ALTCOIN

Popüler Layer-2 Ağlarında Son Durum Ne? Detaylı ARB ve OP Grafik Analizi

Özet

  • OP grafiğinde formasyon direnç çizgisine temasın ardından satış baskısı başladı.
  • ARB grafiğinde ise EMA 21 seviyesinden alınan destek dikkat çekiyor.
  • OP ve ARB grafiklerinde görülen benzerlik ise gözlerden kaçmıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 1,14 dolar seviyesinden işlem gören Arbitrum ve 2,17 dolar seviyesinde işlem gören Optimism için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

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Arbitrum Grafik AnaliziOptimism Grafik Analizi

Arbitrum Grafik Analizi

Dört saatlik ARB grafiğinde dikkat çeken en önemli formasyon yapısı bu sıralar altcoin piyasasında sıkça görülen yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu yapıda direnç çizgisinin 6 Kasım ila 13 Kasım arasında istenilen yükselişi bir türlü sağlayamaması özellikle vadeli işlem piyasasında birçok yatırımcının zarar etmesine neden olmuştur. Son yükseliş hamlesinde ise direnç çizgisine temasın ardından fiyatın ciddi bir düzeltme yaşaması ARB için olumsuz bir sürece işaret ediyor.

Dört saatlik ARB grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 1,11 / 1,08 ve 1,04 dolar seviyeleridir. Özellikle son satış baskısında önemli bir rol oynayan 1,11 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi ARB fiyatının satış baskısı ile karşılaşmasına neden olabilir.

Dört saatlik ARB grafiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 1,14 / 1,17 ve 1,20 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 7 (mavi çizgi) seviyesi ile kesişen 1,17 dolar seviyesinin üzerinde dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi ARB fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Optimism Grafik Analizi

Dört saatlik Optimism grafiğinde Arbitrum’da olduğu gibi dikkat çeken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesi ile kesişen destek çizgisi önemli bir rol oynarken son direnç temasının ardından fiyatın EMA 21 (yeşil çizgi) seviyesinde destek görmesi OP fiyatı için olumlu bir senaryonun ortaya çıkmasını sağlıyor.

OP için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2,14 / 2,08 ve 2,04 dolar seviyeleridir. Özellikle 2,04 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın satış baskısı ile karşılamasına neden olacak.

OP için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 2.22 / 2.31 ve 2.36 dolar seviyeleridir. Özellikle formasyon direnç çizgisi ile kesişen 2,31 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi OP fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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