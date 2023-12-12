5 Analist Bitcoin’deki Son Hareketi Yorumladı! İşte Beklenen Seviyeler

Bitcoin ve altcoin dünyasında kripto paralara dair tahminlerin sektörün tutkunları tarafından yakından takip edildiğini görüyoruz. Her bir paylaşımda analistlerin fiyat tahminleri bir beklentinin de oluşmasına neden oluyor. Bu bağlamda yatırımcılar yer yer bu tahminlere bakıp ona göre pozisyon alma yoluna gidebiliyorlar. Beş analistin Bitcoin ve kripto paralara dair yaptığı yorumlara bakalım.

Bitcoin 40 Bin Dolar Altını Mı Görecek?

Analist DustyBC Crypto bir Bitcoin grafiği paylaşarak BTC’nin henüz güven vermediğini belirtti. Analiste göre Bitcoin için bir düşüş yönlü hamle söz konusu. Eğer analistin görüşü gerçekleşirse Bitcoin için 40 bin dolar seviyelerinin altının söz konusu olabileceği görülüyor.

Analist Crypto Cover X’ten yaptığı paylaşımında önemli bir noktaya dikkat çekerek CME boşluğunun doldurulup doldurulmayacağına odaklanıyor. 39 bin 300 ve 40 bin 400 dolar seviyeleri arasında olan bu boşluğun doldurulması demek BTC için bir düşüş anlamına geliyor.

Altcoin’ler Bitcoin’i Taklit Ediyor

Analist Moustache, altcoin’lerde önemli bir ralli potansiyelinin altını çizdi ve erken satış yapılmamasını tavsiye etti. Bitcoin ile bir karşılaştırma yapan Moustache, altcoin’lerin Bitcoin’in piyasa davranışında gözlemlenen yapısal kalıpları kopyalama eğiliminde olduğunu öne sürdü.

Potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılan bir araç olan MACD metriği analiste göre, sıfır çizgisini çoktan kırarak altcoin’ler için olumlu ve yükseliş görünümüne işaret etti. Açıklama, mevcut piyasa koşullarının altcoin’ler için yukarı yönlü bir yörüngeyi desteklediğini ve Bitcoin’in piyasa dinamiklerini takip eden bu dijital varlıkların tarihsel modeliyle uyumlu olduğunu ima etti.

Capo’dan Yeni Bitcoin Seviyeleri

Bitcoin’de 12 bin dolar iddiasıyla tanıdığımız ancak geçtiğimiz aylarda bu iddiasından vazgeçen analist Crypto Capo bugün Telegram sayfasından bir grafik paylaşarak Bitcoin için düşüş yönlü bir tahminde bulundu.

Analiste göre 44 bin doların üstüne kadar çıkıp 2023 rekoru kıran BTC önümüzdeki zaman diliminde 38 bin dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşayabilir.

Adam Cochran’dan Yanılgı Vurgusu

Adam Cochran, Bitcoin ve kripto paralardaki fiyatlandırmanın verimliliğine ilişkin yaygın bir yanılgıya dikkat çekerek, bazılarının piyasada hiçbir avantaj olmadığını iddia ettiğini öne sürüyor. Ancak Cochran, Synthetix ile ilgili bir örnek vererek, daha önce neredeyse hiç yokmuş gibi algılanan enflasyonun kapatılmasının önemli bir fiyat artışına yol açtığını belirtiyor.

Bu senaryo, anlatılardaki değişimleri fark etmenin ve mevcut pazar dinamiklerine uyum sağlamanın önemini vurgulamakta. Cochran, kripto para alanında avantaj elde etme fırsatlarının mevcut olduğunu ve gelişen anlatılara ve protokollerdeki ayarlamalara uyum sağlamanın piyasada stratejik bir avantaj sağlayabileceğini ima ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.