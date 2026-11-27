Bitcoin‘in para olarak mı yoksa tasarruf aracı olarak mı öne çıktığına ilişkin tartışma, Michael Saylor ile ABD’li girişimci Jeffrey Tucker arasındaki açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Tucker, Bitcoin’in ancak alışverişte kullanıldığı ölçüde para sayılabileceğini savunurken, Strategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor ise Bitcoin’in günlük ödemelerden çok birikim tercihi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tartışmanın odağında kullanım alanı var

Tucker, X üzerinden yaptığı paylaşımda, değişim aracı olarak kullanılmayan bir paranın düşünülemeyeceğini belirtti. Bitcoin savunucularının, yalnızca onu bir değer saklama aracı ilan ederek bu niteliği kendiliğinden kazandırabileceklerini varsaydığını öne süren Tucker, para tarihinin bu yaklaşımı desteklemediğini ifade etti.

Jeffrey Tucker, değişim aracı olarak kullanılmayan bir yapının para niteliği taşıyamayacağını savundu.

Bu yaklaşım, Bitcoin’in dünyanın en değerli varlığına dönüşebileceği yönündeki daha iddialı söylemlere de itiraz niteliği taşıyor. Tucker’ın vurgusu, bir varlığın ekonomik işlevinin günlük ödemelerdeki rolüyle ölçülmesi gerektiği noktasında toplandı.

Saylor örneği altın teminatlı banknot üzerinden kurdu

Saylor ise yanıtında bir fırın üzerinden örnek verdi. Buna göre bir müşteri ekmek satın alırken altın teminatlı bir banknot kullanıyor. Fırıncı aynı banknotla değirmenciyi ödüyor, değirmenci de çiftçiye ödeme yapıyor. Bu zincirde işlemler sürerken altının kasada kalmaya devam ettiğini belirten Saylor, bir varlığın doğrudan el değiştirmese de sistem içinde değer temeli oluşturabileceğini anlatmaya çalıştı.

Michael Saylor, bugün insanların harcamalarını dolarla yaptığını, birikimlerini ise altın, hisse senetleri ve gayrimenkulde tuttuğunu; Bitcoin’in de bu tasarruflar için rekabet ettiğini söyledi.

Michael Saylor, yazılım ve Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Strategy’nin kurucu ortakları arasında yer alıyor. Son yıllarda şirketin bilançosunda büyük ölçekli Bitcoin alımlarıyla öne çıktı ve Bitcoin’i uzun vadeli rezerv varlık olarak savunan isimlerden biri haline geldi.

Ödeme aracı ile birikim tercihi ayrışıyor

Saylor’ın son değerlendirmesi, Bitcoin’in dünyanın en büyük varlığı olacağı iddiasından daha dar bir çerçeve çiziyor. Buradaki ana sav, insanların maaş ve harcamalarını itibari parayla sürdürürken birikimlerini farklı varlıklarda tutabildiği ve Bitcoin’in de bu alan için yarıştığı yönünde şekilleniyor.

Bu noktada tartışma iki farklı soruya ayrılıyor. Tucker için belirleyici unsur, müşterinin ekmek için neyle ödeme yaptığı. Saylor ise satış tamamlandıktan sonra fırıncının elindeki parayı nasıl değerlendirdiğine odaklanıyor. Böylece Bitcoin’in ödeme aracı olmasından çok, servetin hangi araçta saklanacağı sorusu öne çıkıyor.

Saylor’ın altın benzetmesi ayrıca başka bir ayrımı da ortaya koyuyor. Altın teminatlı banknot örneğinde altın, dolaylı da olsa alışverişin temelinde yer alıyor. Buna karşılık hisse senedi gibi modern birikim araçlarında, tasarruf sahibinin mahallesindeki fırının bu varlığı ödeme olarak kabul edip etmemesi çoğu zaman önem taşımıyor.

Tartışmanın mevcut halinde taraflar, Bitcoin’in aynı anda hem para hem birikim aracı olup olamayacağından çok, hangi işlevinin ekonomik olarak daha belirleyici olduğu konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. Bir taraf kullanım üzerinden tanım yaparken, diğer taraf tasarruf tercihlerini merkeze alıyor.