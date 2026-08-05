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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.950 dolar direncini aşarsa 2.100 dolar yolu açılabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 1.850 ile 1.950 dolar aralığında sıkıştı ve piyasa kırılımı izliyor.
  • 📈 1.950 dolar aşılırsa $ETH için 2.100 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
  • 🐋 Son üç haftada 112.000 ETH borsalardan çekildi ve stakinge yönlendirildi.
  • 🧭 Bitcoin’deki nötr görünümle birlikte yönü büyük ölçüde direnç kırılımı belirleyecek.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, önemli bir direnç bölgesinin hemen altında sıkışık seyrini sürdürürken yükseliş yapısını koruyor. Büyük yatırımcıların alımları ve geniş ölçekli staking işlemleri, borsalardaki arzı azaltarak uzun vadeli güveni destekliyor. Bu görünüm, Ethereum’daki bir sonraki kırılmanın daha geniş kripto piyasasının yönü açısından belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Direnç bölgesi kısa vadeli yön için izleniyor
2 Büyük yatırımcıların staking hamleleri arzı daraltıyor
3 Piyasa temkinli, yönü kırılım belirleyebilir

Direnç bölgesi kısa vadeli yön için izleniyor

ETH, 1.865,96 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 7,53 milyar dolar, piyasa değeri ise 225,18 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte daha dengeli bir tablo oluşsa da fiyat yapısı ve büyük yatırımcı hareketleri, piyasada olası bir yukarı dönüş beklentisini canlı tutuyor.

Kripto analisti Daan Crypto Trades, Ethereum’un haziran ayından bu yana yükseliş eğilimli piyasa yapısını koruduğunu, ancak yukarı yönlü ivmenin dar bir konsolidasyon bandı içinde zayıfladığını belirtiyor.

Ethereum, hazirandan bu yana daha yüksek dipler oluştursa da alıcılar direnci aşmakta zorlanıyor; bu nedenle piyasa bir sonraki yön hareketini doğrulayacak net kırılmayı bekliyor.

Ethereum birkaç haftadır 1.850 ile 1.950 dolar aralığında hareket ediyor. Bu nedenle 1.950 dolar seviyesi kısa vadede ana direnç, 1.850 dolar seviyesi ise ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. 1.950 doların aşılması halinde 2.100 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 1.850 doların altına sarkılması, fiyatı 1.750 dolara doğru baskılayabilir.

SeviyeAnlamı
1.850 dolarKısa vadeli destek
1.950 dolarKısa vadeli direnç
2.100 dolarYukarı kırılımda öne çıkan hedef
1.750 dolarDestek kaybında izlenen alt bölge

Büyük yatırımcıların staking hamleleri arzı daraltıyor

Nazoku verilerine göre 0x2e80 cüzdanı, Gemini borsasından yaklaşık 35,44 milyon dolar değerinde 19.000 ETH çekti ve bu varlıkların tamamını stake etti. Bu işlem, büyük yatırımcıların varlıklarını borsalardan çıkarıp stakinge yönlendirmeyi sürdürdüğünü gösterdi.

Son üç haftada büyük yatırımcıların toplam 112.000 ETH çektiği, bu varlıkların yaklaşık 208 milyon dolar değer taşıdığı ve daha sonra stake edildiği görülüyor. Borsalardaki likit token miktarının azalması, piyasa tarafından genellikle Ethereum’un orta ve uzun vadeli görünümü açısından destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Son üç haftada borsalardan çekilen 112.000 ETH’nin stake edilmesi, satışa hazır arzın daraldığını ve büyük yatırımcıların Ethereum’a yönelik pozisyonunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Piyasa temkinli, yönü kırılım belirleyebilir

Olumlu fiyat beklentilerine ve güçlü balina hareketlerine karşın Ethereum şu aşamada nötr bölgede kalıyor. Kripto para piyasasındaki temkinli hava bu görünümü destekliyor. Bitcoin’de de benzer şekilde belirgin bir yönün henüz oluşmadığı izleniyor.

Önümüzdeki süreçte alıcıların mevcut direnç bölgesini aşıp yükseliş eğilimini koruyabilmesi belirleyici olacak. Balina stakingindeki artış ve borsa arzındaki düşüş, yukarı yönlü baskıyı güçlendirebilir. Alım hacminin büyümesi halinde Ethereum’daki yükseliş hareketi yeniden ivme kazanabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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