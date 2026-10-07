Ethereum 2800 doların altında sıkıştı, ETF çıkışları baskıyı artırıyor

Ethereum 2.618 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte yüzde 2,91 geriledi. Piyasa değeri 328,06 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son sekiz ayın en güçlü haftalık mumunun oluşması, alım iştahının yeniden güç kazandığına işaret etse de fiyatın önünde hala kritik bir eşik yer alıyor.

2800 dolar seviyesi öne çıkıyor

Ethereum eylül ayındaki dip seviyelerden sonra belirgin bir toparlanma gösterdi ancak 2.750 ile 2.800 dolar aralığındaki güçlü satış bölgesinin altında yatay seyrediyor. Analist Ted, haftalık görünümde 2.800 dolar seviyesini ana onay noktası olarak öne çıkarıyor. Bu bölgenin üzerinde haftalık kapanış gelmesi halinde daha geniş çaplı yukarı yönlü kırılma ihtimali güç kazanabilir.

Analist Ted, Ethereum’da son sekiz ayın en güçlü haftalık mumunun oluştuğunu, ancak daha büyük çaplı yükseliş teyidi için 2.800 doların üzerinde haftalık kapanış gerektiğini vurguluyor.

Bu eşiğin aşılması durumunda 3.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Daha yukarıda ise 3.447 dolar çevresi önemli bir direnç alanı olarak izleniyor. Bu nedenle 3.400 ile 3.500 dolar bandı, ivmenin korunması halinde orta vadeli hedef bölge olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede 2550 dolar bölgesi izleniyor

Dört saatlik görünümde Ethereum halen geniş bir sıkışma alanında hareket ediyor. Fiyatın 2.700 dolar üzerinde kalıcı bir devam hareketi üretememesi, kısa vadeli yapıyı kırılgan bırakıyor. 2.740 ile 2.780 dolar aralığından gelen satışlar sonrasında daha derin bir geri çekilme olasılığı masada kalıyor.

Crypto Tony, 2.550 ile 2.585 dolar aralığını bir sonraki önemli destek bölgesi olarak değerlendiriyor. Fiyat bu bölgeye çekilir ve alıcılar burada yeniden güç kazanırsa 2.665 dolar çevresine, ardından 2.780 dolara doğru yeni bir deneme görülebilir. Buna karşılık 2.550 doların altına kalıcı sarkma, daha geniş bir düzeltme riskini artırabilir.

Crypto Tony, mevcut bant içinde acele alım yerine daha net bir güç kazanımı ya da daha aşağıdaki destek bölgesinden gelecek tepkinin beklenmesinin daha sağlıklı bir görünüm sunduğunu aktarıyor.

Kurumsal talepte zayıflama sinyali var

Fiyat 2.800 doların altında mücadele ederken temel tarafta da baskı yaratan iki gelişme dikkat çekiyor. ABD spot Ethereum ETF’leri 5 Ekim’de 50,76 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece üst üste beş işlem gününde toplam net çıkış 205,9 milyon dolara ulaştı. Bu seri, Haziran 2026’dan bu yana görülen en uzun çıkış dönemi oldu.

Staking tarafında ise doğrulayıcı çıkış kuyruğu ekim başında sert yükseldi. Bekleyen çözülme miktarı 30 Eylül civarındaki yaklaşık 200 bin ETH seviyesinden 3 Ekim’de 800 bin ETH düzeyine çıktı. Bu artış tüm varlıkların hemen satılacağı anlamına gelmese de piyasada nakde dönebilecek arz miktarını büyütüyor.

Hareketli ortalamalar kısa vadeli engel haline geldi

Ethereum dört saatlik grafikte 50, 75 ve 100 periyotluk üssel hareketli ortalamaların altına geriledi. Bu ortalamalar sırasıyla yaklaşık 2.689, 2.681 ve 2.666 dolar seviyelerinde bulunuyor. Daha önce destek görevi gören bu bölge artık kısa vadede direnç işlevi görüyor.

Fiyat bu bant üzerine yeniden yerleşmedikçe 2.600 ile 2.550 dolar aralığına dönük baskı sürebilir. Buna karşılık 2.666 ile 2.689 dolar aralığının geri alınması, 2.700 ile 2.720 dolar bölgesinin yeniden test edilmesinin önünü açabilir. Daha geniş görünümde ise son toparlanmanın korunması durumunda 3.400 dolar bölgesi yukarı yönlü ana hedef olarak izleniyor.