Nvidia’da Jensen Huang’ın CEO görevine dönmesi ABD borsalarında güçlü yükseliş getirirken Bitcoin’deki toparlanma kısa sürdü. Nvidia hisseleri 23 Kasım’da yüzde 30’dan fazla, Nasdaq ise yüzde 6,51 yükseldi. BTC, kısa süreliğine 64 bin doların üzerine çıksa da yükselişle elde ettiği kazancı altı dakika içinde geri verdi. Haberin hazırlandığı sırada fiyat 60.700 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden aynı gün 569,7 milyon dolar çıkması, hisse piyasalarındaki iyimserliğin kripto para talebine yansımadığını gösterdi.

Bitcoin’de 61 bin dolar eşiği kaybedildi

HTX başanalisti Cloud, Huang’ın dönüşünün Nvidia’nın yönetimine ilişkin belirsizliği giderdiğini, ancak piyasaların temel sorunlarını çözmediğini belirtti. Aralık ayında faiz artışı olasılığının yüzde 91,4 olması, önceki yüksek çekirdek PCE verisi ve yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin şüpheler baskı oluşturmaya devam ediyor.

Cloud’a göre Nasdaq yükselirken Bitcoin’in geri çekilmesi, bu kaldıraç azaltma döneminde kriptonun hisse piyasaları için bir finansman kaynağına dönüştüğüne işaret ediyor. Analist, borsalardaki toparlanma sırasında kriptodan para çekildiği görüşünde.

Teknik görünümde 63.000-64.600 dolar aralığı, zararda bekleyen yatırımcıların yoğunlaştığı bölge olarak öne çıkıyor. Cloud, bu bölge ve yaklaşık 72.240 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama geri alınmadan hisse piyasalarındaki yükselişin Bitcoin’e kalıcı destek sağlamasının zor olduğunu düşünüyor.

Analistin kısa vadede izlediği 61 bin dolar seviyesi, güncel fiyatın üzerinde kaldı. Cloud, bu desteğin korunması halinde 58.000-64.600 dolar arasında dip oluşumu beklerken, kaybedilmesi durumunda hafta sonundaki 55.130 doların yeniden test edilebileceğini söyledi. Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 10’a düşmesine rağmen yükselişin başladığını doğrulayacak sinyalin henüz oluşmadığını vurguladı.

Grayscale aşırı satıma dikkat çekiyor

Grayscale araştırma başkanı Zach Pandl, Bitcoin’in cumartesi günü yaklaşık 55 bin dolara inerek haziran dibinin altına sarktığını belirtti. Pandl, mevcut dönemi Bitcoin tarihinin en uzun süren ancak düşüş derinliği açısından en sınırlı ayı piyasası olarak nitelendirdi.

Grayscale’in aşırı satım değerlendirmesini; küresel kripto ETP’lerinden geçen hafta 2 milyar doları aşan çıkış, stablecoin’lerin yoğun şekilde itibari paraya çevrilmesi, vadeli işlemlerde açık pozisyonların yaz aylarındaki seviyelere gerilemesi ve opsiyonlarda düşüşten korunmak için yüksek prim ödenmesi destekliyor.

Zincir üstü veriler, kısa vadeli yatırımcıların 62.000-65.000 dolar aralığında yoğun alım yaptığını gösteriyor. Bu bölge, söz konusu yatırımcıların başabaş noktasına yakın bulunuyor.

Grayscale ayrıca 10 bin-100 bin BTC tutan balinaların ortalama maliyetini güçlü destek olarak izliyor. Cumartesi günkü dip bu bölgenin hemen üzerinde kaldı. Şirket, kısa vadeli yönün blokzincir temellerinden çok yapay zeka sektöründeki risklerin nasıl gelişeceğine bağlı olabileceğini düşünüyor.

ETF’lerden 569,7 milyon dolar çıktı

Farside verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, 23 Kasım’da (dün) toplam 569,7 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

BlackRock’ın IBIT fonundan 509,3 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Mini Trust’tan 61,1 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB fonundan 12,6 milyon dolar çıktı. Fidelity’nin FBTC fonuna giren 13,3 milyon dolar, bu çıkışları karşılamaya yetmedi.

MARA ve Twenty One Capital’de Bitcoin transferleri

Lookonchain, madencilik şirketi MARA’nın Galaxy Digital’e yaklaşık 16,97 milyon dolar değerinde 276,7 BTC gönderdiğini bildirdi. Twenty One Capital ise Anchorage Digital’den yaklaşık 10,5 milyon dolar değerinde 172,25 BTC aldı. Bu hareketler transfer niteliğinde; tek başlarına satış veya yeni alım yapıldığını doğrulamıyor.

Bitcoin’in borsalardaki güçlü yükselişe eşlik edememesi ve ETF çıkışlarının sürmesi, toparlanma için kripto piyasasına doğrudan talep gerektiğini ortaya koyuyor. Aşırı satım göstergeleri tepki ihtimalini gündemde tutsa da 61 bin doların altındaki fiyat ve 63.000-64.600 dolar bölgesindeki arz, yükselişin önündeki somut engeller olarak duruyor.