Ethereum Foundation, yıllardır ağı kuantum bilgisayarların kriptografiyi zayıflatabileceği bir geleceğe karşı hazırlamaya çalışıyor. Ancak kuruluşun gündeminde artık daha yakın bir risk bulunuyor: yapay zeka destekli araçların canlı yazılımlardaki hataları insan incelemelerinden daha hızlı ortaya çıkarması.

Güvenlik ekibi genişletildi

Kuruluş, son açıklamasında protokol güvenliği ekibinin büyüklüğünü iki katına çıkardığını duyurdu. Ethereum ağının çekirdek geliştirme ve araştırma çalışmalarını destekleyen Ethereum Foundation, bu adımı özellikle yazılım güncellemeleri öncesinde olası açıkların erkenden bulunması için attı.

Kev Wedderburn, Devcon sırasında paylaştığı değerlendirmede yapay zeka modellerinin dünyanın en fazla incelenen kod tabanlarından biri olan Linux çekirdeğinde binlerce hata tespit ettiğini aktardı. Bu durum, Ethereum geliştiricileri açısından yükseltmeler devreye alınmadan önce yazılımda hata bulunmadığından emin olma baskısını artırıyor.

Ethereum Foundation, yapay zeka araçlarının yazılımdaki açıkları daha hızlı bulabildiği bir dönemde, protokol güvenliği ekibinin kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Kriptografi planı değişiyor

Daha uzun vadede tartışma, Ethereum’un imza altyapısına dayanıyor. Ağ, fonların kim tarafından harcanabileceğini ve zincirin durumunun hangi doğrulayıcılar tarafından onaylandığını dijital imzalarla belirliyor. Wedderburn, yapay zekanın onlarca yıllık algoritmaları analiz etme kapasitesindeki ilerlemenin, bu imzaların dayandığı matematiksel varsayımların yeniden değerlendirilmesini gerektirebileceğini kaydetti.

Yapay zekanın mevcut Ethereum kriptografisini kırıp kıramayacağı netleşmiş değil. Buna rağmen vakıf, yeni kriptografi üzerinde çalışmanın şimdiden başlamasını istiyor. Bir yılı aşkın süredir farklı imza yöntemlerini değerlendiren ekip, eliptik eğri tabanlı imzaların yerine hash tabanlı kriptografiye geçme kararı aldı.

Mini sözlük: BLS, Ethereum doğrulayıcılarının bugün kullandığı imza düzenidir. Rollup ise işlemleri ana zincir dışında toplayıp daha sonra Ethereum’a yayımlayan ölçekleme yaklaşımını ifade eder.

Bu yaklaşımın temel gerekçesi, Ethereum’un zaten kriptografik hash güvenliğine dayanması. İmzaların da hash tabanlı hale gelmesiyle, eliptik eğrilerle bağlantılı belirli matematik problemlerinin çözülmesinin zor olduğuna ilişkin ek varsayımın ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Ağdaki araçlar ve cüzdanlar etkilenecek

Planın hayata geçmesi halinde doğrulayıcılar imzalarında hash tabanlı anahtarlar kullanacak. Bu değişiklik, ağda blok kesinliğinin nasıl belirlendiğini de etkileyecek. Cüzdan geliştiricilerinin ise kullanıcıların hesaplarını yeni imza yapısına taşıyabilmesi için geçiş araçları sunması gerekecek.

Ethereum’un rollup’ların ağa yayımladığı veri taahhütlerinde kullandığı kriptografi de bu süreçten etkilenecek. Bu nedenle rollup tarafında da uyarlamalar yapılması bekleniyor. Benzer şekilde staking havuzları, çoklu imza cüzdanları ve mevcut kriptografiye bağlı akıllı sözleşmeler için de teknik düzenlemeler gerekecek.

Hash tabanlı imzalar daha büyük olduğu için geliştiriciler, bunun evden düğüm çalıştırmak için gereken donanım üzerindeki etkisini de hesaba katıyor.

Önemli başlıklardan biri de imza boyutu. Hash tabanlı imzalar daha büyük olduğundan, bu durum düğüm çalıştırmak için gereken donanım maliyetini ve ağın erişilebilirliğini etkileyebilir. Ayrıca Ethereum doğrulayıcılarının bugün kullandığı BLS imza düzenine dayanan araçların da yeni sisteme uyarlanması gerekecek.