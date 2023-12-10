BITCOIN (BTC)

Efsane Bitcoin Analisti Net Konuştu! Rakipsiz Getiri Sağlıyor

Özet

  • Efsane Bitcoin analisti bugün Bitcoin için önemli bir grafik paylaştı.
  • Grafikte Bitcoin’in getirisi değerleriyle karşılaştırıyor.
  • Verilere göre BTC iyi koruma sağlamış durumda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Ünlü analist PlanB, Bitcoin‘in riske göre ayarlanmış getiriler açısından diğer tüm varlıkların önünde ve omuzlarında durduğunu iddia ederek finans alanında tartışma yarattı. PlanB’ye göre, yüzde 10 Bitcoin ve yüzde 90 nakit paradan oluşan stratejik bir dağılım yalnızca tahvil benzeri riski yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda FAANG grubundaki teknoloji devlerini anımsatan getiriler de sağlıyor. Bu açıklama Bitcoin’i yatırım dünyasında mutlak bir oyun değiştirici olarak konumlandırıyor.

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PlanB’nin İçgörüleriyle Bitcoin ve Diğerlerindeki Manzarayı Analiz EtmekBitcoin’in Yatırım Portföylerindeki Benzeri Görülmemiş Rolü

PlanB’nin İçgörüleriyle Bitcoin ve Diğerlerindeki Manzarayı Analiz Etmek

Yeri gelmişken FAANG’ın, Meta (eski adıyla Facebook), Apple, Amazon, Netflix ve Alphabet (Google) anlamına gelen bir kısaltma olduğunu hatırlatalım. PlanB, 2023 yılı için yaptığı önemli bir güncellemede, orijinal 2021 versiyonunu genişleterek, 2022’deki kayda değer ‘çöküş’ ve NVIDIA’nın etkisi gibi çalkantılı olayları da hesaba katan bir grafik sunuyor.

Ocak 2012’de ilk değeri 5 dolar olan Bitcoin, çeşitli piyasa zorluklarını atlatarak her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı. PlanB’nin grafiği Bitcoin’in dayanıklılığının görsel bir temsilini sunarak piyasadaki dalgalanmalar arasında gezinme ve zirveye çıkma becerisini gözler önüne seriyor.

Bu veri odaklı analiz, yalnızca geleneksel tahvillere benzer riskleri yönetmekle kalmayıp aynı zamanda FAANG grubu gibi teknoloji devlerinin performansına rakip getiriler sağlayan varlıklar arayan yatırımcılar için güçlü bir araç haline geliyor.

Bitcoin’in Yatırım Portföylerindeki Benzeri Görülmemiş Rolü

PlanB’nin öngörüleri finans dünyasında yankı bulurken, Bitcoin eşsiz riske göre ayarlanmış getirileriyle zorlayıcı bir güç olarak ortaya çıkıyor. Önerilen yüzde 10 Bitcoin ve yüzde 90 nakit odaklı tahsis stratejisi, geleneksel olarak tahvillerle ilişkilendirilen istikrarı yansıtırken teknoloji devlerini anımsatan yüksek getiri potansiyelinden yararlanan stratejik bir karışım görevi görüyor.

Yatırımcılar artık Bitcoin‘in geleneksel yatırım normları üzerindeki dönüştürücü etkisine tanıklık ediyor ve dijital varlığın çeşitlendirilmiş ve dayanıklı portföylerin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığı yeni bir dönemi müjdeliyor.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere Bitcoin diğer yatırım araçlarına kıyasla önemli getiri sağlamış durumda. Bu durum ne kadar risk o kadar fazla kazanç sözünü de destekler nitelikte. Yazının yazıldığı sırada Bitcoin 43 bin 880 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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