer spot Ethereum ETF’lerinde herhangi bir net fon hareketi kaydedilmedi.

ETF tarafında çıkışlar yaşanırken büyük Ethereum yatırımcılarının alımları devam etti. OnchainLens’in 10 Ağustos tarihli verilerine göre Tom Lee liderliğindeki BitMine, BitGo’dan yaklaşık 24,39 milyon dolar değerinde 13.000 ETH aldı.

Son işlemle birlikte BitMine’ın Ethereum varlıkları yaklaşık 5,81 milyon ETH’ye yükseldi. Bu miktar, Ethereum’un toplam arzının yaklaşık yüzde 4,8’ine karşılık geliyor.

Balina hareketlerini takip eden The Data Nerd ise büyük bir yatırımcının Gemini borsasından yaklaşık 16,87 milyon dolar değerinde 9.000 ETH çektiğini bildirdi. Aynı yatırımcının son bir ay içinde yaklaşık 227 milyon dolar değerinde 121.000 ETH biriktirdiği belirtildi.

Verilere göre balinanın topladığı Ethereum’ların büyük bölümü halihazırda stake edilmiş durumda.

COINTURK analizine göre; Spot Ethereum ETF’lerinde dört günlük giriş serisinin sona ermesi kısa vadede kurumsal talebin zayıfladığına işaret ederken, BitMine ve büyük yatırımcıların devam eden ETH birikimi piyasada farklı bir tablo ortaya koyuyor. ETF cephesindeki çıkışlara rağmen yüksek miktarlı alımların ve staking faaliyetlerinin sürmesi, büyük yatırımcıların Ethereum’a yönelik ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.