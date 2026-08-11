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Ethereum (ETH)

Ethereum’da ETF çıkışına rağmen dev alımlar dikkat çekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 ABD spot Ethereum ETF’lerinden günlük 14,6 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.
  • 🏦 BlackRock’ın ETHA fonu 23,8 milyon dolarla en yüksek çıkışı kaydetti.
  • 🐋 BitMine, yaklaşık 24,39 milyon dolar değerinde 13.000 ETH daha aldı.
  • 🔒 Bir balina son bir ayda yaklaşık 121.000 $ETH biriktirdi ve varlıklarının büyük bölümünü stake etti.
  • ETF cephesindeki çıkışlara rağmen yüksek miktarlı alımların sürmesi, büyük yatırımcıların Ethereum’a ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Ethereum ETF’leri dört işlem günü süren net giriş serisinin ardından yeniden çıkışa döndü. ETF cephesindeki bu zayıflamaya karşın BitMine ve büyük bir Ethereum yatırımcısının milyonlarca dolarlık ETH alımları dikkat çekti.

Trader T tarafından 11 Ağustos’ta paylaşılan verilere göre ABD spot Ethereum ETF’leri bir önceki işlem gününde toplam 14,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece fonların dört işlem günü boyunca devam eden net giriş serisi sona erdi.

Fon bazında en büyük çıkış BlackRock’ın ETHA ürününde görüldü. ETHA’dan 23,8 milyon dolar, Fidelity’nin FETH fonundan ise 3,3 milyon dolar çekildi. Buna karşılık BlackRock’ın ETHB fonuna 3,9 milyon dolar, Grayscale Mini ETH’ye ise 8,6 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Diğer spot Ethereum ETF’lerinde herhangi bir net fon hareketi kaydedilmedi.

ETF tarafında çıkışlar yaşanırken büyük Ethereum yatırımcılarının alımları devam etti. OnchainLens’in 10 Ağustos tarihli verilerine göre Tom Lee liderliğindeki BitMine, BitGo’dan yaklaşık 24,39 milyon dolar değerinde 13.000 ETH aldı.

Son işlemle birlikte BitMine’ın Ethereum varlıkları yaklaşık 5,81 milyon ETH’ye yükseldi. Bu miktar, Ethereum’un toplam arzının yaklaşık yüzde 4,8’ine karşılık geliyor.

Balina hareketlerini takip eden The Data Nerd ise büyük bir yatırımcının Gemini borsasından yaklaşık 16,87 milyon dolar değerinde 9.000 ETH çektiğini bildirdi. Aynı yatırımcının son bir ay içinde yaklaşık 227 milyon dolar değerinde 121.000 ETH biriktirdiği belirtildi.

Verilere göre balinanın topladığı Ethereum’ların büyük bölümü halihazırda stake edilmiş durumda.

COINTURK analizine göre; Spot Ethereum ETF’lerinde dört günlük giriş serisinin sona ermesi kısa vadede kurumsal talebin zayıfladığına işaret ederken, BitMine ve büyük yatırımcıların devam eden ETH birikimi piyasada farklı bir tablo ortaya koyuyor. ETF cephesindeki çıkışlara rağmen yüksek miktarlı alımların ve staking faaliyetlerinin sürmesi, büyük yatırımcıların Ethereum’a yönelik ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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