Bitcoin ve daha geniş kripto piyasasında son günlerde görülen düşüşlerle birlikte, bir yapay zeka laboratuvarının şifrelemeyi kırdığı yönündeki söylentiler sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak kamuya açık alanda, Bitcoin imzasının taklit edildiğini, özel anahtarların ele geçirildiğini ya da RSA şifrelemesinin kırıldığını gösteren doğrulanmış bir bulgu ortaya konmadı.

Söylentinin izini sosyal medya paylaşımları sürdürdü

Galaxy Digital araştırma başkanı Alex Thorn, söylentinin kaynağını bulmak için günler boyunca yapılan paylaşımları taradı. Galaxy Digital, dijital varlıklar ve blokzincir odaklı yatırım ve araştırma şirketi olarak biliniyor. Thorn’un ulaşabildiği en eski paylaşım 15 Kasım tarihini taşıdı ve kripto para fiyatlarındaki gerilemeyi açıklamaya çalışan bir teori sundu.

stillibr kullanıcı adlı bir X hesabı, ileri düzey bir yapay zeka laboratuvarının Bitcoin işlemlerini onaylamak için kullanılan dijital imza sistemi ECDSA’yı kırdığına dair söylentiler duyduğunu öne sürdü. Buna karşın, böyle bir teknik atılımı doğrulayan herhangi bir kanıt paylaşılmadı. Bitcoin satışlarının da bu nedenle gerçekleştiğini gösteren somut bir veri ortaya çıkmadı.

Mini sözlük: ECDSA, dijital imza üretmek ve doğrulamak için kullanılan bir kriptografi yöntemidir. Bitcoin ağında bir işlemin ilgili özel anahtarın sahibi tarafından yetkilendirildiğini göstermek için kullanılır.

Beş gün sonra kuantum hata düzeltme alanında çalışan araştırmacı Anthony Leverrier, bu kez kafes tabanlı kriptografiyle bağlantılı Ring LWE problemine yönelik bir saldırı keşfedilmiş olabileceğini sorguladı. 21 Kasım’da xenoimpulse kullanıcı adlı hesap, bir arkadaşının yapay zeka laboratuvarı içinden duyduğunu söylediği bilgilere dayanarak, çarpanlara ayırma konusunda polinom zamanda çalışan bir algoritmanın yakın olabileceğini ima etti.

İddialar büyüdü, doğrulama gelmedi

24 Kasım’da yapay zeka yazarı Andrew Curran, kriptografi alanında birden fazla atılım söylentisi duyduğunu ancak bunu paylaşmakta isteksiz davrandığını yazdı. Aynı gün başka bir hesap, bir yapay zeka laboratuvarının P=NP sonucunu özel olarak kanıtladığını duyduğunu öne sürdü. Thorn, X üzerinde bu iddianın ilk açık sürümlerinden birini burada tespit etti; ancak aynı sabah Scott Aaronson’ın blogundaki yorumlarda benzer bir fikir zaten dolaşıma girmişti.

Scott Aaronson, yaklaşan teorik bir kriptanaliz sonucuna dair daha somut bilgiler duyduğunu, ancak bunun mevcut şifreleme sistemleri için acil bir tehdit oluşturmadığına inandığını yazdı.

Söz konusu yorumlardan hiçbirinde, iddia edilen ispatı gerçekten gördüğünü söyleyen bir kişi yer almadı. Bilgisayar bilimci Scott Aaronson da 24 Kasım’daki ilk değerlendirmesinde, çarpanlara ayırma konusuna ilişkin bir soru üzerine söylentiler duyduğunu ve kriptografi alanında büyük bir haber beklediğini belirtti. Bununla birlikte, hikayenin insanlar arasında konuşuldukça şekil değiştirmiş olabileceğini de ekledi.

Aaronson daha sonra bu yorumunun üzerini çizdi ve okurlara, bunu bir yapay zeka laboratuvarının polinom zamanda çalışan çarpanlara ayırma algoritması bulduğuna dair kanıt gibi göstermemeleri uyarısında bulundu.

Aaronson daha temkinli bir çerçeve çizdi

Yakın tarihli blog yazısında Aaronson, mizahi mülakat biçiminde kaleme aldığı metinde teorik kriptanaliz alanında yaklaşan bir sonuca ilişkin belirli bilgiler duyduğunu aktardı. Daha kaygı verici başka anlatılar da işittiğini, ancak bunların spekülasyon niteliği taşıdığını ifade etti. Araştırmacıların P’nin NP’ye eşit olmadığını kanıtlama yönünde ilerliyor olabileceğini de gündeme getirdi.

Aaronson, matematik alanındaki atılım haberlerini ciddiye aldığını söyledi; buna karşın mevcut şifreleme sistemlerini tehdit eden bir gelişmenin kamuya açıklanmadığı görülüyor.

28 Kasım itibarıyla söylenti daha geniş medya kuruluşlarına da ulaştı. Buna rağmen Anthropic veya OpenAI tarafından, iddia edilen şifreleme kırılımını doğrulayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Böylece sosyal medyada giderek büyüyen iddialar, şu aşamada doğrulanmamış söylenti düzeyinde kaldı.