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Sadece 8 Dakikada! Kripto Para Balinası Şok Etti! 3 Altcoine Dikkat!

4 önemli sebebi olabilir ancak 8 dakika içinde gerçekleşen bu hareketlilik gerçekten şaşırtıcıydı.
22:10
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma sonrasında balinalar artık sıcak sulara inmeye başladı. Hareketlilik arttı. Kral kripto para biriminin 29.500 doları hedeflediği son hareketin bir türlü devamı gelmedi. 25.000 dolar seviyesindeki fiyat retleri artık yatırımcıları endişelendiriyor. Peki kripto balinaları ne yapıyor? 8 dakikalık hareket ne anlama geliyor?

Kripto Para Balinası

Görünüşte eşzamanlı üç kripto balinası Pazartesi günü birdenbire ortaya çıkarak ciddi miktarlarda Bitcoin ve iki Ethereum tabanlı altcoini hareketlendirdi. İlk balina 165,6 milyon dolar değerinde Decentraland (MANA) Tokeni bilinmeyen bir cüzdana taşıdı. Decentraland metaverse odaklı kripto para projeleri arasında en bilinen 3 markadan biridir. MANA transferinden sadece dört dakika sonra, başka bir anonim balina aniden 106,8 milyon dolar değerinde 13.161.093 Chainlink taşıdı. İkinci büyük transfer de bilinmeyen bir cüzdana gitti.

Aynı dakikalarda başka bir balina 112,5 milyon dolar değerinde 4.600 BTC transfer etti. Toplamda üç balina 384,9 milyon dolar değerinde kripto transferi gerçekleştirdi ve büyük transferlerin hiçbiri bilinen yatırımcıları, kuruluşları ya da kripto borsalarını temsil etmiyordu.

Balinalar Neden Hareketlendi?

Tüm bu hareketlerin birden fazla sebebi olabilir. Öncelikle piyasalar yükseldiğinde balinaların yaptıkları transferler genelde satışın habercisi olarak görülür. Fakat bu kripto paralarda ciddi satışlar gelmedi ve transferler borsalara yapılmadı. Peki ama neden bu varlıklar hareket ettirilmiş olabilir? Olası ihtimalleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Büyük fonlardan veya bireysel yatırımcılardan biri varlıklarını güvene alıyor olabilir. Soğuk cüzdanlar arası transferler balinaların normal hareketleridir.
  • OTC masası üzerinden satışlar yapılmış olabilir. Büyük yatırımcılar varlık alım/satımlarını OTC masaları üzerinden yapabiliyor ve bu sayede işlemleri nedeniyle borsalarda fiyat dalgalanmalarına neden olmuyorlar.
  • Cüzdanlar çok düşük bir ihtimal de olsa hacklenmiş olabilir.
  • Tanımlanamayan alıcı adresleri bazı saklama hizmeti veren kripto şirketlerine ait olabilir. Bu da kurumsal alımlara yorulabilir.

Bitcoin için şimdilik en kötü senaryo 21.200 dolar testi gibi görünüyor. Makro ve kripto özelinde ciddi bir olumsuzluk olmadığı için balina satışlarını beklemek için erken olabilir. Diğer taraftan son birkaç gündür tespit edilen çok fazla balina alımı var.

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