Bitwise, XRP ETF’ine 10,55 milyon dolarlık giriş sağladı

Bitwise, son ETF işlem gününde XRP varlıklarını yeniden artırdı. Veriler, kurumun bu ay içindeki en büyük XRP alımını gerçekleştirdiğini ve toplam 10,55 milyon dolarlık giriş kaydettiğini gösterdi. XRP fiyatı son 24 saatte geri çekilse de kurumsal ilginin tamamen zayıflamadığı görülüyor.

XRP ETF tarafında ayrışan tablo

Bitwise’ın alımı, XRP ETF pazarındaki para akışında dikkat çeken bir ayrışmaya işaret etti. Aynı işlem gününde Franklin Templeton ve Canary Capital çıkış yazarken, yeni sermaye çeken tek fon Bitwise oldu. Bu tablo, fiyat baskısına rağmen bazı kurumsal yatırımcıların XRP pozisyonlarını artırmayı tercih ettiğini ortaya koydu.

Bitwise, son işlem gününde XRP ETF’leri içinde yeni sermaye girişi sağlayan tek kurum olurken, 10,55 milyon dolarlık alımla ekim ayının en güçlü girişini kaydetti.

Son günlerde sınırlı ya da sıfıra yakın girişler görülmesinin ardından gelen bu alım, tutar açısından çok büyük sayılmasa da zamanlaması nedeniyle öne çıktı. Piyasadaki oynaklığın sürdüğü bir dönemde gelen işlem, bazı yatırımcıların geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.

Fiyat gerilerken ilgi sürdü

XRP, hafta başında 1,50 doların üzerine çıktıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Varlık gün içinde yaklaşık 1,43 dolar seviyesine kadar geriledi. Buna karşın ETF kanalından gelen talep, fiyat hareketi ile kurumsal akış arasında kısa vadeli bir uyumsuzluk oluştuğunu gösterdi.

Piyasada teknik seviyeler kadar yatırımcı davranışları da yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Ayın geri kalanı için beklentiler izleniyor

Bitwise üzerinden görülen bu sınırlı fakat dikkat çekici talep, XRP’nin ayın kalan bölümündeki fiyat potansiyeline ilişkin soru işaretlerini artırdı. Özellikle düşüş anında gelen girişler, kurumsal yatırımcıların kısa vadeli zayıflığa rağmen daha uzun vadeli bir beklenti taşıdığına işaret edebilir.

XRP fiyatı 1,50 doların üzerinden 1,43 dolar civarına gerilerken, Bitwise üzerinden gelen talep kurumsal tarafta dipten alım eğiliminin izlendiğini gösteriyor.

Bununla birlikte mevcut veri, tek başına daha geniş piyasa yönünü kesin biçimde tanımlamıyor. Yine de Bitwise’ın ekim ayında şimdiye kadarki en güçlü XRP alımını yapması, ETF cephesinde talebin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.