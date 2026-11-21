Kripto para piyasasında genel zayıflık sürerken NEAR Protocol, Chainlink ve Litecoin üzerinde satış baskısı devam ediyor. NEAR 3 dolar eşiğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışırken, LINK 9 doların altına indi. Litecoin ise 40 dolar bölgesine yaklaşarak yeni bir sınavla karşı karşıya kaldı.

NEAR 3 dolar çevresinde kritik bölgede bulunuyor

NEAR Protocol, 20 Kasım saat 14.16 UTC itibarıyla Binance verilerine göre 2.976 dolardan işlem gördü. Gün içindeki en yüksek seviye 3.226 dolar, en düşük seviye ise 2.962 dolar oldu. Eylül ve ekim dönemindeki yükselişin ardından kazanımların önemli bölümü geri verildi.

Günlük grafikte NEAR, ekim ayında 6 dolara yaklaşmasının ardından kademeli bir geri çekilme izledi. Varlık kısa vadeli hareketli ortalamaların altında kalırken, psikolojik açıdan öne çıkan 3 dolar civarındaki uzun vadeli destek alanını test ediyor. Bu bölgenin korunup korunamayacağı, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir.

İşlem hacmindeki görünüm de alım iştahının zayıfladığına işaret ediyor. Eylül ayındaki yükseliş dönemine kıyasla daha düşük hacimler görülmesi, toparlanma denemelerinin kalıcılık kazanmasını zorlaştırıyor. Buna karşın satış baskısının kesin biçimde hafiflediğini gösteren net bir işaret de henüz ortaya çıkmadı.

NEAR, ekim zirvesinden sonra 3 dolar çevresindeki uzun vadeli destek alanını test ediyor; bu bölgedeki fiyat tepkisi olası toparlanmanın yönü açısından önem taşıyor.

Chainlink 9 doların altında zayıf görünüm sergiliyor

Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle altyapısıyla biliniyor. LINK, 20 Kasım saat 14.16 UTC itibarıyla 8.786 dolardan işlem gördü. Gün açılışı 8.993 dolar olurken, gün içi en yüksek seviye 9.062 dolar, en düşük seviye ise 8.667 dolar olarak kaydedildi.

Varlık günlük grafikte tüm temel hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Ayrıca her tepki yükselişinin bir öncekinden daha düşük seviyede kalması, satış yönlü yapının sürdüğünü gösteriyor. 9 dolar eşiğinin kaybedilmesi de piyasa görünümünü zayıflatan unsurlar arasında yer alıyor.

Göreceli güç endeksinin aşırı satım bölgesine yaklaşması kısa vadeli bir tepki ihtimalini tamamen dışlamıyor. Ancak daha güçlü bir toparlanmadan söz edilebilmesi için alım ilgisinin yeniden belirginleşmesi gerekiyor. Mevcut tabloda 11 dolar bölgesi geri kazanılmadıkça görünümde belirgin bir iyileşme oluşmuş sayılmıyor.

Litecoin için 40 dolar seviyesi öne çıkıyor

Litecoin de eylül ayındaki yükselişinin büyük kısmını geri verdi. Ekim ayında 75 dolara yaklaşan varlık, o tarihten bu yana daha düşük dipler ve daha düşük tepeler oluşturarak aşağı yönlü seyrini korudu. 20 Kasım saat 14.22 UTC itibarıyla LTC 41.679 dolardan işlem gördü. Gün içi en yüksek seviye 42.454 dolar, en düşük seviye ise 41.047 dolar oldu.

Grafikte tüm hareketli ortalamaların altında kalan Litecoin’de kısa vadeli ortalamalar da aşağı yönlü seyrediyor. İşlem hacminde belirgin bir artış görülmemesi, alıcıların henüz güçlü biçimde devreye girmediğine işaret ediyor. Zaman zaman görülen yükseliş mumları ise trend değişimini doğrulayacak güçte bulunmuyor.

Litecoin’de kasım boyunca süren satışlar fiyatı birden fazla destek seviyesinin altına taşıdı; 40 doların altına inilmesi halinde 38 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Göreceli güç endeksinin aşırı satım bölgesine yakın seyretmesi kısa süreli tepki olasılığını canlı tutsa da dönüş sinyali henüz teyit edilmedi. Mevcut görünümde 41 doların ardından 40 dolar psikolojik eşik olarak izleniyor. Daha kalıcı bir toparlanma için fiyatın önce 44 ila 45 dolar aralığının üzerine çıkması gerekiyor.