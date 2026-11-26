ABD’de stratejik Bitcoin rezervi kurulmasını öngören tasarıda, sonradan eklenen varlıkların asgari saklama süresini kısaltan bir değişiklik yapıldı. Henüz yasalaşmayan metin, her Bitcoin için ayrı ayrı başlayan 20 yıllık süre yerine, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren işleyecek ortak bir takvim öngörüyor.

Ayrı bir gelişmede, madencilik şirketi Braiins’in incelemesi Avrupa ve Güney Amerika’daki madencilerin hesaplama gücünün internet yönlendirmeleri değiştirilerek ele geçirildiğini ortaya koydu. Saldırıların ulaştığı güç 1,9 EH/s’ye kadar çıktı.

Bitcoin rezervinde tüm varlıklar için ortak süre

American Reserve Modernization Act adlı H.R. 8957 tasarısı, 24 Kasım’da Temsilciler Meclisi’ne raporlanarak görüşme takvimine alındı. Yasalaşması için Meclis oylaması, Senato’nun aynı metni kabul etmesi ve başkanın imzası gerekiyor.

İlk metinde, rezerv kurulduktan sonra eklenen her Bitcoin’in yatırıldığı tarihten itibaren en az 20 yıl saklanması öngörülüyordu. Bryan Steil’in değişiklik metni bu hükmü kaldırdı. Yeni düzenlemede süre, varlıkların rezerve ne zaman girdiğinden bağımsız olarak yasanın yürürlük tarihinde başlayacak.

Böylece yürürlükten 10 yıl sonra eklenen Bitcoin için yaklaşık 10, 15 yıl sonra eklenen Bitcoin için yaklaşık beş yıllık asgari saklama süresi kalacak. Yirminci yıldan sonra eklenen varlıklar için bu hükümden kaynaklanan asgari süre bulunmayacak. Ancak sürenin dolması otomatik satış izni anlamına gelmiyor.

Tasarı ayrıca kamuya açık rezerv raporlarının sıklığını üç aylıktan yıllığa indiriyor.

Mağdurlara iade edilecek Bitcoin rezerve girmeyecek

Rezerve yalnızca federal hükümetin mülkiyetinde bulunan ve başka bir yasal yükümlülük için kullanılması gerekmeyen Bitcoin’ler aktarılabilecek. Soruşturma sırasında el konulması, varlığın doğrudan rezerve girmesi için yeterli olmayacak.

Suç mağdurlarına iadeler, mahkeme kararları, ulusal güvenlik amaçlı kullanımlar ve müsadere fonunun yükümlülükleri korunuyor. Rezerv, bu talepler karşılandıktan sonra kalan uygun varlıklardan oluşacak.

Asgari saklama dönemi içinde Hazine’nin rezervdeki Bitcoin’i satması, takas etmesi, açık artırmaya çıkarması veya teminat göstermesi yasaklanıyor. Bununla birlikte Hazine, ilk yıl içinde erken satış koşullarını inceleyerek Kongre’ye istisna önerileri sunacak. Bu istisnaların uygulanması yeni yasal düzenleme gerektirecek.

Sürenin dolmasından iki yıl önce Hazine, tutmaya devam edilmesini veya kontrollü satışları değerlendirecek. Sonrasında herhangi bir iki yıllık dönemde rezervin yüzde 10’una kadar satış önerebilecek. Fiili satış için ayrıca piyasa etkisini sınırlamayı amaçlayan bir Hazine düzenlemesi gerekecek. Gelirler önce yönetim maliyetlerine, kalan tutar kamu borcunun azaltılmasına ayrılacak.

Madencilerin hesaplama gücü sahte sunucuya yönlendirildi

Braiins, kasım başında 175 PH/s’nin altında olan saldırı ölçeğinin 20 Kasım’da 1,9 EH/s’ye ulaştığını bildirdi. O gün çoğunluğu Avrupa’da bulunan binden fazla madencilik tesisi aynı saniyede havuz bağlantısını kaybetti.

Saldırgan, internetin yönlendirme sistemi BGP’ye sahte bir adres duyurusu yaptı. Havuz sağlayıcısının 4.096 adreslik bloğu içinden daha dar, 256 adreslik bir blok duyurarak madencilerin trafiğini kendi sunucusuna çekti.

Madenciler doğru alan adına ve IP adresine bağlandıklarını düşünürken karşılarına sahte sunucu çıktı. Şifrelenmemiş Stratum V1 bağlantısı, sunucunun kimliğini doğrulayamadığı için saldırgan başka bir büyük havuzdan aldığı gerçek işleri cihazlara gönderdi. Üretilen sonuçları kendi hesabından sunarak ödülleri topladı.

Ele geçirilen güç, ağın 1.040 EH/s’lik haftalık ortalamasına göre yaklaşık her 550 hesaplama denemesinden birine karşılık geliyor. Braiins kesin kayıp açıklamazken CoinDesk’in üst sınır varsayımlarıyla yaptığı hesaplama, etkilenen geliri yaklaşık 17 bin dolar olarak tahmin ediyor.

RPKI doğrulaması yapan ağlar sahte yönlendirmeyi reddetti. Braiins, madencilerin şifreleme ve sunucu kimliği doğrulaması sağlayan Stratum V2’ye geçmesini; bunun mümkün olmadığı durumlarda sertifika doğrulayan yazılımla şifreli Stratum V1 kullanmasını önerdi.

Rezerv tasarısındaki değişiklik, sonradan eklenecek her Bitcoin’in 20 yıl boyunca satış dışında kalacağı varsayımını geçersiz kılıyor. Madencilik saldırısı ise hesaplama gücünün büyüklüğünden bağımsız olarak, havuza giden bağlantının doğrulanmamasının geliri başka bir hesaba yönlendirebildiğini gösteriyor.