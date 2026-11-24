Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in Wall Street’te daha geniş kullanım alanı bulabileceğini söyledi. Saylor’un değerlendirmesi, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu personelinin yayımladığı rehberin ardından geldi. Rehber, belirli koşullar altında Bitcoin ve Ether’in, ABD’deki türev borsaları ile takas kuruluşlarının bazı finansal kaynak yükümlülüklerini karşılamasında dikkate alınabileceğini ortaya koydu.

Rehber hangi kurumları kapsıyor

CFTC personelinin yorumuna göre türev borsaları, takas kuruluşları ve swap işlem platformları, faaliyet giderlerini en az bir yıl boyunca karşılayabilecek düzeyde yeterli finansal kaynağı elinde bulundurmak zorunda. Bu çerçevede Bitcoin, Ether ve ödeme amaçlı stabilcoinler belirli kesintiler uygulanarak bu hesaplamaya dahil edilebilecek.

CFTC, ABD türev piyasalarını denetleyen federal kurum olarak biliniyor. Kurum personelinin yayımladığı bu rehber, mevcut kuralların nasıl yorumlandığını açıklıyor; doğrudan yeni bir düzenleme getirmese de piyasa katılımcıları için uygulama çerçevesini netleştiriyor.

Michael Saylor, CFTC rehberine yanıtında, Bitcoin benimsenmesinde sıradaki adımın varlığı sadece elde tutmak değil, finansal sistem içinde işe koşmak olduğunu vurguladı.

Bitcoin ve Ether için nasıl bir kesinti uygulanacak

Rehbere göre 10 milyon dolar değerindeki Bitcoin varlığı, asgari yüzde 20 kesinti sonrasında yıllık gereklilik hesabında 8 milyon dolar olarak sayılabilecek. Aynı asgari yüzde 20 kesinti Ether için de geçerli olacak. Ödeme amaçlı stabilcoinlerde ise kesinti oranı yüzde 2 düzeyinde tutuldu.

Bu yaklaşım, fiyat oynaklığına karşı bir tampon oluşturmayı amaçlıyor. Böylece bir kurum, bilançosunda tuttuğu kripto varlıkların tamamını değil, belirli bir indirim sonrası kalan kısmını finansal kaynak olarak gösterebilecek.

CFTC personeli, Bitcoin ve Ether’in yıllık finansal kaynak gerekliliklerinde kullanılabileceğini, ancak bunun belirli iskonto oranlarıyla hesaplanacağını ortaya koydu.

Likidite şartı devam ediyor

Bununla birlikte rehber, kripto varlıkların her alanda nakdin yerini alamayacağını da açıkça ortaya koyuyor. Vadeli işlem borsalarının en az altı aylık faaliyet giderlerini karşılayacak düzeyde serbest nakit veya yüksek likiditeli menkul kıymet bulundurması gerekiyor. Bitcoin, Ether ve ödeme amaçlı stabilcoinler bu kategoriye girmiyor.

Aynı altı aylık likidite yükümlülüğü takas kuruluşları için de geçerli. Buna ek olarak bu kurumların, bir takas üyesinin temerrüde düşmesi halinde ortaya çıkabilecek yükümlülükleri karşılayacak yeterli finansal kaynağı koruması gerekiyor.

Kuruluşlar için fırsat ve risk birlikte öne çıkıyor

Rehber, borsalara ve ilgili kurumlara bilançolarında Bitcoin tutmaları için sınırlı bir teşvik sunuyor. Çünkü bu varlıkların bir bölümü, dolar nakde çevrilmeden rezerv gerekliliğinin karşılanmasında kullanılabilecek. Bu durum, özellikle kriptoyla doğrudan çalışan platformlar açısından daha esnek bir yapı sağlayabilir.

Öte yandan CFTC personeli, piyasa gerilemesi dönemlerinde önemli bir risk bulunduğunu da kaydetti. Böyle bir tabloda işletme zararları artarken, bu zararları karşılamak için tutulan Bitcoin’in değeri aynı anda düşebilir. Bu nedenle kurumların, kripto varlıkları finansal kaynak hesabında kullanmadan önce fiyat oynaklığını ve bilanço etkisini ayrıca değerlendirmesi gerekecek.